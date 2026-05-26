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Persona 5 Royal
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name : Persona 5 Royal
platform : PC
editor : Atlus
developer : Atlus
genre : RPG
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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ouroboros4
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[Rumeur] Le développement de Persona 6 serait pratiquement terminé, mais reporté en interne
Le développement de Persona 6 est pratiquement terminé, mais vous ne pourrez pas y jouer de sitôt.

Une nouvelle fuite provenant des forums asiatiques (Xiaohongshu) vient de révéler les plans internes d'Atlus.

Les 3 données clés de la fuite :

-État : Le jeu est au niveau de « feature complete » (pratiquement achevé).

-Lancement : Reporté en interne jusqu'en 2027.

-Protagonistes (Dualié) : Confirmé le design des deux. La protagoniste féminine aura des cheveux noirs et rouges ; le masculin sera blond.

Avec cette fenêtre de lancement, il ne serait pas surprenant qu'on puisse le voir pour la première fois au Xbox Showcase ou aux The Game Awards/Summer Game Fest.
https://x.com/eXtas1stv/status/2059320288131641398?s=20
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    shinz0, shining, adamjensen
    posted the 05/26/2026 at 08:06 PM by ouroboros4
    comments (8)
    shinz0 posted the 05/26/2026 at 08:17 PM
    Persona 5 était pour l'aboutissement de la formule, vraiment curieux de voir comment ils vont aller plus loin ou même s'ils oseront casser les codes
    shining posted the 05/26/2026 at 08:23 PM
    A voir sur qu'elle direction ils vont partir , 2 perso différent, donc 2 aventure différente qui se croiseront ?
    altendorf posted the 05/26/2026 at 08:24 PM
    shining Cela serait tellement cool
    grospich posted the 05/26/2026 at 08:29 PM
    On croise les doigts pour un premier trailer le 5 juin.
    adamjensen posted the 05/26/2026 at 08:32 PM
    Franchement, le concept de mettre deux persos principaux, un gars et une fille, pourrait être cool.
    Ce serait une première pour un Persona.
    Ce sera peut-être chacun de leur côté avec leur propre équipe, pour qu’ils se rejoignent tous à un certain stade de l’aventure.
    Ce serait génial si c'est vraiment ca.
    On verra, mais j’ai hâte.
    zekk posted the 05/26/2026 at 08:34 PM
    J’ai hâte mais j’ai peur en même temps, Metafor est quand même une belle régression par rapport à Persona 5
    shanks posted the 05/26/2026 at 08:36 PM
    il ne serait pas surprenant qu'on puisse le voir pour la première fois au Xbox Showcase

    je vois mal Atlus faire son reveal avant Persona 4 Remake
    wickette posted the 05/26/2026 at 08:44 PM
    je trouve que t'as pas d'autres RPG qui arrivent à répliquer Persona ils ont vraiment leur identité, leur ADN et des millions adorent (perso j'aime bien)

    Mais devoir faire 100H, recommencer tout dans la royal edition, les répétitions à gogo, le scénario alambiqués au bout d'un moment etc, faut que des choses changent aussi pour P6, s'ils améliorent leurs gros points négatifs, il y a moyen d'avoir un giga bon RPG
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