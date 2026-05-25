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link49
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Tomodachi Life : Une Vie de Reve
platform :
Switch
editor :
Nintendo
developer :
Nintendo
genre :
autre
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aeris201
> blog
[Charts France] Directive 8020 s'impose mais sans détroner Tomodachi Life
https://x.com/SELL_JeuxVideo/status/2058849750091206907?s=20
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posted the 05/25/2026 at 10:00 AM by
aeris201
comments (
24
)
cyr
posted
the 05/25/2026 at 10:04 AM
Indiana est dans le top 5? Dommage qu'on ai pas la répartition par plate-forme...ni de chiffres d'ailleurs
kidicarus
posted
the 05/25/2026 at 10:05 AM
Retour de Indy, est ce que ça veut dire que la version switch 2 a bien fonctionnée contrairement au japon
aeris201
posted
the 05/25/2026 at 10:06 AM
cyr
Dommage qu'on soit limité par un top 5, alors que les charts des autres pays ont un top 10
redxiii102
posted
the 05/25/2026 at 10:13 AM
aeris201
c'est pas des jeux Switch
icebergbrulant
posted
the 05/25/2026 at 10:14 AM
La prochaine fois, il faut faire un top 4 sans le numéro 1
C’est lassant de voir un jeu Switch 1 au sommet, c’est de la concurrence déloyale car il y a trop de Switchs 1 dans le monde
aeris201
posted
the 05/25/2026 at 10:18 AM
icebergbrulant
C’est la 5eme semaine consécutive que Tomodachi est #1 en France !
Nintendomination
redxiii102
posted
the 05/25/2026 at 10:52 AM
aeris201
un jeu pour des illettrés comme toi.
redxiii102
posted
the 05/25/2026 at 10:57 AM
icebergbrulant
tu verras quand il y sera plus, on va plus l'entendre.
shanks
posted
the 05/25/2026 at 11:01 AM
redxiii102
Je pense que c'est une folie de vivre autant dans les couilles d'un mec.
Je vais pas me faire l'avocat du diable, le Aeris sait ce que je pense de son comportement passé, mais est-ce que tu remarques seulement que même les pro S, pro M ou pro couilles, y a personne qui te suit.
T'as 30 ou 40 balais, tu passes une partie de ta journée à aller troll sur un site de jeu vidéo pour emmerder un pro Nintendo. Si t'as des gosses, j'espère pas qu'ils apprendront ça.
Putain, grandissez un peu ou trouvez vous un joli petit cul pour accaparer votre attention...
cyr
posted
the 05/25/2026 at 11:11 AM
shanks
ben peut-être que pour le petit cul, ça tournerai en harcèlement....
Je sais plus où j'ai vu l'info, mais notre comportement sur les forums peuvent représenter notre manière d'être dans la vie de tous les jours.....
Ou le contraire.....m'enfin oui de passer sont temps pour ce type de troll ça va 5 minute, après voilà.
shanks
posted
the 05/25/2026 at 11:14 AM
cyr
La manière de "penser".
95% des harceleurs sur le net rasent les murs en réel en plus d'être généralement très asociales. Car quand t'as des potes, une gonzesse voire une famille, tu t'aperçois qu'il y a plus intéressant dans la vie que courir vers le trou de balle d'un fanboy dès qu'il baisse son froc.
redxiii102
posted
the 05/25/2026 at 11:14 AM
shanks
il floode, je floode c'est comme ça.
redxiii102
posted
the 05/25/2026 at 11:15 AM
shanks
sauf que tout le monde me suit mais ils ont juste autre chose à foutre aujourdhui.
Lui non et moi non plus, ça tombe bien.
oreillesal
posted
the 05/25/2026 at 11:16 AM
Nintendo sur le toit du monde.
Et les rageux ragent, succulent
cyr
posted
the 05/25/2026 at 11:17 AM
redxiii102
il a poster le top 5 france. Il flood?
Si ça te plais pas, passe ton chemin. Demain sera peut-être différent. Ou pas.
shanks
posted
the 05/25/2026 at 11:18 AM
redxiii102
Bah heureusement qu'il baise pas des gosses, sinon t'aurais la bite d'un des tiens dans la bouche.
Putain nan mais sérieusement, même pas tu te rends compte de ton délire. T'es devenu ce qu'il était avant, et limite t'en tire de la fierté.
Et pour les autres, même si on sait qu'il bande au moindre petit jeu de Nintendo quand tous les fans (dont je fais partie) ont à peine une demi-molle sur Switch 2 depuis trop longtemps, aucun autre que toi saute sur chacun de ses article et ses coms en enchaînant les multis.
T'es tout seul.
C'est un fanboy encore une fois, et je pense qu'il le sait.
Mais toi t'es juste un harceleur, et tout content de le savoir.
