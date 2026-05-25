Joueur passionné depuis plus de 30 ans ! J'apprécie avant tout les belles aventures solo, bien narrées et immersives.
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Crimson Desert
8
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name : Crimson Desert
platform : PC
editor : Pearl Abyss
developer : Pearl Abyss
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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lesorcierdujv
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Test / Crimson Desert : mon avis après 120 heures de jeu !
Hello la communauté,

Si vous êtes du genre à ne plus avoir assez de temps pour jouer, passez vite votre chemin ! Parce qu'aujourd'hui je vous livre grand test de Crimson Desert. Et clairement c'est un jeu d'une richesse assez inouïe.

J'ai pris deux mois et 120 heures de jeu pour en faire un tour assez complet. Et j'ai aussi vu les améliorations apportées au fil du temps par les 7 mises à jours. Je vous livre donc un verdict avec un peu de recul, ce qui pourrait vous intéresser (en tout cas je l'espère).

N'hésitez pas à me donner votre opinion sur le jeu mais également sur le test vidéo. Produire un test comme ça, c'est plus de 20 000 caractères, c'est du montage audio, vidéo. Bref, c'est 13h de travail en tout. Alors je prends les critiques constructives Evidemment si vous n'aimez pas j'irais pleurer dans un coin avec une tablette de Lindor pour me réconforter !

Bon je m'éloigne du sujet. Tout savoir sur Crimson Desert, c'est juste en-dessous.

Aventures Geek - https://www.aventuresgeek.com/critique/crimson-desert-un-rpg-fascinant-et-demesure-mais-imparfait/
    tags : rpg xbox test steam pc ps5 crimson desert
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    shinz0, sandman, link49, kujiraldine, liquidsnake66
    posted the 05/25/2026 at 04:38 PM by lesorcierdujv
    comments (9)
    shinz0 posted the 05/25/2026 at 05:18 PM
    J'en suis à 70h de jeu et à 50%, l'histoire est plutôt classique mais le monde ouvert est énorme et lorsqu'on comprend les mécaniques de jeu c'est dingue tout ce que tu peux faire
    suzukube posted the 05/25/2026 at 05:18 PM
    Faut les trouver les 120h :/ Je vais les passer sur Pokémon Pocket
    lesorcierdujv posted the 05/25/2026 at 06:20 PM
    shinz0 C'est en effet complètement fou. Perso je vais switcher sur d'autres jeux mais y a vraiment moyen de jouer 200 heures facile pour qui voudrait tout découvrir. Dommage pour l'histoire en effet (et pour les combats trop bourrins à mon goût).

    suzukube Ca m'a pris deux mois mais clairement ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. C'est un de jeux sur lequel j'ai passé le plus de temps je pense. En règle générale je préfère quand même des jeux les plus courts avec de bonnes histoires. Mais là j'avais vraiment envie d'explorer le monde.
    bookker posted the 05/25/2026 at 06:31 PM
    J’ai tenu 20 h sur le jeu et j’ai lâché. Je me suis fait chier, et j’ai besoin d’avoir une histoire et des quêtes qui me captivent…
    sandman posted the 05/25/2026 at 07:18 PM
    J'en suis à 100h et toujours un plaisir, pas encore fini l'histoire, y'a trop de trucs à faire partout selon nos envies, un grand jeu qui explose beaucoup de jeux à monde ouvert.
    Je mise sur 200h pour faire le tour du jeu avant de sentir la monotonie du endgame.
    whookid posted the 05/25/2026 at 08:14 PM
    suzukube Surtout quand tu taf a coté
    eifeuen posted the 05/25/2026 at 10:18 PM
    280h d'après Steam, début du Chapitre IX et ≈1/3 de la carte exploré
    J'ai recommencé après 70h car j'avais rushé pour débloquer la personnalisation qui finalement m'avait déçu
    Je ne regrette absolument pas car les mécaniques, une fois maîtrisées sont très plaisantes
    Je joue en hard et + ou - chaque boss peut être contré différemment
    Des mises à jours régulières
    Je n'achète que rarement les jeux day one car les maj rendent le jeu meilleur après la sortie
    Mais là j'ai fait une exception
    Je joue sur pc et suis donc féru de mod et je n'ai aucun mod sur Crimson Desert car j'adhère complètement (quasiment) à la proposition, ses défauts et ses qualités
    Ce jeu est un réve devenu réalité
    mibugishiden posted the 05/26/2026 at 07:16 PM
    Je pense 120h t'as pas vu grand chose.

    Revient faire un billet à 300h la tu pourras donner un avis.
    lesorcierdujv posted the 05/26/2026 at 07:36 PM
    mibugishiden j'ai quand meme vu beaucoup de choses je te rassure. Je vais switcher de jeu et je verrais si j'y retourne cet été suivant le temps disponible.
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