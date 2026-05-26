Vous avez des choses à redire sur Resident Evil Requiem
? Ça tombe bien, Capcom
vient tout juste d’ouvrir un sondage permettant aux joueurs de donner leur avis sur le jeu.
Avant de pouvoir soumettre vos idées d’amélioration et votre ressenti global, il faudra toutefois répondre à quelques questions simples, comme la plateforme sur laquelle vous avez acheté le jeu ou encore son format d’achat, ainsi que d’autres questions similaires.
Lien du songage : https://jp.research.net/r/B2M8D29?lang=en
Le sondage est uniquement disponible en anglais et sera accessible jusqu’au 31 juillet
.
Pour moi, il y a quelque chose de manqué, dans ce Requiem. Le scénario est le pire de tous les RE auxquels j'ai joué. Racoon City, j'ai l'impression que c'est New York City, alors que cela ne paraît pas du tout aussi grand, dans les premiers jeux. Bref, je ne reconnais pas la ville et mise à part le commissariat, j'ai l'impression d'être ailleurs. Et enfin, le fait qu'il n'y ait pas de NG+ avec les armes bonus débloqués ne me réinvite pas à y rejouer.
Il y a pourtant de très bonnes énigmes dans les anciens même si le but n’est pas de bloquer le joueur pendant des heures, mais de l’amener à faire une pause et à réfléchir, comme avec l’énigme des bocaux avec Rebecca dans RE 1, la salle d’eau à la fin de RE3 PS1 ou les énigmes du Beffroi et j'en passe.
Dans les épisodes modernes hormis le jeu de Lucas dans RE7 et l’exploration de la maison Beneviento dans Village, je ne vois pas vraiment d’énigmes ou de moments qui font réellement réfléchir.