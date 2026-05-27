Entre les hausses de prix, les abonnements pas assez rentable, les Free to play qui ne t'apportent plus autant qu'avant, les jeux annulés alors qu'ils ont coûté bonbon à leur éditeurs, les joueurs ayant moins de moyen....
Comment l'industrie peut encore tenir ?
On a quand même de plus en plus de joueurs qui retournent vers le rétro gaming, des joueurs qui upgrade leurs Vieilles console aux serveurs fermées, et peuvent ajouter et jouer a tout le catalogue de ses dernières...
Comment c'est encore possible que l'industrie du jeu vidéo tiennent encore et ne se retrouve pas dans un nouveau crash comme dans les années 80 ?
Comparez vos achats de ses 5 derniers mois et comparez avec vos achats de l'année dernière, puis d'avant... N'avez vous pas de moins en moins d'achat de Jeu vidéo ?
Ne priorisez vous pas plutôt les promos ?
C'est quand la dernière fois que vous avez acheté un jeu day one ?
Je ne comprends pas comment l'industrie tiens encore.
On a chaque semaines des licenciements, chaque semaines des scores de ventes merdique, mérité ou non. Pourtant ça tient encore. Et pire les prix augmentent...
Les capitaux des actionnaires aveugles ? Des aides publiques ? Qu'est-ce qui fait encore tenir le monde des JV selon vous ?
nous arrivons en fin de gen, donc les parc est installé, il faut juste faire tenir la gen , une gen de plus
pour les jeux, des jeux comme clair obscur ou elden ring font des dizaine de millions de ventes sans être des AAA
Ils faut virer les acteurs du jv, baisser les cout pour redescendre en dessous des 50 milions de cout de production (et au passage baisser les prix pour augmenter les ventes en nombre)
il faut arrêter les jeux service et a microtransaction, et revenir a des jeux sain..., ceux qui ne veulent pas faire ca, bein qu'il crève, on s'en portera tous mieux
Ah oui, il faut aussi arrêter de politiser les jeux, et tans pis si le message passé ne plait pas a tous le monde...
la rétention, mais ca ne tient qu'un temps, comme je l'ai déja dis on se redirige ( avec les même phénomène : hausse de prix , disparition des jeux en magasin, clone infame et non inspiré) comme la crise de 83 et c'est normal, tant que l'esprit capitaliste sera la ca fonctionnera toujours comme ca, et le système craquera et s’effondrera a chaque fois, ca fait partie de l'ADN du modèle économique
En gros, on ne change plus de gen pour au moins les 5 prochaines années (bon Nintendo c'est logique en l'état). Des nouveaux modèles de PS5/Xbox version Slim si ils veulent avec de l'opti, mais la même gen plutôt qu'une course en avant qui est en train de nous mener dans un mur.
shanks je suis d'accord, parce que la logique d'améliorer le matériel, augmente les coûts de développement et la longueur des productions... Le pique a été atteint avec l'ère PS3, ou les séries de jeux avait plusieurs épisodes, puis on est arrivé à un jeu par génération...
Sans compter que l'occasion avait plus de valeur et faisait encore plus tourner le marché
Mais sinon, je suis un joueur PC et j’ai accès à tout : les vieux jeux comme les jeux récents.
Donc même si l’industrie du jeu vidéo se casse la gueule, je suis tranquille pour un très long moment.
Mais personnellement, je pense que ça ira.
Au pire, et je dis bien « au pire », les constructeurs crèveront tous, mais les éditeurs seront toujours là. Que ce soit sur PC, Steam Deck, Steam Machine, Lenovo et consoles du genre, ou même en streaming (mais putain, j’espère vraiment pas le streaming).
Donc je pense que ça ira.
comme je l'ai déja dis , depuis 2017 le secteur du jv(hors mobile), a cesser de croitre, et quand un système cesse de croitre, soit il se stabilise s'il est résilient, soit si on continue a tenter de pousser sa croissance, il s’effondre ce qui ce passe actuellement avec le jv
Mais pourquoi ces secteurs continue a tenir ? parce que le système capitaliste fonctionne sur la spéculation, et tant que des gens continue a investir, le système continue a tenir, et ca peut durer 10 ans comme ca, mais a un moment la réalité ratrappe toujours les investisseurs, le marché s'éffondre, les gros groupe tombes et c'est le krash
mais comme je dis c'est normal, une fois tous les cancers mort, le secteur repart car il redevient sain, créatif et productif, et du coup les investisseurs commence a réinvestir et la machine redémare, et une fois que l'argent revient, les requins revienne aussi et ca recommence a placer des règles malsaine et faire croitre le système, jusqu'au prochain crash
liberty a vrai dire j’ai une sponso Xbox dessus mais je l'aurais sûrement pris sur Switch 2 a sa sortie ou attendu une baisse de prix sur PS5 Pro... en demat’. La Poste est en grève on reçoit plus aucune colis sur l'île lol ! Donc c’est demat’ ou prendre un billet d'avion a 900 euros pour me l'acheter à Paris en physique, comme le nouveau Yoshi d’ailleurs...
les supermarché, l'agriculture, l'automobile, l'energie et même les banques sont en crise actuellement... donc le phénomène est global et mondial...
c'est le moment d'investir dans l'or, pour les 10 prochaines années...
Arrêtez un moment de croire que votre réalité est la réalité.
Bah ça se casse un peu la gueule :
- des jeux qui ferment aussi vite qu'ils sont apparus (Highguard, Concord).
- des géants comme Xbox, Ubisoft, Bioware, Blizzard, Warner Bros Games, EA, Square Enix, etc... ne vont pas très bien.
Après la roue tourne, le malheur des uns font le bonheur des autres, l'argent s'écoule vers d'autres productions (Crimson Desert, slay the spire 2, Subnautica 2, etc...)
Allez y traitez moi de tous les noms mais marre d’engraisser des porcs qui ne respectent plus rien.
Et les jeux/boites qui se cassent la gueule, quand on regarde les jeux et les boites on se dit que c'est bien fait pour beaucoup (pas toutes), à trop tirer sur la corde du GaaS, du DLC de charo, du reskin en guise de suite, ...
Après y'a des victimes collatérales, des balles perdues, des injustices, mais pas pire qu'avant.