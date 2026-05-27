Le dernier opus de James Bond, 007 First Light, est de loin le plus abouti techniquement de toute la franchise, se rapprochant bien plus des chefs-d'œuvre de GoldenEye que du décevant 007 Legends. Développé avec le moteur Glacier Engine d'IO Interactive, le jeu offre également une nette amélioration par rapport à la technologie de base qui caractérisait Hitman 3 en 2021. Le rendu varie sensiblement selon que vous jouiez sur PS5 ou PS5 Pro, mais il est clair que les cinq dernières années de développement ont porté leurs fruits.
La caractéristique la plus marquante du jeu réside dans son éclairage indirect diffus, grâce à une nouvelle solution d'illumination globale par lancer de rayons (RTGI) qui combine le rendu spatial avec un système de repli basé sur des SDF (Sondage Data Files). Le résultat est un rendu agréable, avec un éclairage indirect attrayant et une profondeur considérable. Cependant, le recours aux informations spatiales pour l'éclairage haute fréquence peut entraîner des pertes d'informations lumineuses, créant parfois des artefacts visuels gênants.
L'éclairage spéculaire repose en grande partie sur les réflexions d'espace écran (SSR), ce qui n'est pas surprenant mais produit également des artefacts similaires lorsqu'on y regarde de plus près. À l'instar de Hitman, First Light utilise aussi des réflexions planes pour certaines surfaces planes, comme les miroirs et le verre, afin de refléter une version simplifiée du monde. Cette technique apporte une touche visuelle intéressante, moins courante dans les jeux modernes ; c'est donc un plaisir de la retrouver ici.
C’est beau certes, mais on stagne depuis Tomb Raider 2013, Metro 2033 PC ou TLOU à cause ou grâce à l’IA logicielle et matérielle.
Soit, les graphismes sont acceptables depuis 2016, peut-être que GTA6 va-t-il élever le standard ? même si pas ma tasse de thé.