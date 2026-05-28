Suite à la découverte d'une classification en début d'année, Square Enix a confirmé hier que DRAGON QUEST XI S : Les Échos d'un Âge Perdu - Édition Définitive sortirait sur Switch 2 en septembre.
Concernant la possibilité d'une mise à niveau, la description officielle de la version Switch sur le Nintendo eShop indique qu'« aucun pack de mise à niveau vers la version Nintendo Switch 2 n'est prévu ». Cette information est également précisée en bas de la page du jeu.
- Il s'agit de la version Nintendo Switch™.
- Une version Nintendo Switch™ 2 de ce jeu est également disponible. Veuillez choisir la version souhaitée avec soin.
- Aucun pack de mise à niveau vers la version Nintendo Switch™ 2 n'est prévu.
- Les données de sauvegarde sont incompatibles entre les versions Nintendo Switch™ et Nintendo Switch™ 2.
Comme indiqué précédemment, les données de sauvegarde ne sont pas compatibles entre les versions Switch et Switch 2. Par conséquent, si vous envisagez d'acquérir l'une ou l'autre version prochainement, il vous faudra choisir avec soin celle qui vous convient. Le site web japonais de Dragon Quest, tenu par Square Enix, confirme que les données de la version Switch ne peuvent pas être transférées vers la version Switch 2.
Il semble donc qu'aucune mise à niveau payante ne sera proposée aux possesseurs de cet opus de Dragon Quest sur Switch. Si vous optez pour Dragon Quest XI S sur Switch 2, vous pourrez profiter de nouveaux modes d'optimisation, vous permettant de privilégier les graphismes ou les performances. Il a également été confirmé que la version Switch 2 sera disponible en format physique sous forme de carte-clé de jeu.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/05/square-enix-has-no-plans-to-sell-a-switch-2-upgrade-for-dragon-quest-xi-s/
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posted the 05/28/2026 at 01:33 PM by link49
Magnifique Google trad
Dommage je l'ai fini sur PC mais j'aurais bien repris ma save Switch pour le refinir
j'aurais pu etre tenté si ce n'etait pas une keycard.
Non mais rien que ca deja
Ils sont au courant chez SE que les deux consoles sont du meme constructueur, qu'il y a une retrocompatibilité et qu'elles partagent le meme ecosysteme ?
D’un autre coté, ceux qui n’y ont jamais joués prendront leur pied. Faudra juste supporter l’OST et les bruitages d’un autre temps.
Ca donne un certain cachet mais perso je trouve ca insupportable.
Pourtant j'ai bcp de nostalgie pour la NES
L’acheter sur Switch 2 est complètement inutile, en plus full démat quoi.