profile
tefnut
30
Likes
Likers
tefnut
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 574
visites since opening : 612833
tefnut > blog
PSN : obtenez des avatars gratuits grâce à ce code


Dans le cadre de sa promotion Days of Play, Sony offre des avatars gratuits basés sur un trio de jeux indépendants. Ils sont disponibles sous forme de téléchargement grâce à un code spécifique selon votre région :

Amérique : BD3Q-NNBB-5843
Europe, Afrique, Moyen-Orient, Australie et Nouvelle-Zélande : AAET-4A2C-LLNP
Asie : EK8R-B23R-NEJ2
Japon : B4A8-JABE-Q7GL
Corée : 9T2P-CJKC-9GX6

Les jeux représentés sont Baby Steps, Cairn et Lumines Arise. Il suffit d’entrer le code spécifique à votre région dans le PlayStation Store pour obtenir le téléchargement.
GJ - https://www.generationjeu.com/playstation-network-obtenez-des-avatars-gratuits-grace-a-ce-code/
    tags : sony psn avatar days of play
    1
    Like
    Who likes this ?
    aozora78
    posted the 05/28/2026 at 01:15 PM by tefnut
    comments (10)
    keiku posted the 05/28/2026 at 01:20 PM
    merci, mais pas envie de soutenir ces jeux
    rogeraf posted the 05/28/2026 at 01:25 PM
    Ca marche sur nos vielles PS4 ?
    zekk posted the 05/28/2026 at 01:26 PM
    keiku Pourquoi ? c'est une vraie question
    keiku posted the 05/28/2026 at 01:32 PM
    zekk parce que je soutiens des jeux intéressant et bien construit avec des vrai idée de gameplay derrière, et je n'ai pas envie de promouvoir des concept soit repomper d'autre jeux (comme cairn), soit des idée absurde sortie d'un tiroir a chaussette (comme baby steps) et pour avoir déja acheter le premiers lumines et m'être rendu compte que je m'étais fait arnaquer tant le concept était vide et sans interet

    donc je veux bien promouvoir l'indé qui a vraiment travailler son jeu et qui mérite d'être mis en avant ( ce qui avouons le est très rare) mais pas le tout venant qu'on pourrait trouver sur steam a 5 euro
    zekk posted the 05/28/2026 at 01:37 PM
    keiku Ok , je ne connais que Lumines qui pourrait être effectivement un jeu smartphone avec de l'électro
    keiku posted the 05/28/2026 at 01:42 PM
    zekk surtout qu'il n'y a aucun gameplay, c'est un tetris like limité (vendu 40 boule ) dans le temps (celui de la chanson) dans lequel assembler les bloc et faire les combo n'augmente ni la vitesse ni la difficulté... et dont le scoring dépend entièrement de l'aléatoire des pièce que tu reçois... ca vaut même pas un free to play sur smartphone
    keiku posted the 05/28/2026 at 01:49 PM
    zekk d'ailleurs, le fait que sony face la promotion de ces jeux, alors qu'il devrait plutot les interdire de catalogue, pour améliorer la visibilité et la qualité globale des titres du store en dis long sur leur politique actuelle...
    aozora78 posted the 05/28/2026 at 01:56 PM
    Bon c'est moche mais merci du partage ^^
    ootaniisensei posted the 05/28/2026 at 02:26 PM
    Tema la gueule des avatar
    5120x2880 posted the 05/28/2026 at 02:48 PM
    Pourquoi c'est payant déjà ? On peut pas uploader ce qu'on veut ?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo