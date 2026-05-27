La société The Pokémon Company a annoncé aujourd'hui que la série de jeux vidéo Pokémon a désormais dépassé les 515 millions d'exemplaires vendus dans le monde depuis son lancement en 1996.
Ce chiffre représente une augmentation de 26 millions d'unités vendues au cours de la dernière année. Le prochain grand jeu de The Pokémon Company est Pokémon Winds et Pokémon Waves, qui sortiront exclusivement sur Nintendo Switch 2 l'année prochaine.
Source : https://mynintendonews.com/2026/05/27/pokemon-series-has-now-sold-over-515-million-software-units-worldwide/
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posted the 05/27/2026 at 12:03 PM by link49
Une des rare licences ou on peut passer des centaines d'heure sans s'en rendre compte .
Mon premier jeux pokemon , c'était la version or sur game boy color......
Si je devais additionner tous le temps que j'ai passer sur des jeux pokemon, je pense qu'on doit être a plus de 4000 heure.
Attraper les tous......
Y a Mario qui est au-delà des 800M si tu ajoutes toutes ses variantes (dont Mario Kart qui fait environ un quart de ses ventes)
Quasi à égalité, tu as Tetris, CoD et GTA, qui tournent autour des 500M
Puis derrière, tu as Fifa et Minecraft, au dessus des 300M
Encore derrière, Assassin's Creed, Final Fantasy, Resident Evil, les Sims (ainsi que LEGO et Wii, si vous considérez ça comme des licences)
Et tout le reste, c'est en dessous de 200M.
Et ne pas oublier tous les produits dérivés, carte pokemon etc.