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micheljackson
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Dragon Quest XII, un héros dégueulasse.
:vomit:
On dirait un zoomeur quoicoubeh apathique qui se nourrit que de Tasty Crousty et qui commence toutes ses phrases par "en vrai" ou "en mode".
tags :
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posted the 05/27/2026 at 01:15 PM by
micheljackson
comments (
42
)
shanks
posted
the 05/27/2026 at 01:16 PM
C'est pour anticiper l'adaptation Netflix
micheljackson
posted
the 05/27/2026 at 01:17 PM
shanks
Il ne manque que la coupe "brocoli" frisée là, ils se sont peut être dit que ce serait trop
shinz0
posted
the 05/27/2026 at 01:18 PM
DQ 12 : Punk à chiens
masharu
posted
the 05/27/2026 at 01:18 PM
La
première héroïne
est bien mieux
.
badeuh
posted
the 05/27/2026 at 01:19 PM
shinz0
bien trouvé
keiku
posted
the 05/27/2026 at 01:21 PM
c'est un camé, il a bouffé une mauvaise herbe
shinz0
posted
the 05/27/2026 at 01:21 PM
On peut encore sauver le jeu comme à l'époque du 1er design du film Sonic, mobilisons nous
korou
posted
the 05/27/2026 at 01:22 PM
Sponsorisé par 8.6
Douche froide perso. Moi qui m’attendais à un épisode plus mature , c’est mal parti.
jeanouillz
posted
the 05/27/2026 at 01:23 PM
Bon après c'est un endormis, c'est dans le lore et titre de l'épisode... quelque part sa se tient
micheljackson
posted
the 05/27/2026 at 01:24 PM
korou
pareil, j'espère me consoler avec les remakes des 4,5,6
derno
posted
the 05/27/2026 at 01:34 PM
De toute façon il est impossible à changer, c'est les dernier travaux de toryama....personnes n'osera remettre en question ce qui est maintenant son oeuvre postume.
killia
posted
the 05/27/2026 at 01:36 PM
La drogue c'est mal
micheljackson
posted
the 05/27/2026 at 01:36 PM
derno
Mouais, ça c'est ce qu'ils prétendent.
judebox
posted
the 05/27/2026 at 01:40 PM
Le héros dépressif
seniorpekynio
posted
the 05/27/2026 at 01:41 PM
Je pressens que le lézard vert, c’est lui.
aozora78
posted
the 05/27/2026 at 01:44 PM
korou
pitié non, Dragon Quest n'a pas besoin de sortir un univers sombre pour aborder des thèmes matures. Et justement le côté visuellement dépressif et mort dans l'âme du héros cache peut-être des trucs intéressants.
Mais non franchement qu'ils arrêtent de vouloir faire du dark kikoo lol et restent fidèle à la série.
micheljackson
posted
the 05/27/2026 at 01:45 PM
seniorpekynio
ouais c'est ce qui se dit déjà, la même épée.
grospich
posted
the 05/27/2026 at 01:46 PM
C'est pour attirer les jeunes, j'imagine...
aozora78
posted
the 05/27/2026 at 01:47 PM
Perso je veux une maturité dans le gameplay de la série et dans la qualité d'écriture de l'histoire, pas dans un aspect faussement mature dark kikoo
kageyama
posted
the 05/27/2026 at 01:57 PM
mon dieu, c'est horrible. Dommage que Toriyama ne soit plus là :/
rogeraf
posted
the 05/27/2026 at 02:03 PM
Ca va ... Ca passe
vohmp
posted
the 05/27/2026 at 02:05 PM
on dirait le dante de dmc de ninja theory mais sous hero
guiguif
posted
the 05/27/2026 at 02:07 PM
kageyama
Bah c'est de lui, il a travaillé sur le jeu avant sa mort
micheljackson
posted
the 05/27/2026 at 02:07 PM
rogeraf
9 ans d'attente pour un "ça passe" c'est limite non ? On parle de Dragon Quest pas d'un rpg lambda quand même
akinen
posted
the 05/27/2026 at 02:12 PM
Digoulasse. Mais perso, je préfère qu’ils s’éloignent des design fait à la va vite par Toriyama. Il était temps.
akinen
posted
the 05/27/2026 at 02:19 PM
Quelqu’un pour le metacritic 93 de Mina?
