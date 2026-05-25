IO Interactive a confirmé que 007 First Light ne bénéficiera pas de préchargement sur Steam ou Xbox. Seuls les joueurs PlayStation pourront télécharger le jeu avant le lancement.Ceci est probablement pour éviter les fuites et le piratage avant la sortie. Les préchargements PC peuvent parfois être dataminés ou craqués tôt si les fichiers sont exposés, donc supprimer le préchargement sur Steam réduit ce risque. Xbox a probablement été inclus parce que son système est plus proche de PC que celui de PlayStation.La situation est ironique parce que des fuites précoces sont tout de même venues de copies PS5 qui ont circulé avant le lancement.Ils ont aussi ajouté le DRM Denuvo sur Steam il y a quelques jours, donc ils sont clairement inquiets du piratage. Certaines personnes avec une connexion internet lente devront attendre pour y jouer à cause de cela.