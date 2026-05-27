Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Pokemon Vents et Vagues
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name : Pokemon Vents et Vagues
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
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[The Pokémon Company] La série a dépassé les 515 millions de jeux écoulés!


La société The Pokémon Company a annoncé aujourd'hui que la série de jeux vidéo Pokémon a désormais dépassé les 515 millions d'exemplaires vendus dans le monde depuis son lancement en 1996.

Ce chiffre représente une augmentation de 26 millions d'unités vendues au cours de la dernière année. Le prochain grand jeu de The Pokémon Company est Pokémon Winds et Pokémon Waves, qui sortiront exclusivement sur Nintendo Switch 2 l'année prochaine.

Source : https://mynintendonews.com/2026/05/27/pokemon-series-has-now-sold-over-515-million-software-units-worldwide/
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    aeris201
    posted the 05/27/2026 at 12:03 PM by link49
    comments (9)
    aeris201 posted the 05/27/2026 at 12:05 PM
    Ah ouais quand meme

    altendorf posted the 05/27/2026 at 12:06 PM
    On aura été là à ses débuts. Maintenant Pokémon n'est plus que l'ombre de lui même.
    ouroboros4 posted the 05/27/2026 at 12:17 PM
    altendorf triste mais réel
    redxiii102 posted the 05/27/2026 at 12:22 PM
    aeris201 Ah bah enfin
    redxiii102 posted the 05/27/2026 at 12:24 PM
    altendorf Si tu dis ça sur les réseaux sociaux, ils font te rentrer dedans avec leur fourche.
    darkxehanort94 posted the 05/27/2026 at 12:26 PM
    redxiii102 Ca tombe bien je suis la
    cyr posted the 05/27/2026 at 12:52 PM
    Combien j'en ai acheter.......Pas mal.



    Une des rare licences ou on peut passer des centaines d'heure sans s'en rendre compte .

    Mon premier jeux pokemon , c'était la version or sur game boy color......

    Si je devais additionner tous le temps que j'ai passer sur des jeux pokemon, je pense qu'on doit être a plus de 4000 heure.

    Attraper les tous......
    evasnake posted the 05/27/2026 at 12:59 PM
    Très peu de licences font mieux!

    Y a Mario qui est au-delà des 800M si tu ajoutes toutes ses variantes (dont Mario Kart qui fait environ un quart de ses ventes)

    Quasi à égalité, tu as Tetris, CoD et GTA, qui tournent autour des 500M

    Puis derrière, tu as Fifa et Minecraft, au dessus des 300M

    Encore derrière, Assassin's Creed, Final Fantasy, Resident Evil, les Sims (ainsi que LEGO et Wii, si vous considérez ça comme des licences)

    Et tout le reste, c'est en dessous de 200M.
    cyr posted the 05/27/2026 at 02:54 PM
    evasnake pokemon, le mec qui a inventé ce jeux, c'etais un génie.

    Et ne pas oublier tous les produits dérivés, carte pokemon etc.
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