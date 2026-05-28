Dans le cadre de sa promotion Days of Play, Sony offre des avatars gratuits basés sur un trio de jeux indépendants. Ils sont disponibles sous forme de téléchargement grâce à un code spécifique selon votre région :Amérique : BD3Q-NNBB-5843Europe, Afrique, Moyen-Orient, Australie et Nouvelle-Zélande : AAET-4A2C-LLNPAsie : EK8R-B23R-NEJ2Japon : B4A8-JABE-Q7GLCorée : 9T2P-CJKC-9GX6Les jeux représentés sont Baby Steps, Cairn et Lumines Arise. Il suffit d’entrer le code spécifique à votre région dans le PlayStation Store pour obtenir le téléchargement.