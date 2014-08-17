Probablement un mauvais timing pour le jeu de Chris Roberts, dont la sortie de la version 4.8 s'est assez mal passée, contraignant les équipes de CIG à décaler le début de leur période de free fly
, pendant laquelle le jeu est testable gratuitement (vous pouvez vous créer un compte en suivant ce lien
, mais cette période se clôture dans deux jours).
L'Alpha 4.8 du jeu est en effet particulièrement bancale, nombre de mécaniques étant cassées, en plus de ne rien apporter de concret question gameplay. On a simplement droit aux sempiternels vaisseaux ou encore à l'ajout d'une grosse mission scénarisée Tactical Strike Group
, qui nécessite au minimum 7 vaisseaux différents, donc facilement une dizaine de joueurs. Le système de ravitaillement en vol a ceci dit opéré une refonte en profondeur... pour vendre un nouveau vaisseau doté de cette capacité, et donc en mesure d'effectuer des missions de refuelling
, le MISC Starlite.
On notera que le meilleur apport du patch 4.8 est probablement la remise à zéro des bases de données, appelé wipe
dans le jargon, permettant aux joueurs de profiter à nouveau d'une économie logique ; jusqu'alors, nombreux étaient ceux dotés de millions voire de milliards à cause d'une floppée de glitchs
en tout genre.
Tous les efforts du studio sont concentrés sur Squadron 42, la version solo de Star Citizen, au détriment du multijoueur ou même de la CitizenCon, supprimée cette année. Pourtant, Star Citizen continue d'amasser les dollars et de convaincre de nouveaux backers
. Il vient ainsi de passer la barre symbolique du milliard de dollars récoltés depuis le lancement de son crowdfunding en 2012
, et entre ainsi dans un cercle très fermé aux côtés de GTA 6.
Pour le prochain jeu de Rockstar comme pour CIG, la fin d'année 2026 est cruciale, car la sortie de Squadron 42 est annoncée pour cette année. Chris Roberts s'est montré très confiant dans une récente interview, indiquant que Squadron 42 est dans sa "phase finale", que le jeu "commence vraiment à prendre forme" et qu’il est très confiant sur le résultat, même si aucune date ferme de sortie n'est donnée.
On notera au passage que CIG a dévoilé l'Anvil Odin récemment, un vaisseau capital de 750 mètres de long, proposé à 5000$. Ce dernier a semble-t-il aidé à renflouer encore plus les caisses... alors qu'il fallait écrire une lettre de motivation pour avoir une chance de l'acheter, et qu'il s'agit en l'état d'un simple concept, à des années (lumière) d'une potentielle mise en production.
Avec Squadron 42, dont une sortie en 2026 laisse sceptique les joueurs, et Star Citizen qui peine à s'améliorer mais réussit pourtant à continuer de convaincre certains à dépenser toujours plus, tous les ingrédients sont réunis pour tirer à boulets rouges sur CIG... qui aurait pourtant tort de changer de stratégie, tant les chiffres semblent continuer de leur donner raison.