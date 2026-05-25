Hello la communauté,Si vous êtes du genre à ne plus avoir assez de temps pour jouer, passez vite votre chemin ! Parce qu'aujourd'hui je vous livre grand test de Crimson Desert. Et clairement c'est un jeu d'une richesse assez inouïe.J'ai pris deux mois et 120 heures de jeu pour en faire un tour assez complet. Et j'ai aussi vu les améliorations apportées au fil du temps par les 7 mises à jours. Je vous livre donc un verdict avec un peu de recul, ce qui pourrait vous intéresser (en tout cas je l'espère).N'hésitez pas à me donner votre opinion sur le jeu mais également sur le test vidéo. Produire un test comme ça, c'est plus de 20 000 caractères, c'est du montage audio, vidéo. Bref, c'est 13h de travail en tout. Alors je prends les critiques constructivesEvidemment si vous n'aimez pas j'irais pleurer dans un coin avec une tablette de Lindor pour me réconforter !Bon je m'éloigne du sujet. Tout savoir sur Crimson Desert, c'est juste en-dessous.