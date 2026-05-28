accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
163
Likes
Likers
Who likes this ?
trez
,
funkenstein
,
greil93
,
atyby28
,
youki
,
cuthbert
,
shampix
,
ichigoo
,
maksamo
,
kiku1x
,
trezert
,
liquidus
,
innake
,
fantacitron
,
stonesjack
,
darkkain80
,
milo42
,
strifedcloud
,
rixlos
,
roy001
,
klepapangue
,
fleauriant
,
minx
,
sorow
,
thib50
,
aiolia081
,
binou87
,
grimmroy
,
leykel
,
achille
,
tvirus
,
rosewood
,
shincloud
,
sephiroth07
,
sauronsg
,
kurosama
,
fullbuster
,
lanni
,
pokute
,
kasumi
,
jf17
,
neokiller
,
traveller
,
mickurt
,
furtifdor
,
momotaros
,
drakeramore
,
fuji
,
bibi300
,
loudiyi
,
darkvador
,
jeanouillz
,
kenrock
,
anonymous340
,
goldmen33
,
svr
,
shurax93
,
lz
,
x1x2
,
lafontaine
,
latimevic
,
linkiorra
,
diablass59
,
monkeydluffy
,
supatony
,
gunotak
,
heracles
,
yka
,
waurius59
,
monnette
,
kyogamer
,
hir0k
,
spaaz
,
link49
,
battossai
,
darkfoxx
,
anakaris
,
dedrial
,
spartan1985
,
kisukesan
,
dx93
,
gantzeur
,
ootaniisensei
,
soulshunt
,
eldren
,
elmax
,
darkyx
,
murasamune
,
arngrim
,
jojoplay4
,
kikibearentongues
,
indianajones
,
hyoga57
,
airzoom
,
link80
,
docteurdeggman
,
eruroraito7
,
archesstat
,
fortep
,
davidhm
,
jorostar
,
chester
,
gamjys
,
opthomas
,
seriouslo
,
seriously
,
geugeuz
,
kenpokan
,
gat
,
edgar
,
bliss02
,
aozora78
,
jeuxtorrents
,
rebellion
,
kabuki
,
leblogdeshacka
,
mugimando
,
51love
,
neckbreaker71
,
sphinx
,
tuni
,
iglooo
,
lucaslegamer
,
tynokarts
,
torotoro59
,
kali
,
misterpixel
,
marchand2sable
,
coco6767
,
shindo
,
icebergbrulant
,
raph64
,
negan
,
rayzorx09
,
roxloud
,
fandenutella
,
gamergunz
,
niveforever
,
voxen
,
siil
,
biboys
,
osiris
,
gunhedtv
,
walterwhite
,
benji54
,
kamina
,
receiversms
,
johnt
,
trichejeux
,
plistter
,
varanime
,
salocin
,
giusnake
,
drockspace
,
suzukube
,
bourbon
,
orichimarugin
,
spawnini
,
xylander
,
jamrock
,
tripy73
,
ravyxxs
,
famimax
shanks
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
2099
visites since opening :
6373917
shanks
> blog
all
Divers
Jeux Video
Sketch
Cinéma
Infos en vrac
Foot
Le rien
Questions connes
Aide aux succès
Game of Thrones
(Jolies ?) images
[LEAK] Persona 6 : aperçu des deux protagonistes
Jeux Video
RAPPEL :
- Atlus a été victime d'une fuite de données interne
- On apprenait hier que le jeu était jouable de bout en bout
- Sortirait courant 2027
tags :
3
Likes
Who likes this ?
aros
,
aozora78
,
adamjensen
posted the 05/28/2026 at 09:07 AM by
shanks
comments (
17
)
adamjensen
posted
the 05/28/2026 at 09:15 AM
J’aime bien la tête de la fille.
