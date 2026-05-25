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Selon Jason Schreier dans une discussion autour du refus actuel de Sony pour un Destiny 3 (pour des raisons de coûts), un random se demandait comment en parallèle le même éditeur pouvait accorder sans problème des années et des centaines de millions de dollars à Naughty Dog pour un seul jeu solo, l'homme très sourcé de Bloomberg a simplement répondu :Alors je vais pas faire mon extas1s a déjà sortir la carte du drama mais néanmoins, si Intergalactic ne perce pas le plafond des ventes 7 ou 8 ans après leur précédent jeu, je sens qu'il peut se passer un quelque chose niveau budget et réorganisation.Après, c'est pas comme si Sony avait sa petite part de responsabilité concernant l'annulation d'un certain GAAS