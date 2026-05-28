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[LEAK] Persona 6 : aperçu des deux protagonistes
Jeux Video








RAPPEL :
- Atlus a été victime d'une fuite de données interne
- On apprenait hier que le jeu était jouable de bout en bout
- Sortirait courant 2027
    tags :
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    Who likes this ?
    aros, aozora78, adamjensen
    posted the 05/28/2026 at 09:07 AM by shanks
    comments (17)
    adamjensen posted the 05/28/2026 at 09:15 AM
    J’aime bien la tête de la fille.
    Celle du mec un peu moins, mais ça rendra peut-être mieux en jeu.
    balf posted the 05/28/2026 at 09:15 AM
    Le personnage masculin ressemble au pnj André de Persona 3

    https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2Finfnyf4jhchc1.jpeg


    Si jamais on a le choix entre les deux je prendrais le personnage feminin à coup sûr
    captainjuu posted the 05/28/2026 at 09:15 AM
    Donc un premier de la classe qui a l'air de savoir des trucs qu'il est pas censé savoir et une meuf edgy à l'air torturé ? Franchement j'aime déjà, confiance maximale en Atlus Méga hâte !
    vyse posted the 05/28/2026 at 09:17 AM
    Contrairement a metaphor qui alourdit bêtement son game design ; ici le calendrier reprend son sens donc dans l'attente du jeu
    shinz0 posted the 05/28/2026 at 09:19 AM
    Coupe Mireille Mathieu pour le gars

    Ça reste du classique pour le design et c'est très bien
    yanssou posted the 05/28/2026 at 09:21 AM
    Hâte
    shirou posted the 05/28/2026 at 09:22 AM
    Apres l'annonce de DQXII merci Atlus de me remonter le moral.
    Je valide a 100% pour la fille (j'aime un peu moins le mec, après faudra voir sur d'autre sketch un peu plus expressif)
    keiku posted the 05/28/2026 at 09:23 AM
    Les news sont rassurante, et les protagoniste comparer a dragon quest ne sont pas raté
    guiguif posted the 05/28/2026 at 09:23 AM
    Vu et revu 100 fois.
    zekk posted the 05/28/2026 at 09:34 AM
    Je ne sais pas pourquoi, mais ça me donne une vibe plus proche des deux premiers épisodes
    shinz0 posted the 05/28/2026 at 09:39 AM
    zekk les 2 premiers mériteraient un remake
    darkxehanort94 posted the 05/28/2026 at 09:39 AM
    J'espère qu'ils ont prévu des romances pour les deux

    Sinon le garçon est cool et la fille a l'air sympa
    shambala93 posted the 05/28/2026 at 09:39 AM
    Ça a quand même toujours la même tête. Y’a pas de prise de risque dans les productions nippone en terme de charadesign.
    shinz0 posted the 05/28/2026 at 09:40 AM
    guiguif cette fois-ci j’attendrai une version "Royale"
    brook1 posted the 05/28/2026 at 09:45 AM
    J'aime bien, ça me rappelle Persona 2
    aros posted the 05/28/2026 at 09:49 AM
    Le type à l'air spécial... dans le genre dangereux, je sais pas... C'est un peu comme ça que je le ressens : froid, indifférent, calculateur, du genre à être contrebalancé par un protagoniste féminin plus sensible et empathique à l'égard d'autrui.
    De voir la tronche des deux personnages côte à côte, comme ça, me fait dire qu'ils sont pensés, non pas comme un simple choix d'incarnation, mais comme deux personnages distincts, idée qui me plaît beaucoup.

    zekk
    Le regard et les cils bien dessinés, ça joue, je pense (surtout le garçon).
    kali posted the 05/28/2026 at 09:51 AM
    Ils sont toujours aussi bons en matière de chara design.
    Ça change de DQ12
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