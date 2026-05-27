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Assassin's Creed : Black Flag Resynced
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name : Assassin's Creed : Black Flag Resynced
platform : PC
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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ouroboros4
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ouroboros4
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Assassin's Creed Black Flag Resynced proposera une transition naval et urbaine sans temps de chargement


Ubisoft a révélé qu'Assassin's Creed IV: Black Flag Resynced supprime les écrans de chargement qui séparaient à l'origine l'exploration navale des zones urbaines, permettant aux joueurs de naviguer en douceur vers des lieux comme La Havane sans interruptions.

Le studio explique que les configurations matérielles modernes ont rendu possible ce monde sans transitions.

Les principales améliorations confirmées pour le remake incluent :

-Transitions fluides entre le gameplay naval et les villes
-Physique océanique améliorée et systèmes météorologiques dynamiques
- Navigation en en mode pilote automatique pour les longs voyages
-Nouvelle fonctionnalité d'assistance à la navigation Pathfinder
-Forts navals élargis et mécaniques de conquête régionale
-Toutes les chansons de marins originales qui reviennent, accompagnées de nouvelles chansons
https://x.com/i/status/2059530046067589587
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    posted the 05/27/2026 at 08:53 AM by ouroboros4
    comments (9)
    sosky posted the 05/27/2026 at 08:56 AM
    J'avais zappé que y'avait des temps de chargement entre phases navales et terrestres
    judebox posted the 05/27/2026 at 08:58 AM
    Euh... oui moi aussi... On pouvait pas descendre et remonter dans le bateau sans chargement ???
    judebox posted the 05/27/2026 at 09:00 AM
    Je viens de mater une video de gameplay et oui on pouvait.
    Ça me paraissait bizarre en même temps.

    Du coup, je ne comprend pas cet article !
    gasmok2 posted the 05/27/2026 at 09:05 AM
    Pareil que mes voisins du dessus, je ne me souviens d'aucun temps de chargement entre phases à pieds et navales....
    oss137 posted the 05/27/2026 at 09:06 AM
    judebox pour les grosses ville par exemple à la Havane tu avais un temps de chargement
    oss137 posted the 05/27/2026 at 09:07 AM
    sosky judebox gasmok2 c'était seulement pour les grosses ville
    kinectical posted the 05/27/2026 at 10:36 AM
    Content de ne pas avoir jouer à ce AC à l’époque je vais pouvoir le jouer dans une version bien meilleur mais une chose est sure AC is back pour moi enfin
    tripy73 posted the 05/27/2026 at 10:46 AM
    Et des sangliers plus résistants que n'importe quel bot
    brook1 posted the 05/27/2026 at 11:03 AM
    J'ai pas retouché au jeu depuis sa sortie en 2013 ni à son remaster, j’ai hâte de le refaire dans cette nouvelle version.
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