Bah mon pauvre.
redxiii102
posted
the 05/25/2026 at 11:28 AM
shanks
sinon t'aurais la bite d'un des tiens dans la bouche.
Déjà j'ai pas compris ton délire et c'est degueulasse.
C'est un fanboy encore une fois, et je pense qu'il le sait.
Pour toi un mec qui fait un article chaque semaine pour "machin c bi1 vendu ta vu" c'est du fanboyisme ? On doit pas avoir la même définition. Si tu vois pas là une forme de provocation déguisé en "fanboy", c'est que t'es pas aussi malin que je le pensais.
redxiii102
posted
the 05/25/2026 at 11:31 AM
shanks
des passionnés ça se discutent entre eux, ça s'échange etc ça vient pas là pour te balancer "ta vu il svend bi1 l'jeu. Bon note ta vu" tout ça c'est du troll indirect deguisé. La preuve ils ne partagent jamais leur point de vue.
redxiii102
posted
the 05/25/2026 at 11:34 AM
shanks
on parie combien que si le nouveau James bond recolte moins bien que Goldeneye, l'autre va aller se coucher et plus rien dire sur le sujet ?
shanks
posted
the 05/25/2026 at 11:35 AM
redxiii102
Il est autant fanboy que tu es haters.
Et oui, il est la définition du fanboy.
Ne nuances pas avec "fan".
Je suis fan de Nintendo car j'ai grandi majoritairement avec Mario & co dans le duel face à SEGA, mais j'ai le recul et je bande pas sur chaque truc à trois sous parce qu'il y a le logo rouge dessus. Un fanboy, il pompe et pardonne tout, en nommant quasi GOTY chaque exclu de sa machine, encore plus quand c'est first-party.
Déjà j'ai pas compris ton délire et c'est degueulasse.
Je pose juste la question puisque tu imites son comportement depuis des semaines.
ça vient pas là pour te balancer "ta vu il svend bi1 l'jeu. Bon note ta vu" tout ça c'est du troll indirect deguisé. La preuve ils ne partagent jamais leur point de vue.
Ouais et on a eu les mêmes côtés Sony quand ça allait dans le bon sens du vent, le même type d'article vide d'intérêt du genre lister toutes les "exclus" à venir quitte à lister des merdes infames 300% osef, et jamais s'attarder sur des perles qui avaient le malheur d'être multi-supports.
Et c'était des fanboys.
Et ouais, je sais que si le vent change de direction, que la Switch 2 se péte la gueule pour x raisons et qu'elle s'invisibilise dans les charts, évidemment qu'il n'en fera plus le relais. Et ça tout le monde le sait. Mais actuellement, on en est là : il baisse son froc devant Nintendo, t'arrive en urgence pour lui faire ta petite léchouille, même pas il te répond tellement il te ghost, et pourtant tu sembles heureux de ça.
Y a Parcour'Psy mec, c'est gratos.
ziggourat
posted
the 05/25/2026 at 11:43 AM
Tred content pour Indiana Jones, c'est tellement mérité, ça fait plaisir de le voir dans le top. Content aussi pour Directive 8020, très surprenant de le voir si haut, mais ça fait plaisir de voir un peu de diversité dans ce top 5
zekk
posted
the 05/25/2026 at 11:44 AM
Top pour directive 8020, il est bien ? il me donne eive
aeris201
posted
the 05/25/2026 at 11:48 AM
ziggourat
Oui, ca fait plaisir de voir Indiana Jones Switch 2 faire son entrée dans top 5.
Succès mérité car le portage est de qualité
redxiii102
posted
the 05/25/2026 at 11:50 AM
shanks
Dans son cas : fanboy provocateur.
Sinon il irait sur un site exclusivement Nintendo et il viendrait même plus ici. De même pour Link49, il ne partage son avis sur rien d'autres.
Ouais et on a eu les mêmes côtés Sony quand ça allait dans le bon sens du vent, le même type d'article vide d'intérêt du genre lister toutes les "exclus" à venir quitte à lister des merdes infames 300% osef, et jamais s'attarder sur des perles qui avaient le malheur d'être multi-supports.
Je les condamne pareil. Je joue sur toutes les consoles personnellement et je trouve ça très sournois leurs manières.
même pas il te répond tellement il te ghost, et pourtant tu sembles heureux de ça.
Pas grave, il lit et c'est le plus important
il peut pas me ghoster puisque j'ai montré son jeu à tout le monde. Je sais qu'il est H24 sur le site près à lécher le boule de chaque article sur Nintendo.
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C’est lassant de voir un jeu Switch 1 au sommet, c’est de la concurrence déloyale car il y a trop de Switchs 1 dans le monde
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Je pense que c'est une folie de vivre autant dans les couilles d'un mec.
