Les joueurs Xbox Series X et Switch 2 pourront découvrir Final Fantasy VII Rebirth dès le 3 juin. Sur la console de Nintendo, le RPG de Square Enix a déjà battu un record avant même sa sortie.
Avec ses 102,5 Go, Final Fantasy VII Rebirth est le jeu le plus volumineux jamais sorti sur Switch 2. Autant dire que les 256 Go de stockage interne de la console seront vite saturés. La version physique, au prix de 59,99 €, se présentera sous la forme d'une carte-clé de jeu.
Hate de le refaire !
Au fit j'espère que la PS6 Portable (qui a une puissance de PS5 donc 1 gen de retard mais là personne ne le dira bizarrement ...) aura un support physique ...
150 go sur ps5/,xbox non?
150 go sur 669 , ça fait quand même beaucoup.
Mais tu sait, on peut rajouter une carte sd sur switch2 aussi.
Tu m'aurait dit que le jeux pese 250 go, la oui problème.
Dans l'état tous le monde peut télécharger le jeux sans problème, et l'effacer une fois terminé.
Même moi qui suis du genre a conserver tous mes jeux sur ma carte 1 to, je ferais du ménage quand cela sera nécessaire.
D'ailleurs faut que je finisse re9 pour le dégager, ça sera déjà pas mal.