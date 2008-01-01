profile
Jeux Vidéo
282
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
adamjensen
8
Likes
Likers
adamjensen
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 122
visites since opening : 206681
adamjensen > blog
Tiebreakers : Un Shonen run ‘n’ gun’


Tiebreakers est un run ’n’ gun 2D explosif au style shonen, annoncé par le studio indépendant français Tiecorp Studio pour PC (via Steam).
Le jeu mélange l’action frénétique du genre run ’n’ gun classique, avec l’énergie et les valeurs des shonen : des jeunes héros appelés les Tiebreakers utilisent leurs compétences sportives pour sauver le monde.
Vous incarnez notamment Li Sha, une jeune combattante déterminée qui déchaîne un arsenal de projectiles inspirés de plusieurs sport : balles de tennis explosives, boules de bowling, Nutrigods surpuissants et bien d’autres.
Le gameplay met l’accent sur des mécaniques de tir et de parry, des combats de boss intenses sous forme de « tiebreaks » (où il faut marquer 7 points avec deux points d’avance pour l’emporter), et une histoire centrée sur la persévérance et l’esprit sportif.
Développé par une petite équipe passionnée (dont des anciens de Fortiche et The Game Bakers), Tiebreakers promet un rythme non-stop, des affrontements contre d’anciens Tiebreakers devenus les redoutables « Red Cards », et une expérience arcade.
Aucune date de sortie n’a encore été annoncée.
https://store.steampowered.com/app/4182850/Tiebreakers/
    tags : sport inde indépendant tiebreakers
    1
    Like
    Who likes this ?
    thejoke
    posted the 05/27/2026 at 07:52 PM by adamjensen
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo