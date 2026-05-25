Si vous êtes du genre à ne plus avoir assez de temps pour jouer, passez vite votre chemin ! Parce qu'aujourd'hui je vous livre grand test de Crimson Desert. Et clairement c'est un jeu d'une richesse assez inouïe.
J'ai pris deux mois et 120 heures de jeu pour en faire un tour assez complet. Et j'ai aussi vu les améliorations apportées au fil du temps par les 7 mises à jours. Je vous livre donc un verdict avec un peu de recul, ce qui pourrait vous intéresser (en tout cas je l'espère).
N'hésitez pas à me donner votre opinion sur le jeu mais également sur le test vidéo. Produire un test comme ça, c'est plus de 20 000 caractères, c'est du montage audio, vidéo. Bref, c'est 13h de travail en tout. Alors je prends les critiques constructives Evidemment si vous n'aimez pas j'irais pleurer dans un coin avec une tablette de Lindor pour me réconforter !
Bon je m'éloigne du sujet. Tout savoir sur Crimson Desert, c'est juste en-dessous.
suzukube Ca m'a pris deux mois mais clairement ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. C'est un de jeux sur lequel j'ai passé le plus de temps je pense. En règle générale je préfère quand même des jeux les plus courts avec de bonnes histoires. Mais là j'avais vraiment envie d'explorer le monde.
Je mise sur 200h pour faire le tour du jeu avant de sentir la monotonie du endgame.
J'ai recommencé après 70h car j'avais rushé pour débloquer la personnalisation qui finalement m'avait déçu
Je ne regrette absolument pas car les mécaniques, une fois maîtrisées sont très plaisantes
Je joue en hard et + ou - chaque boss peut être contré différemment
Des mises à jours régulières
Je n'achète que rarement les jeux day one car les maj rendent le jeu meilleur après la sortie
Mais là j'ai fait une exception
Je joue sur pc et suis donc féru de mod et je n'ai aucun mod sur Crimson Desert car j'adhère complètement (quasiment) à la proposition, ses défauts et ses qualités
Ce jeu est un réve devenu réalité
Revient faire un billet à 300h la tu pourras donner un avis.