Je vais pas me faire l'avocat du diable, le Aeris sait ce que je pense de son comportement passé, mais est-ce que tu remarques seulement que même les pro S, pro M ou pro couilles, y a personne qui te suit.
T'as 30 ou 40 balais, tu passes une partie de ta journée à aller troll sur un site de jeu vidéo pour emmerder un pro Nintendo. Si t'as des gosses, j'espère pas qu'ils apprendront ça.
Putain, grandissez un peu ou trouvez vous un joli petit cul pour accaparer votre attention...
Je sais plus où j'ai vu l'info, mais notre comportement sur les forums peuvent représenter notre manière d'être dans la vie de tous les jours.....
Ou le contraire.....m'enfin oui de passer sont temps pour ce type de troll ça va 5 minute, après voilà.
La manière de "penser".
95% des harceleurs sur le net rasent les murs en réel en plus d'être généralement très asociales. Car quand t'as des potes, une gonzesse voire une famille, tu t'aperçois qu'il y a plus intéressant dans la vie que courir vers le trou de balle d'un fanboy dès qu'il baisse son froc.
Lui non et moi non plus, ça tombe bien.
Et les rageux ragent, succulent
Si ça te plais pas, passe ton chemin. Demain sera peut-être différent. Ou pas.
Bah heureusement qu'il baise pas des gosses, sinon t'aurais la bite d'un des tiens dans la bouche.
Putain nan mais sérieusement, même pas tu te rends compte de ton délire. T'es devenu ce qu'il était avant, et limite t'en tire de la fierté.
Et pour les autres, même si on sait qu'il bande au moindre petit jeu de Nintendo quand tous les fans (dont je fais partie) ont à peine une demi-molle sur Switch 2 depuis trop longtemps, aucun autre que toi saute sur chacun de ses article et ses coms en enchaînant les multis.
T'es tout seul.
C'est un fanboy encore une fois, et je pense qu'il le sait.
Mais toi t'es juste un harceleur, et tout content de le savoir.
Bah mon pauvre.
C'est un fanboy encore une fois, et je pense qu'il le sait.
Pour toi un mec qui fait un article chaque semaine pour "machin c bi1 vendu ta vu" c'est du fanboyisme ? On doit pas avoir la même définition. Si tu vois pas là une forme de provocation déguisé en "fanboy", c'est que t'es pas aussi malin que je le pensais.
Il est autant fanboy que tu es haters.
Et oui, il est la définition du fanboy.
Ne nuances pas avec "fan".
Je suis fan de Nintendo car j'ai grandi majoritairement avec Mario & co dans le duel face à SEGA, mais j'ai le recul et je bande pas sur chaque truc à trois sous parce qu'il y a le logo rouge dessus. Un fanboy, il pompe et pardonne tout, en nommant quasi GOTY chaque exclu de sa machine, encore plus quand c'est first-party.
Déjà j'ai pas compris ton délire et c'est degueulasse.
Je pose juste la question puisque tu imites son comportement depuis des semaines.
ça vient pas là pour te balancer "ta vu il svend bi1 l'jeu. Bon note ta vu" tout ça c'est du troll indirect deguisé. La preuve ils ne partagent jamais leur point de vue.
Ouais et on a eu les mêmes côtés Sony quand ça allait dans le bon sens du vent, le même type d'article vide d'intérêt du genre lister toutes les "exclus" à venir quitte à lister des merdes infames 300% osef, et jamais s'attarder sur des perles qui avaient le malheur d'être multi-supports.
Et c'était des fanboys.
Et ouais, je sais que si le vent change de direction, que la Switch 2 se péte la gueule pour x raisons et qu'elle s'invisibilise dans les charts, évidemment qu'il n'en fera plus le relais. Et ça tout le monde le sait. Mais actuellement, on en est là : il baisse son froc devant Nintendo, t'arrive en urgence pour lui faire ta petite léchouille, même pas il te répond tellement il te ghost, et pourtant tu sembles heureux de ça.
Y a Parcour'Psy mec, c'est gratos.
Succès mérité car le portage est de qualité
Sinon il irait sur un site exclusivement Nintendo et il viendrait même plus ici. De même pour Link49, il ne partage son avis sur rien d'autres.
Ouais et on a eu les mêmes côtés Sony quand ça allait dans le bon sens du vent, le même type d'article vide d'intérêt du genre lister toutes les "exclus" à venir quitte à lister des merdes infames 300% osef, et jamais s'attarder sur des perles qui avaient le malheur d'être multi-supports.
Je les condamne pareil. Je joue sur toutes les consoles personnellement et je trouve ça très sournois leurs manières.
même pas il te répond tellement il te ghost, et pourtant tu sembles heureux de ça.
Pas grave, il lit et c'est le plus important il peut pas me ghoster puisque j'ai montré son jeu à tout le monde. Je sais qu'il est H24 sur le site près à lécher le boule de chaque article sur Nintendo.