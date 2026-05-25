IO Interactive a confirmé que 007 First Light ne bénéficiera pas de préchargement sur Steam ou Xbox. Seuls les joueurs PlayStation pourront télécharger le jeu avant le lancement.
Ceci est probablement pour éviter les fuites et le piratage avant la sortie. Les préchargements PC peuvent parfois être dataminés ou craqués tôt si les fichiers sont exposés, donc supprimer le préchargement sur Steam réduit ce risque. Xbox a probablement été inclus parce que son système est plus proche de PC que celui de PlayStation.
La situation est ironique parce que des fuites précoces sont tout de même venues de copies PS5 qui ont circulé avant le lancement.
Ils ont aussi ajouté le DRM Denuvo sur Steam il y a quelques jours, donc ils sont clairement inquiets du piratage. Certaines personnes avec une connexion internet lente devront attendre pour y jouer à cause de cela.
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posted the 05/25/2026 at 01:18 PM by ouroboros4
Donc les studio payent pour Denuvo, qui fait baisser les performances pour les joueurs et surtout ils payent pour rien car maintenant il est vite démonté.
Quand on fais un bon jeu, il se vends. C'est pas les preuves qui manque.
Et un mauvais jeu avec ou sans protection, il bidera.
Sans compter que le jeu sera cracké day one, et que dans les jours suivants — voire même dans les 24 heures — un vrai crack propre sera disponible, comme ça a été le cas pour Mafia: The Old Country et Lego Batman ces derniers jours.
À part faire chier les joueurs qui achètent le jeu et baisser les performances, ça ne sert à rien.
Pourtant, on voit clairement qu’en faisant confiance aux joueurs, les ventes sont plus élevées.
Clair Obscur, The Witcher 3, etc.
Mais bon, allez expliquer ça à ces cons qui prennent les décisions…
Pour une fois que j'ai la chance d'avoir le jeu en avance je suis bloquer derrière un putain de patch day one qui m'empêche de jouer à un jeu solo
Ouais, j'imagine la frustration...