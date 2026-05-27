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Comment l'industrie du jeu vidéo peut encore tenir ?
Entre les hausses de prix, les abonnements pas assez rentable, les Free to play qui ne t'apportent plus autant qu'avant, les jeux annulés alors qu'ils ont coûté bonbon à leur éditeurs, les joueurs ayant moins de moyen....

Comment l'industrie peut encore tenir ?

On a quand même de plus en plus de joueurs qui retournent vers le rétro gaming, des joueurs qui upgrade leurs Vieilles console aux serveurs fermées, et peuvent ajouter et jouer a tout le catalogue de ses dernières...


Comment c'est encore possible que l'industrie du jeu vidéo tiennent encore et ne se retrouve pas dans un nouveau crash comme dans les années 80 ?


Comparez vos achats de ses 5 derniers mois et comparez avec vos achats de l'année dernière, puis d'avant... N'avez vous pas de moins en moins d'achat de Jeu vidéo ?

Ne priorisez vous pas plutôt les promos ?

C'est quand la dernière fois que vous avez acheté un jeu day one ?

Je ne comprends pas comment l'industrie tiens encore.
On a chaque semaines des licenciements, chaque semaines des scores de ventes merdique, mérité ou non. Pourtant ça tient encore. Et pire les prix augmentent...

Les capitaux des actionnaires aveugles ? Des aides publiques ? Qu'est-ce qui fait encore tenir le monde des JV selon vous ?


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    kisukesan
    posted the 05/27/2026 at 07:11 PM by liberty
    comments (28)
    suzukube posted the 05/27/2026 at 07:13 PM
    007 a l’air top
    liberty posted the 05/27/2026 at 07:14 PM
    suzukube tu le prends pas en dématérialisée sur ton compte US ? Il est en physique a 120 euros j'imagine chez toi ?
    tripy73 posted the 05/27/2026 at 07:18 PM
    Tu rajouter aussi le nombre toujours plus nombreux de jeux, qui sont en plus très similaires dans leur game design/gameplay, tout ça vraiment finir par ce crasher à un moment ou un autre.
    keiku posted the 05/27/2026 at 07:23 PM
    Elle peut facilement tenir mais elle va devoir changer les règles merdique qu'elle ont mise en place

    nous arrivons en fin de gen, donc les parc est installé, il faut juste faire tenir la gen , une gen de plus

    pour les jeux, des jeux comme clair obscur ou elden ring font des dizaine de millions de ventes sans être des AAA

    Ils faut virer les acteurs du jv, baisser les cout pour redescendre en dessous des 50 milions de cout de production (et au passage baisser les prix pour augmenter les ventes en nombre)

    il faut arrêter les jeux service et a microtransaction, et revenir a des jeux sain..., ceux qui ne veulent pas faire ca, bein qu'il crève, on s'en portera tous mieux

    Ah oui, il faut aussi arrêter de politiser les jeux, et tans pis si le message passé ne plait pas a tous le monde...
    keiku posted the 05/27/2026 at 07:28 PM
    Qu'est-ce qui fait encore tenir le monde des JV selon vous ?

    la rétention, mais ca ne tient qu'un temps, comme je l'ai déja dis on se redirige ( avec les même phénomène : hausse de prix , disparition des jeux en magasin, clone infame et non inspiré) comme la crise de 83 et c'est normal, tant que l'esprit capitaliste sera la ca fonctionnera toujours comme ca, et le système craquera et s’effondrera a chaque fois, ca fait partie de l'ADN du modèle économique
    shanks posted the 05/27/2026 at 07:31 PM
    A mon sens, et bien entendu que ça n'arrivera pas, j'aimerais tellement que Xbox, PlayStation et Nintendo s'associe, non pas pour une console commune, mais pour marquer un "stop" général.

