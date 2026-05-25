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Dreams
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name : Dreams
platform : PlayStation 4
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Media Molecule
genre : autre
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
[Rumeur]Media Molecule travaillerait sur un tout nouveau jeu incluant du « contenu en monde ouvert »

Media Molecule, le studio à l'origine de LittleBigPlanet et Dreams, travaillerait sur un tout nouveau jeu incluant du « contenu en monde ouvert ».

Le rapport provient de détails dans un portfolio en ligne lié à un employé du studio. Bien que Media Molecule n'ait pas officiellement révélé le projet, des commentaires précédents des développeurs ont confirmé que leur prochain titre sera une IP complètement nouvelle plutôt qu'une autre plateforme de création de style Dreams.

Le studio est connu pour des jeux axés sur la créativité et le contenu créé par les joueurs. LittleBigPlanet permettait aux joueurs de construire et partager des niveaux, tandis que Dreams étendait cela en permettant aux utilisateurs de créer des jeux complets, des animations, de la musique et des expériences interactives.

Compte tenu de cette histoire, de nombreux fans estiment que le nouveau projet pourrait combiner un gameplay en monde ouvert avec des outils créatifs et des fonctionnalités de communauté en ligne.

https://mp1st.com/news/littlebigplanet-dreams-developer-media-molecule-working-new-ip-open-world-content
https://x.com/Pirat_Nation/status/2059001558877241438
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    gameslover, aozora78
    posted the 05/25/2026 at 08:07 PM by ouroboros4
    comments (2)
    aozora78 posted the 05/25/2026 at 08:11 PM
    J'espère un solide monde ouvert ou semi-ouvert façon Jak & Daxter the Precursor Legacy
    51love posted the 05/25/2026 at 08:15 PM
    La meilleure nouvelle chez Playstation depuis bien longtemps si ça se confirme!
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