Celle du mec un peu moins, mais ça rendra peut-être mieux en jeu.
balf
posted
the 05/28/2026 at 09:15 AM
Le personnage masculin ressemble au pnj André de Persona 3
https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2Finfnyf4jhchc1.jpeg
Si jamais on a le choix entre les deux je prendrais le personnage feminin à coup sûr
captainjuu
posted
the 05/28/2026 at 09:15 AM
Donc un premier de la classe qui a l'air de savoir des trucs qu'il est pas censé savoir et une meuf edgy à l'air torturé ? Franchement j'aime déjà, confiance maximale en Atlus
Méga hâte !
vyse
posted
the 05/28/2026 at 09:17 AM
Contrairement a metaphor qui alourdit bêtement son game design ; ici le calendrier reprend son sens donc dans l'attente du jeu
shinz0
posted
the 05/28/2026 at 09:19 AM
Coupe Mireille Mathieu pour le gars
Ça reste du classique pour le design et c'est très bien
yanssou
posted
the 05/28/2026 at 09:21 AM
Hâte
shirou
posted
the 05/28/2026 at 09:22 AM
Apres l'annonce de DQXII merci Atlus de me remonter le moral.
Je valide a 100% pour la fille
(j'aime un peu moins le mec, après faudra voir sur d'autre sketch un peu plus expressif)
keiku
posted
the 05/28/2026 at 09:23 AM
Les news sont rassurante, et les protagoniste comparer a dragon quest ne sont pas raté
guiguif
posted
the 05/28/2026 at 09:23 AM
Vu et revu 100 fois.
zekk
posted
the 05/28/2026 at 09:34 AM
Je ne sais pas pourquoi, mais ça me donne une vibe plus proche des deux premiers épisodes
shinz0
posted
the 05/28/2026 at 09:39 AM
zekk
les 2 premiers mériteraient un remake
darkxehanort94
posted
the 05/28/2026 at 09:39 AM
J'espère qu'ils ont prévu des romances pour les deux
Sinon le garçon est cool et la fille a l'air sympa
shambala93
posted
the 05/28/2026 at 09:39 AM
Ça a quand même toujours la même tête. Y’a pas de prise de risque dans les productions nippone en terme de charadesign.
shinz0
posted
the 05/28/2026 at 09:40 AM
guiguif
cette fois-ci j’attendrai une version "Royale"
brook1
posted
the 05/28/2026 at 09:45 AM
J'aime bien, ça me rappelle Persona 2
aros
posted
the 05/28/2026 at 09:49 AM
Le type à l'air spécial... dans le genre dangereux, je sais pas... C'est un peu comme ça que je le ressens : froid, indifférent, calculateur, du genre à être contrebalancé par un protagoniste féminin plus sensible et empathique à l'égard d'autrui.
De voir la tronche des deux personnages côte à côte, comme ça, me fait dire qu'ils sont pensés, non pas comme un simple choix d'incarnation, mais comme deux personnages distincts, idée qui me plaît beaucoup.
zekk
Le regard et les cils bien dessinés, ça joue, je pense (surtout le garçon).
kali
posted
the 05/28/2026 at 09:51 AM
Ils sont toujours aussi bons en matière de chara design.
Ça change de DQ12
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Celle du mec un peu moins, mais ça rendra peut-être mieux en jeu.
https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2Finfnyf4jhchc1.jpeg
Si jamais on a le choix entre les deux je prendrais le personnage feminin à coup sûr
Ça reste du classique pour le design et c'est très bien
Je valide a 100% pour la fille (j'aime un peu moins le mec, après faudra voir sur d'autre sketch un peu plus expressif)
Sinon le garçon est cool et la fille a l'air sympa
De voir la tronche des deux personnages côte à côte, comme ça, me fait dire qu'ils sont pensés, non pas comme un simple choix d'incarnation, mais comme deux personnages distincts, idée qui me plaît beaucoup.
zekk
Le regard et les cils bien dessinés, ça joue, je pense (surtout le garçon).
Ça change de DQ12