Amis survivants et survivantes, je vous partage aujourd’hui la démo complète de, untrès inspiré des premiersavec son lot de zombies, d’objets à récupérer et de gestion des ressources.Le jeu adopte une direction artistique très “”, avec des décors entièrement enet non précalculés pour le coup. Le titre s’adresse donc avant tout aux nostalgiques des années 90 et ne cherchera probablement pas à révolutionner le genre a sa sortie.Cependant, pour les amoureux de cette époque, la magie opère très rapidement. On prend vite plaisir à tout fouiller, tout explorer et surtout à survivre, car vous allez voir que les zombies sont particulièrement nombreux dans cette démo.Beaucoup de membres dene jouent pas forcément sur PC, c’est pourquoi je partage ici un run découverte de la démo sans commentaire afin de vous laisser profiter pleinement de l’ambiance du jeu.Amoureux et amoureuses des années 90, bon visionnage.