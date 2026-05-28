Dans le cadre de sa promotion Days of Play, Sony offre des avatars gratuits basés sur un trio de jeux indépendants. Ils sont disponibles sous forme de téléchargement grâce à un code spécifique selon votre région :
Amérique : BD3Q-NNBB-5843
Europe, Afrique, Moyen-Orient, Australie et Nouvelle-Zélande : AAET-4A2C-LLNP
Asie : EK8R-B23R-NEJ2
Japon : B4A8-JABE-Q7GL
Corée : 9T2P-CJKC-9GX6
Les jeux représentés sont Baby Steps, Cairn et Lumines Arise. Il suffit d’entrer le code spécifique à votre région dans le PlayStation Store pour obtenir le téléchargement.
donc je veux bien promouvoir l'indé qui a vraiment travailler son jeu et qui mérite d'être mis en avant ( ce qui avouons le est très rare) mais pas le tout venant qu'on pourrait trouver sur steam a 5 euro