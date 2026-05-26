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Resident Evil Requiem
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name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Capcom lance un sondage sur Resident Evil Requiem


Vous avez des choses à redire sur Resident Evil Requiem ? Ça tombe bien, Capcom vient tout juste d’ouvrir un sondage permettant aux joueurs de donner leur avis sur le jeu.

Avant de pouvoir soumettre vos idées d’amélioration et votre ressenti global, il faudra toutefois répondre à quelques questions simples, comme la plateforme sur laquelle vous avez acheté le jeu ou encore son format d’achat, ainsi que d’autres questions similaires.


Lien du songage : https://jp.research.net/r/B2M8D29?lang=en


Le sondage est uniquement disponible en anglais et sera accessible jusqu’au 31 juillet.
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    aeris201
    posted the 05/26/2026 at 10:13 AM by marchand2sable
    comments (5)
    marchand2sable posted the 05/26/2026 at 10:17 AM
    Perso je n’ai pas aimé les musiques (sacrilège pour la save room et le hall) , l’équilibrage de la difficulté (trop facile et 0 énigmes) et le contenu post-game. Pour le reste j’ai adoré.
    piratees posted the 05/26/2026 at 10:23 AM
    marchand2sable y a jamais eu vraiment d'énigmes dans les RE a part trouvé une clé ou objet pour ouvrir une porte et puis l'objet suivant te permet dans ouvrir une autre et ainsi de suite
    keith92 posted the 05/26/2026 at 10:30 AM
    Bon, avec le recul, je dois dire que je préfère le type de zombie classique à ceux qui sont proposés, dans ce jeu. Et en rejouant au remake du 4, je trouve que la qualité de celui-ci est vraiment supérieure à ce Requiem. Limite, je mettrai Village en meilleure position par rapport à Requiem.

    Pour moi, il y a quelque chose de manqué, dans ce Requiem. Le scénario est le pire de tous les RE auxquels j'ai joué. Racoon City, j'ai l'impression que c'est New York City, alors que cela ne paraît pas du tout aussi grand, dans les premiers jeux. Bref, je ne reconnais pas la ville et mise à part le commissariat, j'ai l'impression d'être ailleurs. Et enfin, le fait qu'il n'y ait pas de NG+ avec les armes bonus débloqués ne me réinvite pas à y rejouer.
    marchand2sable posted the 05/26/2026 at 10:57 AM
    piratees

    Il y a pourtant de très bonnes énigmes dans les anciens même si le but n’est pas de bloquer le joueur pendant des heures, mais de l’amener à faire une pause et à réfléchir, comme avec l’énigme des bocaux avec Rebecca dans RE 1, la salle d’eau à la fin de RE3 PS1 ou les énigmes du Beffroi et j'en passe.

    Dans les épisodes modernes hormis le jeu de Lucas dans RE7 et l’exploration de la maison Beneviento dans Village, je ne vois pas vraiment d’énigmes ou de moments qui font réellement réfléchir.
    natedrake posted the 05/26/2026 at 11:46 AM
    J'aurais aimé faire tout le jeu avec Grace, voilà.
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