    En gros, on ne change plus de gen pour au moins les 5 prochaines années (bon Nintendo c'est logique en l'état). Des nouveaux modèles de PS5/Xbox version Slim si ils veulent avec de l'opti, mais la même gen plutôt qu'une course en avant qui est en train de nous mener dans un mur.
    liberty posted the 05/27/2026 at 07:33 PM
    keiku je suis d'accord sur plusieurs points. Mais personnellement le secteur du JV, comme celui du porno par exemple, je ne saisis comment ça peut encore tenir. Entre l'abondance, le gratuit, les anciennes production... C'est complètement contre productif.

    shanks je suis d'accord, parce que la logique d'améliorer le matériel, augmente les coûts de développement et la longueur des productions... Le pique a été atteint avec l'ère PS3, ou les séries de jeux avait plusieurs épisodes, puis on est arrivé à un jeu par génération...

    Sans compter que l'occasion avait plus de valeur et faisait encore plus tourner le marché
    adamjensen posted the 05/27/2026 at 07:33 PM
    Au début, à un moment, j’ai lu rapidement et j’ai cru lire : "Ne priorisez-vous pas plutôt le porno ?"

    Mais sinon, je suis un joueur PC et j’ai accès à tout : les vieux jeux comme les jeux récents.
    Donc même si l’industrie du jeu vidéo se casse la gueule, je suis tranquille pour un très long moment.
    Mais personnellement, je pense que ça ira.
    Au pire, et je dis bien « au pire », les constructeurs crèveront tous, mais les éditeurs seront toujours là. Que ce soit sur PC, Steam Deck, Steam Machine, Lenovo et consoles du genre, ou même en streaming (mais putain, j’espère vraiment pas le streaming).
    Donc je pense que ça ira.
    jeanouillz posted the 05/27/2026 at 07:37 PM
    Simple... ils ont du PIF
    keiku posted the 05/27/2026 at 07:43 PM
    liberty je suis d'accord sur plusieurs points. Mais personnellement le secteur du JV, comme celui du porno par exemple, je ne saisis comment ça peut encore tenir. Entre l'abondance, le gratuit, les anciennes production... C'est complètement contre productif.

    comme je l'ai déja dis , depuis 2017 le secteur du jv(hors mobile), a cesser de croitre, et quand un système cesse de croitre, soit il se stabilise s'il est résilient, soit si on continue a tenter de pousser sa croissance, il s’effondre ce qui ce passe actuellement avec le jv

    Mais pourquoi ces secteurs continue a tenir ? parce que le système capitaliste fonctionne sur la spéculation, et tant que des gens continue a investir, le système continue a tenir, et ca peut durer 10 ans comme ca, mais a un moment la réalité ratrappe toujours les investisseurs, le marché s'éffondre, les gros groupe tombes et c'est le krash

    mais comme je dis c'est normal, une fois tous les cancers mort, le secteur repart car il redevient sain, créatif et productif, et du coup les investisseurs commence a réinvestir et la machine redémare, et une fois que l'argent revient, les requins revienne aussi et ca recommence a placer des règles malsaine et faire croitre le système, jusqu'au prochain crash
    liberty posted the 05/27/2026 at 07:46 PM
    keiku de la logique capitaliste en somme, le problème c'est les transformations post renaissance.
    keiku posted the 05/27/2026 at 07:47 PM
    liberty oui c'est purement ca
    suzukube posted the 05/27/2026 at 07:49 PM
    shanks 100% d'accord. Miniaturiser et rendre plus accessible la PS5 Pro devrait être ́a norme plutôt que de partir à la conquête de graphismes INCROYABLES alors que honnêtement entre une RTX 5090 et une PS5 Pro, je fais pas trop la différence niveau graphismes...

    liberty a vrai dire j’ai une sponso Xbox dessus mais je l'aurais sûrement pris sur Switch 2 a sa sortie ou attendu une baisse de prix sur PS5 Pro... en demat’. La Poste est en grève on reçoit plus aucune colis sur l'île lol ! Donc c’est demat’ ou prendre un billet d'avion a 900 euros pour me l'acheter à Paris en physique, comme le nouveau Yoshi d’ailleurs...
    liberty posted the 05/27/2026 at 07:51 PM
    suzukube cool pour la sponso Xbox en tout cas, ça amoindrie un peu les galère que subissent les DOM-TOM
    testament posted the 05/27/2026 at 07:51 PM
    il me faudrait deux vies pour rattraper tous les jeux que j'ai chopé, pas aujourd'hui que je vais commencer à psychoter sur la santé de l'industrie
    keiku posted the 05/27/2026 at 07:55 PM
    liberty mais il y a un autre soucis réel, c'est qu'actuellement on parle du jv, mais on approche d'un krash économique mondial et pas que dans le jv

    les supermarché, l'agriculture, l'automobile, l'energie et même les banques sont en crise actuellement... donc le phénomène est global et mondial...

