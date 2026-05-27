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Resident Evil Requiem
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name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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Le Resident Evil-Like PulseBreaker s’offre une démo sur Steam


Amis survivants et survivantes, je vous partage aujourd’hui la démo complète de PulseBreaker, un survival-horror très inspiré des premiers Resident Evil avec son lot de zombies, d’objets à récupérer et de gestion des ressources.

Le jeu adopte une direction artistique très “jeux PS1”, avec des décors entièrement en 3D et non précalculés pour le coup. Le titre s’adresse donc avant tout aux nostalgiques des années 90 et ne cherchera probablement pas à révolutionner le genre a sa sortie.



Cependant, pour les amoureux de cette époque, la magie opère très rapidement. On prend vite plaisir à tout fouiller, tout explorer et surtout à survivre, car vous allez voir que les zombies sont particulièrement nombreux dans cette démo.

Beaucoup de membres de Gamekyo ne jouent pas forcément sur PC, c’est pourquoi je partage ici un run découverte de la démo sans commentaire afin de vous laisser profiter pleinement de l’ambiance du jeu.

Amoureux et amoureuses des années 90, bon visionnage.


Lien direct de la vidéo :


http://www.youtube.com/watch?v=FaLuPt0W9bs


https://store.steampowered.com/app/3851600/Pulsebreaker/
    tags : resident evil resident evil code veronica echoes of the living resident evil code veronica remake re like resident evil requiem survival horror 2026 new horror games resident evil requiem dlc pulsebreaker pulsebreaker demo new re like re9 dlc
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    adamjensen
    posted the 05/27/2026 at 12:24 PM by marchand2sable
    comments (3)
    adamjensen posted the 05/27/2026 at 12:47 PM
    Je le suis depuis un moment sur X celui-là.
    J’espère quand même une VF à la sortie du jeu final, mais ça ne m’empêchera pas de le faire.
    En tout cas, il a l'air excellent.
    marchand2sable posted the 05/27/2026 at 01:07 PM
    adamjensen

    Vraiment bien je ne connaissais pas du tout. On croise les doigts pour la VF, même si ça reste de l’anglais simple voilà quoi j’aime bien tout comprendre quand même. En tout cas, entre ça et Echoes of the Living (que j’attends les 4 campagnes), c’est parfait pour attendre le DLC de Requiem.
    adamjensen posted the 05/27/2026 at 01:25 PM
    marchand2sable
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