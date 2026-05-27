Ubisoft a révélé qu'Assassin's Creed IV: Black Flag Resynced supprime les écrans de chargement qui séparaient à l'origine l'exploration navale des zones urbaines, permettant aux joueurs de naviguer en douceur vers des lieux comme La Havane sans interruptions.Le studio explique que les configurations matérielles modernes ont rendu possible ce monde sans transitions.Les principales améliorations confirmées pour le remake incluent :-Transitions fluides entre le gameplay naval et les villes-Physique océanique améliorée et systèmes météorologiques dynamiques- Navigation en en mode pilote automatique pour les longs voyages-Nouvelle fonctionnalité d'assistance à la navigation Pathfinder-Forts navals élargis et mécaniques de conquête régionale-Toutes les chansons de marins originales qui reviennent, accompagnées de nouvelles chansons