Vous avez des choses à redire sur? Ça tombe bien,vient tout juste d’ouvrir un sondage permettant aux joueurs de donner leur avis sur le jeu.Avant de pouvoir soumettre vos idées d’amélioration et votre ressenti global, il faudra toutefois répondre à quelques questions simples, comme la plateforme sur laquelle vous avez acheté le jeu ou encore son format d’achat, ainsi que d’autres questions similaires.Le sondage est uniquement disponible en anglais et sera accessible jusqu’au