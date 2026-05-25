Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Final Fantasy VII Rebirth
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name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : Playstation 5
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : PC
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[Switch 2] Final Fantasy 7 Rebirth : Prévoyez beaucoup de place


Les joueurs Xbox Series X et Switch 2 pourront découvrir Final Fantasy VII Rebirth dès le 3 juin. Sur la console de Nintendo, le RPG de Square Enix a déjà battu un record avant même sa sortie.

Avec ses 102,5 Go, Final Fantasy VII Rebirth est le jeu le plus volumineux jamais sorti sur Switch 2. Autant dire que les 256 Go de stockage interne de la console seront vite saturés. La version physique, au prix de 59,99 €, se présentera sous la forme d'une carte-clé de jeu.

Source : https://news.instant-gaming.com/en/articles/19715-final-fantasy-vii-rebirth-is-the-largest-game-on-the-switch-2-so-far-weighing-in-at-over-102-gb/
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    aeris201
    posted the 05/25/2026 at 05:59 PM by link49
    comments (19)
    suikoden posted the 05/25/2026 at 06:04 PM
    Je me suis achete une 512 y'a quelque temps en prevision de FFVII Rebirth et sa suite ????
    Hate de le refaire !
    redxiii102 posted the 05/25/2026 at 06:07 PM
    Mais pas sur la cartouche surtout, puisqu'elle est vide.
    aeris201 posted the 05/25/2026 at 06:08 PM
    Le jeu ne m’interesse pas mais j’ai une microSD Express d’1To, donc une Game Key Card a 100Go c’est pas un soucis pour moi
    ratchet posted the 05/25/2026 at 06:21 PM
    Non merci
    redxiii102 posted the 05/25/2026 at 06:24 PM
    Pas compris pourquoi tu mets Switch 2 à chaque fois alors que tu ne parles QUE de cette console.
    hypermario posted the 05/25/2026 at 06:25 PM
    C'est violent, mais etant un jeu multiplateforme non optimisé, fallais s'y attendre... et le 3 ca va etre combien..
    suzukube posted the 05/25/2026 at 07:09 PM
    Ca sera sans moi :/ J'ai déjà du mal à lancer AC Shadows et Outlaws a cause de leurs tailles
    ouroboros4 posted the 05/25/2026 at 07:30 PM
    Heureusement sur PS5 ya de la place
    escobar posted the 05/25/2026 at 07:52 PM
    suzukube achète une carte micro sd express
    suzukube posted the 05/25/2026 at 08:02 PM
    escobar j'en ai une de 256go...
    lz posted the 05/25/2026 at 08:25 PM
    redxiii102 : en même temps avec une cartouche de 128 G le prix du jeu serait à 90 balles donc personne ne le prendrait.

    Au fit j'espère que la PS6 Portable (qui a une puissance de PS5 donc 1 gen de retard mais là personne ne le dira bizarrement ...) aura un support physique ...
    cyr posted the 05/25/2026 at 08:36 PM
    OK, et comparer au autre version ?

    150 go sur ps5/,xbox non?
    solarr posted the 05/25/2026 at 10:26 PM
    escobar pas assez de stockage mon fils, pas assez cher, vive le démat'...
    rupinsansei3 posted the 05/25/2026 at 10:57 PM
    cyr la différence avec 1tb pour 150gb et 100gb pour 250gb est pas comparable
    akinen posted the 05/25/2026 at 11:04 PM
    J’ai jamais controlé mon espace disque depuis que j’ai la console day one
    riddler posted the 05/26/2026 at 02:43 AM
    J’ai Madden NBA et WWE 2K sur Switch 2 c’est pas FF qui me fait peur
    cyr posted the 05/26/2026 at 06:26 AM
    rupinsansei3 669 go de place disponible pour la ps5 .
    150 go sur 669 , ça fait quand même beaucoup.


    Mais tu sait, on peut rajouter une carte sd sur switch2 aussi.

    Tu m'aurait dit que le jeux pese 250 go, la oui problème.
    Dans l'état tous le monde peut télécharger le jeux sans problème, et l'effacer une fois terminé.
    Même moi qui suis du genre a conserver tous mes jeux sur ma carte 1 to, je ferais du ménage quand cela sera nécessaire.
    D'ailleurs faut que je finisse re9 pour le dégager, ça sera déjà pas mal.
    jeanouillz posted the 05/26/2026 at 11:57 AM
    Et les MicroSD express coûtent super cher encore...
    link49 posted the 05/26/2026 at 01:09 PM
    cyr il pèse lourd de mémoire sur Ps5 il me semble
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