Tiebreakers est un run ’n’ gun 2D explosif au style shonen, annoncé par le studio indépendant français Tiecorp Studio pour PC (via Steam).
Le jeu mélange l’action frénétique du genre run ’n’ gun classique, avec l’énergie et les valeurs des shonen : des jeunes héros appelés les Tiebreakers utilisent leurs compétences sportives pour sauver le monde.
Vous incarnez notamment Li Sha, une jeune combattante déterminée qui déchaîne un arsenal de projectiles inspirés de plusieurs sport : balles de tennis explosives, boules de bowling, Nutrigods surpuissants et bien d’autres.
Le gameplay met l’accent sur des mécaniques de tir et de parry, des combats de boss intenses sous forme de « tiebreaks » (où il faut marquer 7 points avec deux points d’avance pour l’emporter), et une histoire centrée sur la persévérance et l’esprit sportif.
Développé par une petite équipe passionnée (dont des anciens de Fortiche et The Game Bakers), Tiebreakers promet un rythme non-stop, des affrontements contre d’anciens Tiebreakers devenus les redoutables « Red Cards », et une expérience arcade.
Aucune date de sortie n’a encore été annoncée.