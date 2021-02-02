Sony a confirmé que Destruction AllStars fermera définitivement.Le jeu a été retiré du PlayStation Store le 26 mai 2026, et les joueurs ne peuvent plus acheter de Destruction Points ni l’acquérir numériquement.Sony a également confirmé que les serveurs multijoueurs du jeu sont déjà hors ligne en raison de problèmes techniques persistants et ne reviendront pas.Le support complet des serveurs pour Destruction AllStars prendra officiellement fin le 25 novembre 2026, à 15:00 UTC. Après cela, seuls les défis solo du mode Arcade pourraient encore fonctionner pour les joueurs qui possèdent déjà le jeu, bien que certaines fonctionnalités puissent cesser de marcher.Les Destruction Points que les joueurs possèdent déjà pourront encore être utilisés dans le contenu solo disponible jusqu’à la fermeture des serveurs plus tard cette année.Destruction AllStars a été lancé comme l’un des premiers jeux multijoueurs pour la PS5 et était inclus avec PlayStation Plus au lancement, mais a eu du mal à maintenir une base de joueurs actifs.