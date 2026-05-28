Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Dragon Quest XI S
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name : Dragon Quest XI S
platform : Switch
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
multiplayer : non
european release date : 09/27/2019
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[Switch 2] DQXIS : Pour les joueurs Switch 1, il faudra repasser à la caisse


Suite à la découverte d'une classification en début d'année, Square Enix a confirmé hier que DRAGON QUEST XI S : Les Échos d'un Âge Perdu - Édition Définitive sortirait sur Switch 2 en septembre.

Concernant la possibilité d'une mise à niveau, la description officielle de la version Switch sur le Nintendo eShop indique qu'« aucun pack de mise à niveau vers la version Nintendo Switch 2 n'est prévu ». Cette information est également précisée en bas de la page du jeu.

- Il s'agit de la version Nintendo Switch™.
- Une version Nintendo Switch™ 2 de ce jeu est également disponible. Veuillez choisir la version souhaitée avec soin.
- Aucun pack de mise à niveau vers la version Nintendo Switch™ 2 n'est prévu.
- Les données de sauvegarde sont incompatibles entre les versions Nintendo Switch™ et Nintendo Switch™ 2.

Comme indiqué précédemment, les données de sauvegarde ne sont pas compatibles entre les versions Switch et Switch 2. Par conséquent, si vous envisagez d'acquérir l'une ou l'autre version prochainement, il vous faudra choisir avec soin celle qui vous convient. Le site web japonais de Dragon Quest, tenu par Square Enix, confirme que les données de la version Switch ne peuvent pas être transférées vers la version Switch 2.

Il semble donc qu'aucune mise à niveau payante ne sera proposée aux possesseurs de cet opus de Dragon Quest sur Switch. Si vous optez pour Dragon Quest XI S sur Switch 2, vous pourrez profiter de nouveaux modes d'optimisation, vous permettant de privilégier les graphismes ou les performances. Il a également été confirmé que la version Switch 2 sera disponible en format physique sous forme de carte-clé de jeu.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/05/square-enix-has-no-plans-to-sell-a-switch-2-upgrade-for-dragon-quest-xi-s/
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    aeris201
    posted the 05/28/2026 at 01:33 PM by link49
    comments (11)
    redxiii102 posted the 05/28/2026 at 01:39 PM
    Une version Nintendo Switch™ 2 de ce jeu est également disponible. Veuillez choisir la version souhaitée avec soin
    Magnifique Google trad
    51love posted the 05/28/2026 at 01:39 PM
    redxiii102 posted the 05/28/2026 at 01:41 PM
    Heureusement que link49 est là pour acheter la version Switch 1, Switch 2, Switch 3, Switch 4
    ouroboros4 posted the 05/28/2026 at 01:41 PM
    Autant le prendre sur PS4
    maction posted the 05/28/2026 at 01:50 PM
    C'est ridicule et c'est clairement prendre les joueurs pour des vaches à lait mais ça va se vendre...
    Dommage je l'ai fini sur PC mais j'aurais bien repris ma save Switch pour le refinir
    kidicarus posted the 05/28/2026 at 01:56 PM
    A vouloir gratter, ils vont perdre en coût logistique et en coût marketing.
    kageyama posted the 05/28/2026 at 01:56 PM
    faut voir l'upgrade....
    j'aurais pu etre tenté si ce n'etait pas une keycard.
    aeris201 posted the 05/28/2026 at 01:58 PM
    - Les données de sauvegarde sont incompatibles entre les versions Nintendo Switch™ et Nintendo Switch™ 2.


    Non mais rien que ca deja

    Ils sont au courant chez SE que les deux consoles sont du meme constructueur, qu'il y a une retrocompatibilité et qu'elles partagent le meme ecosysteme ?
    akinen posted the 05/28/2026 at 02:00 PM
    Sans moi. Les japonais sont vraiment des bras cassés à ce niveau. Comme d’hab, les pigeons leur donneront raison.

    D’un autre coté, ceux qui n’y ont jamais joués prendront leur pied. Faudra juste supporter l’OST et les bruitages d’un autre temps.
    aeris201 posted the 05/28/2026 at 02:09 PM
    akinen Ah oui les bruitages 8bit de l'enfer quand on descend les escaliers ou autres.

    Ca donne un certain cachet mais perso je trouve ca insupportable.

    Pourtant j'ai bcp de nostalgie pour la NES
    hyoga57 posted the 05/28/2026 at 02:58 PM
    ouroboros4 Surtout que sur PS4, tu as même la version originale qui est plus belle et plus fluide.

    L’acheter sur Switch 2 est complètement inutile, en plus full démat quoi.
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