    c'est le moment d'investir dans l'or, pour les 10 prochaines années...
    keiku posted the 05/27/2026 at 07:57 PM
    testament j'espère que tu les a en physique tes jeux que tu dois encore faire, parce qu'en cas de krash les serveurs vont tomber...
    keiku posted the 05/27/2026 at 08:02 PM
    testament
    testament posted the 05/27/2026 at 08:03 PM
    keiku oui bon, en cas de crise cardiaque je perds tout, donc ce genre de questionnement ça va aller hein
    losz posted the 05/27/2026 at 08:33 PM
    Perso c'est le contraire, j'ai jamais eu autant de jeux à jouer et acheté autant de jeux. Il y a tellement de promos, d'occasions, l'import facile, les comptes partagés et tout, la possibilité de revendre sans frais rapidement avec des plateformes comme Vinted… Bref, au final jouer revient pas spécialement cher.
    batipou posted the 05/27/2026 at 08:34 PM
    Ça fait en effet quelques années que je n’achète plus autant de Day One (plus assez de temps pour jouer qu’auparavant) et je me rabat sur mes jeux de cœurs plutôt que l’abondance de nouveaux jeux que je ne ferais qu’une seule fois.
    deathegg posted the 05/27/2026 at 08:44 PM
    "Le secteur du jeu vidéo génère un chiffre d'affaires mondial estimé entre 188 et 260 milliards de dollars par an, dépassant ainsi les revenus cumulés du cinéma et de la musique"

    Arrêtez un moment de croire que votre réalité est la réalité.
    vyse posted the 05/27/2026 at 09:05 PM
    liberty sony playstation c'est 7.5 miliard de benefices dont 2.5 rien qu'en DLC...l'industrie ne s'est jamais aussi bien porté financierement mec
    grospich posted the 05/27/2026 at 09:07 PM
    Comment l'industrie du jeu vidéo peut encore tenir ?

    Bah ça se casse un peu la gueule :

    - des jeux qui ferment aussi vite qu'ils sont apparus (Highguard, Concord).
    - des géants comme Xbox, Ubisoft, Bioware, Blizzard, Warner Bros Games, EA, Square Enix, etc... ne vont pas très bien.

    Après la roue tourne, le malheur des uns font le bonheur des autres, l'argent s'écoule vers d'autres productions (Crimson Desert, slay the spire 2, Subnautica 2, etc...)
    mishinho posted the 05/27/2026 at 09:18 PM
    Et bien depuis l’annonce de l’augmentation de la ps5 pro j’ai complètement stoppé le jv.
    Allez y traitez moi de tous les noms mais marre d’engraisser des porcs qui ne respectent plus rien.
    liberty posted the 05/27/2026 at 09:36 PM
    vyse deathegg un exemple ne fait pas une généralité. Toute les entreprises ne se valent pas.
    sino posted the 05/27/2026 at 09:59 PM
    keiku "il faut arrêter les jeux service et a microtransaction" quid des studios dont c'est la spécialité du coup ?
    epicurien posted the 05/27/2026 at 10:01 PM
    Nan mais en vrai IRL ca a pas augmenté, la Switch2 avec Mario Kart est à 450€ chez Leclerc, les jeux sont a 55 boules day one à la Fnac (ou 65 avec 10 balles de cagnotte), c'est le caddie de l'hypermarché qui a pris cher, les jeux c justement la safe place.
    Et les jeux/boites qui se cassent la gueule, quand on regarde les jeux et les boites on se dit que c'est bien fait pour beaucoup (pas toutes), à trop tirer sur la corde du GaaS, du DLC de charo, du reskin en guise de suite, ...
    Après y'a des victimes collatérales, des balles perdues, des injustices, mais pas pire qu'avant.
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