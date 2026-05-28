Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Saros
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name : Saros
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Housemarque
genre : action
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[Ps5] Housemarque donne quelques premiers chiffres sur SAROS!


Difficile à croire que cela ne fait qu'un mois que vous avez tous passé un nombre impressionnant d'heures sur Saros de Housemarque, totalisant 6,63 millions. Comment le savons-nous ? Eh bien, le développeur vient de tweeter des chiffres intéressants concernant ce shoot'em up rogue-lite frénétique, près d'un mois après sa sortie sur PS5.

Il semblerait que Carcosa ait su conserver son niveau de difficulté tout en restant divertissant, avec 13,13 millions de morts de joueurs enregistrées contre 3,08 millions de morts face aux boss. Preuve que les boss les plus redoutables de la quête d'Arjun ne sont pas en reste. Bien sûr, les simples soldats qui se dressent entre vous et ces terreurs n'ont pas cette chance : 863 millions d'entre eux ont succombé pour s'être trouvés au mauvais endroit au mauvais moment.

Le Fusil Intelligent semble avoir largement contribué à ces victoires, puisqu'il est l'arme la plus populaire du jeu. Les chiffres sont impressionnants, mais cela ne nous surprend guère, car Saros est un jeu très divertissant qui s'appuie judicieusement sur son prédécesseur. Le fait qu'il soit conçu pour être plus accessible que Returnal sans pour autant sacrifier la difficulté y est sans doute aussi pour quelque chose.

Source : https://gamingbolt.com/saros-players-record-6-63-million-hours-and-13-13-million-deaths-in-its-first-month/
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    aeris201
    posted the 05/28/2026 at 03:28 AM by link49
    comments (18)
    keiku posted the 05/28/2026 at 04:04 AM
    du coup ca fait une mort par 30 minute par joueurs
    et 276 250 heure jouée par jour, donc a défaut d'une heure par jour et par joueur ca fait 277 000 vente
    malroth posted the 05/28/2026 at 04:20 AM
    En general quand on commence à sortir ce genre de chiffres c'est que les ventes n'ont pas été bonnes, voir inferieur aux attentes et peutetre meme inferieur à Returnal, alors que le parc ps5 est multplié par 10
    thedoctor posted the 05/28/2026 at 04:35 AM
    Confirmation, que c'est un bide.
    aeris201 posted the 05/28/2026 at 04:46 AM
    Si ils ont que ces chiffres la a communiquer c’est que le jeu à fait un bidou
    kinectical posted the 05/28/2026 at 04:50 AM
    Le jeu a tellement l’air bon et tout et je leur souhaite que les vente soit bonne mais honnêtement j’espère que les studios vont se rendre compte que si leur jeux bide pour la plupart ce n’est pas que le jeu n’est pas bon ces que les prix sont devenu exorbitant …je peut pas payer un jeu 105$ ça n’a plus aucun sens
    keiku posted the 05/28/2026 at 04:52 AM
    kinectical exactement, surtout qu'ils pourraient baisser le niveau graphique pour baisser les couts et donc le prix vu que c'est un jeu a gameplay
    malroth posted the 05/28/2026 at 04:55 AM
    kinectical exact et je suis mais persuadé à 1000% que c'est ça en plus.

    Un Clair obscure etait trouvable à 40€ day one (vendu 50€ prix normal)

    Les arc riders à 30€ et plein de jeux qui ont cartonné avaient tout un prix vraiment abordable.

    Alors que ceux vendu à 80€ sincerement c'est compliqué, ça peux arriver mais c'est des exceptions

    Un joueur peux se dire avec 80€ je peux soit acheter 2 jeux neuf à 40€, soit acheter 4 jeux à 20€ quand ils sont rapide en promo.

    Le prix est un véritable probleme car ya trop de jeux et le joueur fait des choix.
    malroth posted the 05/28/2026 at 04:58 AM
    Je serai moins choqué d'un GTA 6 vendu 100€ qu'un Saros vendu 80€.
    À un moment faut que l'editeur reflechisse un minimum. On va me faire croire que Saros a eu un budget de 300 millions de dollars ?
    adamjensen posted the 05/28/2026 at 05:05 AM
    Ils nous confirment donc, en donnant ce genre de chiffres plutôt que les chiffres de ventes, que le jeu n’a pas marché.
    C'est toujours la même histoire.
    Après, le fait de le sortir uniquement sur PS5, ainsi que les personnages féminins moches, n’ont pas aidé non plus.
    oreillesal posted the 05/28/2026 at 05:15 AM
    "je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça n'a pas marché"
    cyr posted the 05/28/2026 at 05:21 AM
    Aucune info sur les ventes, je serais pas surpris qu'il soit en promotion en juin.....
    abookhouseboy posted the 05/28/2026 at 05:24 AM
    Faut croire que les projections et les charts UK avaient vu juste.
    akinen posted the 05/28/2026 at 05:36 AM
    13 morts perso. Une de plus pour le platine
    guyllan posted the 05/28/2026 at 06:21 AM
    Ces chiffres qui ne veulent rien dire
    kidicarus posted the 05/28/2026 at 06:26 AM
    Aujourd'hui, bon ça fait un que les chiffres sont n'importe quoi.
    On va prendre le nombre de mort dans les jeux pour faire croire qu'un jeu est populaire. Bientôt on te dira que les démo ça compte dans le chiffre d'affaire.

    Je trouve dommage qu'on ne s'attarde plus sur l'essentiel réel.
    La seule chose qui compte est que le jeu soit bon, après qu'il soit un succès on s'en fout un peu même si c'est dommage pour les personnes qui ont bossé. Mais c'est le risque de chaque entreprise.
    kurosu posted the 05/28/2026 at 06:29 AM
    Autour des 500k
    newtechnix posted the 05/28/2026 at 06:32 AM
    Il ne manque plus que le nombre de munitions utilisées

    le chiffre le plus pertinent semble être les 6,63 millions d'heures jouées .... donc si c'était 1 million de vente chaque joueur aura passé 6.63 heures sur 1 mois par joueur c'est vraiment très peu

    Cela me fait dire qu'ils n'ont donc surement pas atteins le million et si million de ventes il y avait il l'aurait rapidement indiqué.

    kurosu oui 500k et peut-être même moins
    newtechnix posted the 05/28/2026 at 06:36 AM
    kidicarus "Je trouve dommage qu'on ne s'attarde plus sur l'essentiel réel.
    La seule chose qui compte est que le jeu soit bon, après qu'il soit un succès on s'en fout un peu même si c'est dommage pour les personnes qui ont bossé. Mais c'est le risque de chaque entreprise."

    oui mais le problème n'est pas seulement que le jeu soit bon ou pas, aujourd'hui si un AAA ne fait pas les objectifs fixés, une suite est condamné ce qui est justement fort dommage si le titre est bon (ce qui est le cas içi)

    Sony a indiqué que les AAA solo seront à l'avenir exclusif, ce qui rend encore plus fragile les studios qui essuieront un échec car le problème derrière le chiffre c'est la possibilité de fermeture du studio.
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