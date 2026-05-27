Amis survivants et survivantes, je vous partage aujourd’hui la démo complète de PulseBreaker
, un survival-horror
très inspiré des premiers Resident Evil
avec son lot de zombies, d’objets à récupérer et de gestion des ressources.
Le jeu adopte une direction artistique très “jeux PS1
”, avec des décors entièrement en 3D
et non précalculés pour le coup. Le titre s’adresse donc avant tout aux nostalgiques des années 90 et ne cherchera probablement pas à révolutionner le genre a sa sortie.
Cependant, pour les amoureux de cette époque, la magie opère très rapidement. On prend vite plaisir à tout fouiller, tout explorer et surtout à survivre, car vous allez voir que les zombies sont particulièrement nombreux dans cette démo.
Beaucoup de membres de Gamekyo
ne jouent pas forcément sur PC, c’est pourquoi je partage ici un run découverte de la démo sans commentaire afin de vous laisser profiter pleinement de l’ambiance du jeu.
Amoureux et amoureuses des années 90, bon visionnage.
Lien direct de la vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=FaLuPt0W9bs
J’espère quand même une VF à la sortie du jeu final, mais ça ne m’empêchera pas de le faire.
En tout cas, il a l'air excellent.
Vraiment bien je ne connaissais pas du tout. On croise les doigts pour la VF, même si ça reste de l’anglais simple voilà quoi j’aime bien tout comprendre quand même. En tout cas, entre ça et Echoes of the Living (que j’attends les 4 campagnes), c’est parfait pour attendre le DLC de Requiem.