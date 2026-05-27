Je sors d'une petite session de 2 heures de jeu et autant vous le dire tout de suite : j’ai adoré ce début d'aventure !Visuellement et manette en mains, on se croirait vraiment dans un Uncharted. Le moteur Glacier fait des merveilles et donne une vraie identité visuelle unique au titre, avec des jeux de lumière plutôt sympa (et merci pour les vraies reflets dans les miroirs, ça faisait longtemps que j'en avais pas vu, même quand y'a du RT dans certains jeux).Du côté du gameplay, la bonne surprise vient des phases d'espionnage. Elles sont bien plus accessibles et simples que dans un Hitman, et franchement, c'est pour mon plus grand bonheur ! Pas besoin de se prendre la tête pendant des heures pour avancer avec classe.Ça faisait un long moment qu'un jeu ne m'avait pas autant captivé par sa narration et son ambiance si particulière. J'ai un hâte absolue d'en voir plus pour vous donner un avis définitif, mais pour l'instant, c'est un sans-faute total !Sinon, pour vous, comment se passe cette aventure ? Devenir 007 est un long (et passionnant) chemin ! Ceux qui le comparent à Goldeneye 007, je commence à comprendre ^^ !