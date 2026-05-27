Entre les hausses de prix, les abonnements pas assez rentable, les Free to play qui ne t'apportent plus autant qu'avant, les jeux annulés alors qu'ils ont coûté bonbon à leur éditeurs, les joueurs ayant moins de moyen....Comment l'industrie peut encore tenir ?On a quand même de plus en plus de joueurs qui retournent vers le rétro gaming, des joueurs qui upgrade leurs Vieilles console aux serveurs fermées, et peuvent ajouter et jouer a tout le catalogue de ses dernières...Comment c'est encore possible que l'industrie du jeu vidéo tiennent encore et ne se retrouve pas dans un nouveau crash comme dans les années 80 ?Comparez vos achats de ses 5 derniers mois et comparez avec vos achats de l'année dernière, puis d'avant... N'avez vous pas de moins en moins d'achat de Jeu vidéo ?Ne priorisez vous pas plutôt les promos ?C'est quand la dernière fois que vous avez acheté un jeu day one ?Je ne comprends pas comment l'industrie tiens encore.On a chaque semaines des licenciements, chaque semaines des scores de ventes merdique, mérité ou non. Pourtant ça tient encore. Et pire les prix augmentent...Les capitaux des actionnaires aveugles ? Des aides publiques ? Qu'est-ce qui fait encore tenir le monde des JV selon vous ?