Le développement de Persona 6 est pratiquement terminé, mais vous ne pourrez pas y jouer de sitôt.
Une nouvelle fuite provenant des forums asiatiques (Xiaohongshu) vient de révéler les plans internes d'Atlus.
Les 3 données clés de la fuite :
-État : Le jeu est au niveau de « feature complete » (pratiquement achevé).
-Lancement : Reporté en interne jusqu'en 2027.
-Protagonistes (Dualié) : Confirmé le design des deux. La protagoniste féminine aura des cheveux noirs et rouges ; le masculin sera blond.
Avec cette fenêtre de lancement, il ne serait pas surprenant qu'on puisse le voir pour la première fois au Xbox Showcase ou aux The Game Awards/Summer Game Fest.
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posted the 05/26/2026 at 08:06 PM by ouroboros4
Ce serait une première pour un Persona.
Ce sera peut-être chacun de leur côté avec leur propre équipe, pour qu’ils se rejoignent tous à un certain stade de l’aventure.
Ce serait génial si c'est vraiment ca.
On verra, mais j’ai hâte.
je vois mal Atlus faire son reveal avant Persona 4 Remake
Mais devoir faire 100H, recommencer tout dans la royal edition, les répétitions à gogo, le scénario alambiqués au bout d'un moment etc, faut que des choses changent aussi pour P6, s'ils améliorent leurs gros points négatifs, il y a moyen d'avoir un giga bon RPG