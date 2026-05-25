Jeux Video
Selon Jason Schreier dans une discussion autour du refus actuel de Sony pour un Destiny 3 (pour des raisons de coûts), un random se demandait comment en parallèle le même éditeur pouvait accorder sans problème des années et des centaines de millions de dollars à Naughty Dog pour un seul jeu solo, l'homme très sourcé de Bloomberg a simplement répondu :
"Ils (Sony) ont absolument un problème avec ça."
Alors je vais pas faire mon extas1s a déjà sortir la carte du drama mais néanmoins, si Intergalactic ne perce pas le plafond des ventes 7 ou 8 ans après leur précédent jeu, je sens qu'il peut se passer un quelque chose niveau budget et réorganisation.
Après, c'est pas comme si Sony avait sa petite part de responsabilité concernant l'annulation d'un certain GAAS
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posted the 05/25/2026 at 07:12 PM by shanks
Vouloir du réalisme exagéré sur des trucs osef.
Foutre des acteurs de cinéma osef faisant grimper le budget pour rien, alors que des personnages comme Ellie, Joel ou Nathan, qui ont eu le droit à un vrai character design.
S'investir dans d'autres projets que le jeu vidéo.
Faire du remaster/remake et portages pour "se faire la main"... et surtout avoir voulu faire un multi the last of us bordel. Personne n'a demandé beaucoup plus que ce qu'ils avaient fait sur le premier TLOU sur PS3.
On va bien se marrer a l'avenir, t'aura aucunement le droit a l'erreur chez pour les studios PS.
1 seul nouveau jeu par Gen (et on sais meme pas l'accueil qu'il aura) il a deja un bad buzz à cause de son personnage principal (perso je m'en fou) mais le bad buzz est la.
À un moment donné, faudrait que l'industrie JV retombe sur ses pattes.
N'est pas Rockstar games qui veux.
Faut revenir aux jeux developpé en 3ans max, tanpis si c'est pas la méga claque visuelle. Faut des jeux Fun, ludiques, de nouvelles ip.
Les jeux qui se font plus de benef c'est les jeux indé et les AA quasiment.
Beaucoup de jeux AAA sont en galere car ils coutent beaucoup trop cher et meme quand ils réussissent, c'est juste assez rentable mais ça n'apporte pas tant que ça.
Donc faudrait qu'ils reflechissent vraiment à l'etat du JV solo AAA qui mettent 8ans à sortir ...
Ils avaient le jeu TLOUS Online que Sony a annuler sur expertise des génies qui ont fait Marathon
Vraiment dommage sinon pour l’annulation du multi du 2 (presque fini en plus). Le multi du premier était excellent.
Ensuite c'est quoi cette fausse hypocrisie doublé d'amnésie.
CD Projet
The coalition
343
Rockstar
4A Games
et des tas d'autres n'ont soit toujours rien sortie ou vont sortir 1 seul jeu. yen a même un qui va sortir le remake d'un remake mais normal
Ah non même pas...c'est Sony ^^
Si y avait possibilité de like t'en aurais eu un.
Je souhaite le retour des AA de 10h à 30/40 balles max.
lightning
Ensuite c'est quoi cette fausse hypocrisie doublé d'amnésie.
On peut viser l'industrie générale comme tu dis mais n'en reste pas moins que Naughty Dog se retrouve donc plus que jamais avec une épée de Damoclès et c'est la preuve que même eux ne sont pas intouchables.
Et on peut lister tes exemples si tu veux.
CD Projekt prennent leur temps mais TW3 comme CDPR se vendent même des années après. Et certains que CP2077 va avoir un nouveau boost avec Edgerunners S2.
The Coalition est à la peine mais ils ne font pas que ça (aide technique sur l'UE pour les autres studios).
343 c'est exact, et t'as vu ce qui s'est passé chez eux niveau réorganisation ?
4A Games, je pense pas que les salaires sont les mêmes en Europe de l'Est que chez les Dogs.
Rockstar a gagné combien de milliards juste sur GTA Online en attendant GTA VI ?
