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Tomodachi Life : Une Vie de Reve
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name : Tomodachi Life : Une Vie de Reve
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : autre
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aeris201 > blog
[Charts Japon] La Switch 2 vit Noel au printemps
Famitsu Sales: Week 21, 2026 (May 18 - May 24)

01./01. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 64.899 / 1.206.548 (-34%)
02./00. [NS2] Yoshi and the Mysterious Book (Nintendo) {2026.05.21} (¥7.255) - 39.661 / NEW
03./02. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 22.821 / 1.024.285 (+0%)
04./03. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 13.699 / 2.952.208 (+8%)
05./00. [NS2] Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition (Bandai Namco Entertainment) {2026.05.21} (¥6.300) - 11.603 / NEW
06./10. [NS2] Pokemon Legends Z-A: NS2 Edition # (Pokemon Co.) {2025.10.16} (¥7.389) - 5.706 / 1.128.749 (+144%)
07./04. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 3.488 / 4.211.082 (-10%)
08./06. [NS2] Animal Crossing: New Horizons - NS2 Edition (Nintendo) {2026.01.15} (¥6.480) - 3.316 / 123.414 (+3%)
09./09. [NS2] Super Mario Party: Jamboree - NS2 Edition + Jamboree TV (Nintendo) {2025.07.24} (¥8.297) - 2.900 / 199.883 (+13%)
10./08. [NS2] Kirby Air Riders (Nintendo) {2025.11.20} (¥8.164) - 2.866 / 533.134 (+3%)

Top 10

NS2 - 8
NSW - 2

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    kevinmccallisterrr
    posted the 05/28/2026 at 01:11 PM by aeris201
    comments (22)
    nicolasgourry posted the 05/28/2026 at 01:12 PM
    Semaine prochaine 6 Millions de NS2 ?
    ducknsexe posted the 05/28/2026 at 01:13 PM
    La vie du soleil levant.
    rocan posted the 05/28/2026 at 01:17 PM
    Il n'y a pas eu la hausse de prix le 25 ? Je m'attendais à une baisse quand même
    aeris201 posted the 05/28/2026 at 01:18 PM
    rocan Comme précisé sur l'article, ces charts concernent la periode du 18 au 24 mai
    rocan posted the 05/28/2026 at 01:21 PM
    aeris201 Ah, j'ai lu trop vite, merci !
    rupinsansei3 posted the 05/28/2026 at 01:22 PM
    La semaine prochaine Nintendo la vendront plus à perte. Une nouvelle aire commence
    aeris201 posted the 05/28/2026 at 01:24 PM
    Je crois que c'est la premiere fois de son histoire (9 longues années) que la Switch 1 passe sous la barre des 10.000 ventes au Japon.

    Et malgré ca elle reste devant la PS5
    rogeraf posted the 05/28/2026 at 01:27 PM
    C'est un monopole. Jusqu' au moment ou Microsoft rachetera nintendo dans 25 ans
    solarr posted the 05/28/2026 at 01:27 PM
    rupinsansei3 s’il s’agit de Perth, une nouvelle aire commence, c’est sûr..
    kidicarus posted the 05/28/2026 at 01:28 PM
    Yoshi rate son lancement et la Switch 2 est toujours en feu avant son augmentation.

    Nintendo se doit de trouver un formule vendeuse comme pour ses Mario.
    aeris201 posted the 05/28/2026 at 01:34 PM
    kidicarus Yoshi fait un score similaire a Crafted World sorti en mars 2019 (50.000). Donc on est dans les memes eaux a 10.000 exemplaires pres.

    Yoshi c'est toujours des démarrages legers. Le film n'a pas eu d'effet sur les ventes, en tout cas pas au Japon.
    rocan posted the 05/28/2026 at 01:36 PM
    kidicarus Crafted World en 2019 avait fait 50,000 sur Switch la première semaine non ? C'est pas si mal 1 an après
    aeris201 posted the 05/28/2026 at 01:54 PM
    nicolasgourry Semaine prochaine 6 Millions de NS2 ?

    Ca voudrait dire plus de 150.000 ventes pour sa premiere semaine avec la hausse de prix.

    C'est ambitieux mais pourquoi pas
    kidicarus posted the 05/28/2026 at 02:00 PM
    aeris201 rocan je trouve que ça reste faible et comme le dit aeris avec le film aurait dû servir pour du boost.
    aeris201 posted the 05/28/2026 at 02:05 PM
    kidicarus J’ai cru comprendre que les deux films Mario n’ont pas specialement cartonné au boxoffice japonais. Pas autant qu’ailleurs. Ca marche bien sans plus.

    Donc on pouvait pas esperer un impact sur les ventes des jeux.
    kidicarus posted the 05/28/2026 at 02:16 PM
    aeris201 je ne pourrais dire mais le premier Mario fut le film d'animation le plus rapide à atteindre les 10 milliard de yen pour une oeuvre non japonaise. En un mois c'est 7 millions de spectateurs pour presque 67 million de $
    rocan posted the 05/28/2026 at 02:18 PM
    kidicarus C'est pas fou effectivement, mais je ne trouve pas ça faible. Ca reste un jeu 2D orienté enfant, assez spécifique et dont la mécanique ne parle pas à tout le monde
    cyr posted the 05/28/2026 at 02:24 PM
    La xbox qui a eu un bond de 100%. C'C'est vraiment impressionnant.

    Par contre c'est quoi la ps5DE?
    j9999 posted the 05/28/2026 at 02:37 PM
    rocan C'est des conneries ça. Enfin c'est le fantasme de beaucoup de haters qui se disent que ça va se casser la gueule une fois la hausse enclenchée, pensant que tout le monde achete parceque "c'est le moment ou jamais" sauf que la realité du marché c'est pas du tout ça, en fait la montée des prix crée encore plus d'engouement autour de la Switch puisque ça fait beaucoup parler. Effectivement dans un premier temps beaucoup de gens vont l'acheter pour eviter la hausse, mais ensuite le grand publique qu'est ce qu'il vout ? Tout le monde qui se bouscule pour l'acheter, peu importe la raison, suite à ça ios l'achètent indépendemment de la hausse ou pas.

    C'est comme avec la neo geo AES+, beaucoup de gens disaient que le marché neo geo retro allait se casser la gueule, que ça allait la mettre bien profond au speculateurs du retro bla bla bla... Resultat : tout le contraire, le prix des originaux ont explosé parceque ça a relancé l'engouement autour de la neo, tout simplement. Il se passe le même genre de trucs avec cette hausse de prix. Mais même sans ça, la console cartonne avec des titres comme pokopia ou tolodachi life qui sont parfait pour les beaux jours.
    rocan posted the 05/28/2026 at 02:42 PM
    cyr PS5 Deluxe Edition, version moins chère
    cyr posted the 05/28/2026 at 02:50 PM
    j9999 je pense qu'après la hausse soit effective, les ventes vont reculer. Peut-être 35 k pour la première semaine suivant la baisse.

    En vrai c'est ceux qui compter l'l'acheter dans les prochains jour/semaine qui se précipite.

    Ensuite ça ralentira, inévitablement.
    cyr posted the 05/28/2026 at 02:51 PM
    rocan merci
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