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micheljackson
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Dragon Quest XII, un héros dégueulasse.


:vomit:
On dirait un zoomeur quoicoubeh apathique qui se nourrit que de Tasty Crousty et qui commence toutes ses phrases par "en vrai" ou "en mode".
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    Who likes this ?
    posted the 05/27/2026 at 01:15 PM by micheljackson
    comments (42)
    shanks posted the 05/27/2026 at 01:16 PM
    C'est pour anticiper l'adaptation Netflix
    micheljackson posted the 05/27/2026 at 01:17 PM
    shanks
    Il ne manque que la coupe "brocoli" frisée là, ils se sont peut être dit que ce serait trop
    shinz0 posted the 05/27/2026 at 01:18 PM
    DQ 12 : Punk à chiens
    masharu posted the 05/27/2026 at 01:18 PM
    La première héroïne est bien mieux .
    badeuh posted the 05/27/2026 at 01:19 PM
    shinz0 bien trouvé
    keiku posted the 05/27/2026 at 01:21 PM
    c'est un camé, il a bouffé une mauvaise herbe
    shinz0 posted the 05/27/2026 at 01:21 PM
    On peut encore sauver le jeu comme à l'époque du 1er design du film Sonic, mobilisons nous
    korou posted the 05/27/2026 at 01:22 PM
    Sponsorisé par 8.6

    Douche froide perso. Moi qui m’attendais à un épisode plus mature , c’est mal parti.
    jeanouillz posted the 05/27/2026 at 01:23 PM
    Bon après c'est un endormis, c'est dans le lore et titre de l'épisode... quelque part sa se tient
    micheljackson posted the 05/27/2026 at 01:24 PM
    korou
    pareil, j'espère me consoler avec les remakes des 4,5,6
    derno posted the 05/27/2026 at 01:34 PM
    De toute façon il est impossible à changer, c'est les dernier travaux de toryama....personnes n'osera remettre en question ce qui est maintenant son oeuvre postume.
    killia posted the 05/27/2026 at 01:36 PM
    La drogue c'est mal
    micheljackson posted the 05/27/2026 at 01:36 PM
    derno
    Mouais, ça c'est ce qu'ils prétendent.
    judebox posted the 05/27/2026 at 01:40 PM
    Le héros dépressif
    seniorpekynio posted the 05/27/2026 at 01:41 PM
    Je pressens que le lézard vert, c’est lui.
    aozora78 posted the 05/27/2026 at 01:44 PM
    korou pitié non, Dragon Quest n'a pas besoin de sortir un univers sombre pour aborder des thèmes matures. Et justement le côté visuellement dépressif et mort dans l'âme du héros cache peut-être des trucs intéressants.

    Mais non franchement qu'ils arrêtent de vouloir faire du dark kikoo lol et restent fidèle à la série.
    micheljackson posted the 05/27/2026 at 01:45 PM
    seniorpekynio ouais c'est ce qui se dit déjà, la même épée.
    grospich posted the 05/27/2026 at 01:46 PM
    C'est pour attirer les jeunes, j'imagine...
    aozora78 posted the 05/27/2026 at 01:47 PM
    Perso je veux une maturité dans le gameplay de la série et dans la qualité d'écriture de l'histoire, pas dans un aspect faussement mature dark kikoo
    kageyama posted the 05/27/2026 at 01:57 PM
    mon dieu, c'est horrible. Dommage que Toriyama ne soit plus là :/
    rogeraf posted the 05/27/2026 at 02:03 PM
    Ca va ... Ca passe
    vohmp posted the 05/27/2026 at 02:05 PM
    on dirait le dante de dmc de ninja theory mais sous hero
    guiguif posted the 05/27/2026 at 02:07 PM
    kageyama Bah c'est de lui, il a travaillé sur le jeu avant sa mort
    micheljackson posted the 05/27/2026 at 02:07 PM
    rogeraf
    9 ans d'attente pour un "ça passe" c'est limite non ? On parle de Dragon Quest pas d'un rpg lambda quand même
    akinen posted the 05/27/2026 at 02:12 PM
    Digoulasse. Mais perso, je préfère qu’ils s’éloignent des design fait à la va vite par Toriyama. Il était temps.
    akinen posted the 05/27/2026 at 02:19 PM
    Quelqu’un pour le metacritic 93 de Mina?
    5120x2880 posted the 05/27/2026 at 02:23 PM
    shinz0 J'allais écrire qu'il manque le chien miteux
    zekk posted the 05/27/2026 at 02:24 PM
    micheljackson si le reste est bon, je m'en fou de sa tronche
    perse9 posted the 05/27/2026 at 02:25 PM
    donc voila le dernier travaux de akira toryama...
    loreislife posted the 05/27/2026 at 02:30 PM
    ???????????? Le premier Héros de RPG addict
    kageyama posted the 05/27/2026 at 02:30 PM
    guiguif à quel point il a travaillé dessus aussi ?
    losz posted the 05/27/2026 at 02:32 PM
    Pour une fois c'est pas un copié collé de ses œuvres au moins
    khazawi posted the 05/27/2026 at 02:34 PM
    Toriyama à la fin de sa vie n'a malheureusement pas laissé ses meilleures productions (Super, Daima et DQ12...)
    rogeraf posted the 05/27/2026 at 02:38 PM
    micheljackson

    Laisses leur une chance, le jeu va pas sortir avant 2027, ils ont le temps de réajuster le tir. On a déjà vu des persos évoluer en cours de développement donc ca peut s'améliorer. Aie foi !
    micheljackson posted the 05/27/2026 at 02:51 PM
    Avec un peu de chance on pourra peut être customiser sa gueule comme dans le 9, espérons...
    noishe posted the 05/27/2026 at 02:52 PM
    zekk Mais clairement, y'en a qui font comme si le jeu allait être éclaté juste parce que le héros est moche. Perso, d'ailleurs, je le trouve pas mauvais, Toriyama a toujours eu des designs plus ou moins réussis et celui là est juste assez basique. Les cernes vu le thème des rêves je trouve ça normal

    micheljackson shinz0 Toriyama a déjà fait des coupes pouvant être vues comme dégueulasses à la Tapion, qui n'est pourtant pas vraiment critiqué, y'a rien de choquant je trouve
    zekk posted the 05/27/2026 at 02:55 PM
    noishe certains aiment les dramas
    guiguif posted the 05/27/2026 at 02:56 PM
    kageyama Bah le charadesign comme d'hab, tout comme Sugiyama a fait l'OST avant sa mort.
    micheljackson posted the 05/27/2026 at 03:00 PM
    noishe
    S'il n'y avait que la coupe, il y a le regard, la posture, c'est pas un héros ça.
    shinz0 posted the 05/27/2026 at 03:05 PM
    noishe c'est pas que la coupe, Tapion avait du charisme
    natedrake posted the 05/27/2026 at 03:12 PM
    shao posted the 05/27/2026 at 03:47 PM
    Perso, j'aime bien ça change!
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