5120x2880
posted
the 05/27/2026 at 02:23 PM
shinz0
J'allais écrire qu'il manque le chien miteux
zekk
posted
the 05/27/2026 at 02:24 PM
micheljackson
si le reste est bon, je m'en fou de sa tronche
perse9
posted
the 05/27/2026 at 02:25 PM
donc voila le dernier travaux de akira toryama...
loreislife
posted
the 05/27/2026 at 02:30 PM
???????????? Le premier Héros de RPG addict
kageyama
posted
the 05/27/2026 at 02:30 PM
guiguif
à quel point il a travaillé dessus aussi ?
losz
posted
the 05/27/2026 at 02:32 PM
Pour une fois c'est pas un copié collé de ses œuvres au moins
khazawi
posted
the 05/27/2026 at 02:34 PM
Toriyama à la fin de sa vie n'a malheureusement pas laissé ses meilleures productions (Super, Daima et DQ12...)
rogeraf
posted
the 05/27/2026 at 02:38 PM
micheljackson
Laisses leur une chance, le jeu va pas sortir avant 2027, ils ont le temps de réajuster le tir. On a déjà vu des persos évoluer en cours de développement donc ca peut s'améliorer. Aie foi !
micheljackson
posted
the 05/27/2026 at 02:51 PM
Avec un peu de chance on pourra peut être customiser sa gueule comme dans le 9, espérons...
noishe
posted
the 05/27/2026 at 02:52 PM
zekk
Mais clairement, y'en a qui font comme si le jeu allait être éclaté juste parce que le héros est moche. Perso, d'ailleurs, je le trouve pas mauvais, Toriyama a toujours eu des designs plus ou moins réussis et celui là est juste assez basique. Les cernes vu le thème des rêves je trouve ça normal
micheljackson
shinz0
Toriyama a déjà fait des coupes pouvant être vues comme dégueulasses à la Tapion, qui n'est pourtant pas vraiment critiqué, y'a rien de choquant je trouve
zekk
posted
the 05/27/2026 at 02:55 PM
noishe
certains aiment les dramas
guiguif
posted
the 05/27/2026 at 02:56 PM
kageyama
Bah le charadesign comme d'hab, tout comme Sugiyama a fait l'OST avant sa mort.
micheljackson
posted
the 05/27/2026 at 03:00 PM
noishe
S'il n'y avait que la coupe, il y a le regard, la posture, c'est pas un héros ça.
shinz0
posted
the 05/27/2026 at 03:05 PM
noishe
c'est pas que la coupe, Tapion avait du charisme
natedrake
posted
the 05/27/2026 at 03:12 PM
shao
posted
the 05/27/2026 at 03:47 PM
Perso, j'aime bien ça change!
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Douche froide perso. Moi qui m’attendais à un épisode plus mature , c’est mal parti.
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Mais non franchement qu'ils arrêtent de vouloir faire du dark kikoo lol et restent fidèle à la série.
9 ans d'attente pour un "ça passe" c'est limite non ? On parle de Dragon Quest pas d'un rpg lambda quand même
Laisses leur une chance, le jeu va pas sortir avant 2027, ils ont le temps de réajuster le tir. On a déjà vu des persos évoluer en cours de développement donc ca peut s'améliorer. Aie foi !
micheljackson shinz0 Toriyama a déjà fait des coupes pouvant être vues comme dégueulasses à la Tapion, qui n'est pourtant pas vraiment critiqué, y'a rien de choquant je trouve
S'il n'y avait que la coupe, il y a le regard, la posture, c'est pas un héros ça.