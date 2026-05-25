Le Warhammer Skulls 2026 a été extrêmement riche en annonces, avec des nouveautés aussi bien pour les fans de stratégie que pour les amateurs d’action ou de RPG.Voici un résumé clair des principaux jeux présentés pendant l’événement.L’une des plus grosses annonces du showcase.Ce nouveau jeu tactique reprend la formule de Chaos Gate: Daemonhunters mais avec la célèbre Deathwatch, l’élite des Space Marines spécialisée dans la chasse aux xénos.Au programme :• combats tactiques plus poussés,• personnalisation avancée des escouades,• nouvelles classes,• campagne plus ambitieuse.Le jeu sortira sur PC, PS5 et Xbox Series X/SProbablement la surprise de l’événement.Il s’agit d’un jeu d’action/infiltration en 2D mettant en scène un assassin Skaven du clan Eshin.Le style semble très nerveux avec :• parkour,• assassinats rapides,• gameplay basé sur la discrétion,• direction artistique sombre et stylisée.Une approche originale pour l’univers Age of Sigmar.Le retour tant attendu de la mythique licence RTS.Le jeu promet :• un retour aux bases du STR classique,• gestion de base,• grandes batailles,• campagnes narratives pour plusieurs factions,• multijoueur compétitif.Les factions annoncées incluent :• Space Marines,• Orks,• Necrons,• Adeptus Mechanicus.• Futur DLC annoncésLa suite du très apprécié Mechanicus est désormais disponible.Cette fois, le jeu met davantage les Nécrons au centre de l’histoire tout en conservant :• son gameplay tactique,• son ambiance techno-gothique,• sa bande-son très appréciée par les fans.Le RPG narratif inspiré du célèbre jeu de rôle papier a montré de nouvelles images.Le jeu permettra :• d’incarner des agents de l’Inquisition,• d’enquêter sur des cultes hérétiques,• de faire des choix moraux,• de recruter une équipe variée.Une bêta est déjà disponible pour certains joueurs.Le jeu continue d’être enrichi avec :• une nouvelle mission PvE,• de nouvelles armes,• des armures inédites,• une arène d’entraînement pour tester ses équipements.L’annonce phare pour les joueurs de Darktide :l’arrivée de la classe Skitarii de l’Adeptus Mechanicus.Cette nouvelle classe proposera :• implants cybernétiques,• spécialisations mêlée ou distance,• servo-crâne compagnon,• nouveaux ennemis et événements.La mise à jour arrive le 23 juin 2026.Le RPG d’Owlcat reçoit un nouveau DLC narratif.Cette extension ajoute :• un nouveau compagnon,• de nouvelles zones,• des quêtes supplémentaires,• davantage de contenu lié au lore impérial.Oui, Warhammer a maintenant son “Vampire Survivors-like”.Le jeu mélange :• hordes d’ennemis,• progression ultra rapide,• builds absurdes,• gameplay arcade très addictif.Une démo jouable a été dévoilée pendant l’événement.Les autres annonces importantesL’événement a aussi présenté :• du nouveau contenu pour Boltgun 2,• des mises à jour pour Battlesector,• l’arrivée de Speed Freeks sur consoles avec crossplay,• un crossover entre Helldivers 2 et Warhammer 40K,• des promotions massives sur les jeux Warhammer.