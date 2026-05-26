Le développement de Persona 6 est pratiquement terminé, mais vous ne pourrez pas y jouer de sitôt.



Une nouvelle fuite provenant des forums asiatiques (Xiaohongshu) vient de révéler les plans internes d'Atlus.



Les 3 données clés de la fuite :



-État : Le jeu est au niveau de « feature complete » (pratiquement achevé).



-Lancement : Reporté en interne jusqu'en 2027.



-Protagonistes (Dualié) : Confirmé le design des deux. La protagoniste féminine aura des cheveux noirs et rouges ; le masculin sera blond.



Avec cette fenêtre de lancement, il ne serait pas surprenant qu'on puisse le voir pour la première fois au Xbox Showcase ou aux The Game Awards/Summer Game Fest.