Au final il est là le problème. Beaucoup ont un pare-feu (qui ne fonctionne même pas toujours), mais il se passera quoi si Naughty Dog fait un premier faux pas ? Du point de vue de Sony j'entends hein (nous on sait qu'ils peuvent rebondir).
The whole point of this response is that Sony, like other game companies, has an issue with swelling budgets and timelines wherever they might be
Donc c'est pas un commentaire vis a vis de Naughty Dog spécifiquement. C'est juste que la question concernait ND mais n'a pas dit ça car il aurait entendu des choses a propos de ce studio spécifiquement.
Bref, du bruit pour les grand chose.
il a deja un bad buzz à cause de son personnage principal (perso je m'en fou) mais le bad buzz est la.
Après, j'ai envie de dire, qu'est ce qui fait pas un bad buzz aujourd'hui? Franchement, je pense pas que le bad buzz sera un indicateur de quoi que ce soit si ce n'est qu'on va avoir les habituelles débat woke/anti-woke.
Parfois il y a des critiques légitimes mais souvent c'est juste des critiques de merde parce que ça rempli pas le cahier des charges de l'agenda politique (de gauche comme de droite d'ailleurs) des gens.
Par contre, je suis d'accord avec le reste de ton comm', vive les AA!
Il est possible qu'il n'y ait plus personne de l'époque J&D chez les Dogs aujourd'hui (tout comme ça ne sert à rien de réclamer un Banjo au Rare actuel).
En revanche, pour la Team Asobi, y aurait ptéte un coup à jouer mais je n'y crois plus. Ape Escape à la rigueur.
Ou à cause du manque d’ambition du jeu ?
les tiers sortent leurs jeux partout day one
Ce qui a permi a un nombre considérable de AAA (et meme des jeux de façon général) de faire des ventes inédites, historiques, quasi impossible à reproduire s'ils etaient sortis sur une seule machine, de toucher des nouveaux marché, d'accroitre leurs notoriétés aupres de publics qui ne jouaient pas à ces jeux (par méconnaissance ou impossibilité).
Donc oui, ils ont tous le meme probleme, mais ce que fait Sony depuis 10-15 ans avec leurs jeux solo est risqué pour eux sur le long terme, on en parle depuis un moment, et on voit ce que ça a donné sur cette generation....
Entre :
- les GaaS annulés qui ont fait perdre des centaines de millions
- des AAA qui n'osent plus rien et qui sont devenus de la suite "1.5" (Spiderman 2, GoW R, H FW, GoY, .... )
- des tres bons jeux "AA" mais qui restent de "niche", qui n'arrivent pas toucher le grand public chez Playstation (Astrobot, les jeux Housemarque..)
malroth
negan
Oh mais c'est déjà le cas, leur manque de vision et de courage a moyen- long terme, probablement a cause des actionnaires qui veulent leurs dividendes tous les ans, place leurs jeux maisons dans une situation risquée economiquement.
Et la PS5 est déjà une belle demonstration.
l'argument serait bon si les ventes était plus élevée en multiplateforme, hors peu de AAA se vende autant que ceux de sony ( entre 16 et 20 millions) ce que peu de AAA arrive a faire même en multi plateforme
Par contre oui sony a un grave problème de vision (en même temps ca fait depuis la ps3 qu'il n'ont plus pris aucune réelle initiative et qu'il se contente de suivre le mouvement... et ils le savent, ils ont jouer sur le nom de marque aquise par la ps1 et 2 mais voila la gen de joueurs a changer et les joueurs aussi...
La Solution c'est qu'il recrée des studios japonais, nintendo carbure a ca, capcom ne connait pas la crise, from soft a fait les 20 millions sur son elden ring, et même namco bandai arrive a faire autant de blé sur son dragon ball pendant 15 ans que bethesda avec son skyrim...
Même konami te sort un remake au bout d'un lune et fait un max de blé dessus...
bref leur plus grosse erreur est d'avoir lâcher le japon, je le répèterais toujours