Famitsu Sales: Week 21, 2026 (May 18 - May 24)
01./01. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 64.899 / 1.206.548 (-34%)
02./00. [NS2] Yoshi and the Mysterious Book (Nintendo) {2026.05.21} (¥7.255) - 39.661 / NEW
03./02. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 22.821 / 1.024.285 (+0%)
04./03. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 13.699 / 2.952.208 (+8%)
05./00. [NS2] Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition (Bandai Namco Entertainment) {2026.05.21} (¥6.300) - 11.603 / NEW
06./10. [NS2] Pokemon Legends Z-A: NS2 Edition # (Pokemon Co.) {2025.10.16} (¥7.389) - 5.706 / 1.128.749 (+144%)
07./04. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 3.488 / 4.211.082 (-10%)
08./06. [NS2] Animal Crossing: New Horizons - NS2 Edition (Nintendo) {2026.01.15} (¥6.480) - 3.316 / 123.414 (+3%)
09./09. [NS2] Super Mario Party: Jamboree - NS2 Edition + Jamboree TV (Nintendo) {2025.07.24} (¥8.297) - 2.900 / 199.883 (+13%)
10./08. [NS2] Kirby Air Riders (Nintendo) {2025.11.20} (¥8.164) - 2.866 / 533.134 (+3%)
Top 10
NS2 - 8
NSW - 2
Et malgré ca elle reste devant la PS5
Nintendo se doit de trouver un formule vendeuse comme pour ses Mario.
Yoshi c'est toujours des démarrages legers. Le film n'a pas eu d'effet sur les ventes, en tout cas pas au Japon.
Ca voudrait dire plus de 150.000 ventes pour sa premiere semaine avec la hausse de prix.
C'est ambitieux mais pourquoi pas
Donc on pouvait pas esperer un impact sur les ventes des jeux.
Par contre c'est quoi la ps5DE?
C'est comme avec la neo geo AES+, beaucoup de gens disaient que le marché neo geo retro allait se casser la gueule, que ça allait la mettre bien profond au speculateurs du retro bla bla bla... Resultat : tout le contraire, le prix des originaux ont explosé parceque ça a relancé l'engouement autour de la neo, tout simplement. Il se passe le même genre de trucs avec cette hausse de prix. Mais même sans ça, la console cartonne avec des titres comme pokopia ou tolodachi life qui sont parfait pour les beaux jours.
En vrai c'est ceux qui compter l'l'acheter dans les prochains jour/semaine qui se précipite.
Ensuite ça ralentira, inévitablement.