Famitsu Sales: Week 21, 2026 (May 18 - May 24)01./01. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 64.899 / 1.206.548 (-34%)03./02. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 22.821 / 1.024.285 (+0%)04./03. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 13.699 / 2.952.208 (+8%)06./10. [NS2] Pokemon Legends Z-A: NS2 Edition # (Pokemon Co.) {2025.10.16} (¥7.389) - 5.706 / 1.128.749 (+144%)07./04. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 3.488 / 4.211.082 (-10%)08./06. [NS2] Animal Crossing: New Horizons - NS2 Edition (Nintendo) {2026.01.15} (¥6.480) - 3.316 / 123.414 (+3%)09./09. [NS2] Super Mario Party: Jamboree - NS2 Edition + Jamboree TV (Nintendo) {2025.07.24} (¥8.297) - 2.900 / 199.883 (+13%)10./08. [NS2] Kirby Air Riders (Nintendo) {2025.11.20} (¥8.164) - 2.866 / 533.134 (+3%)Top 10NS2 - 8NSW - 2