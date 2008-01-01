Fire emblem : the binding blade

Un nouveau départ

La map d'Elibe , ce nouveau continent introduit dans cette épisode

Binding blade ,l'opus GBA le plus difficile

Roy ,protagoniste de cette episode . Aussi stylé qu'inutile.

Un système d'affinité assez intéressant

Le chapitre 7 , une map de thracia reprise quasiment a l'identique

Artistiquement ,c'est magnifique .

Du pixel art de haute qualité

Roy et son animations claqué au sol

Conclusion

Note : 8/10

Fire emblem: the binding blade, sortie le 29 mars 2002 au japon , est le premier épisode sans le créateur de la série , shozou kaga. Après un thracia qui a été le plus gros bide qu'a connu la licence (à ce moment-là en tout cas) et sa première version sur Nintendo 64 qui a été tout simplement annulée, le jeu avait fort à faire pour remettre la série sur de bons rails. Et le pari a été réussi, il fut acclamé par les critiques et 345,000 copies ont été écoulées faisant de lui un véritable succès pour l'époque. A Noter que bien n'ayant pas quitté les terres nippones ,le jeu est toutefois jouable en anglais et en Français grace a des fantrads facilement trouvable sur le netCe FE 6 étant le premier sans le créateur de la série, les équipes de développement d'Intelligent Systemes ne se sont pas posé de question. Ce nouvel opus sera dans une nouvelle timeline, bien à part des événements d'Akanea et jugdral.Ça permet de ne pas se soucier d'histoire de cohérence, mais surtout de reprendre certaines choses des jeux SNES, dont notamment certaines cartes qui sont quasiment à l'identique.Alors ce n'est pas du copier-coller à 100% mais on sent bien l'inspiration , et honnêtement ça ne me dérange pas plus que ça. Ce qui me rappellent les anciens FE, je les vois plus comme une "relecture" des opus SNES avec un ton quand même beaucoup plus grand public.Car oui, Fire Emblem 4 et 5 étaient sombres, vraiment sombres. Là, on sent une envie d'aller vers quelque chose d'un plus grand public et ça se voit rien qu'avec le style de Eiji Kaneda, l'artiste qui a bossé sur le chara-design de ce volet.Dans le test de FE6, j'ai mentionné que les personnages avaient un style limite entre les années 80/90 et le début des années 2000. Là, avec Binding Blade, on est complètement dans un style shonen du début des années 2000.Avec ce chara-design et portant la licence sur consoles portables, Nintendo et IS ont clairement voulu viser un public plus jeune et comme dit plus haut, Paris réussit avec ses 345,000 copies vendues.Thracia était une folie en termes de difficulté. La série a toujours été réputée pour sa difficulté, mais le 5ème opus a clairement trop demandé aux joueurs à ce niveau. Déjà avec un guide de nos jours, il est bien complexe, alors je n'ose imaginer la grande majorité des joueurs japonais à l'époque, sans aide.Intelligent Systems a clairement entendu les critiques et a bien rendu ce 6ème opus plus simple que son prédécesseur…… Après, le jeu reste mine de rien difficile XDAlors rien d'aussi stupide que de se faire softlock parce que les unités n'avaient pas de clés sur elles, mais il y a quand même certaines choses qui sont bien impossibles à savoir lors du premier run, comme des renforts qui apparaissent là où on s'y attend le moins.Dans certaines cartes, par exemple, pour avoir tous les objets et recruter certains persos, faut quand même le faire pour y arriver la première foisExample, dans l'un des chapitres le but est de tuer le boss, simple. Sauf qu'il faut aussi sauver tous les villages des brigands qui, en quelques tours, les anéantit ( si vous le faites, vous obtenez pas mal de choses TRES intéressant dans cette partie du jeu dont notamment un objet qui permet de monter de classe, si je me souviens bien) .Si vous essayez de jouer "normalement", c'est impossible d'arriver à temps. Le seul moyen est d'utiliser la chevalière Pégase pour qu'elle emmène une unité assez forte à un endroit assez proche des ennemis, pour les aggros et pour finir les brigands restant un peu plus loin. Facile non ? Sauf que quand vous avez fini cette partie, des renforts ennemis arrivent au sud et dans ce groupe, il est possible de recruter un perso (Klein) mais qu'avec Roy. Donc il faut aussi arriver à placer Roy, non loin du perso Pour qu'il puisse lui parler sans se faire tuer, SAUF que rapidement après un AUTRE groupe de renfort arrive au nord, cette fois des chevaliers pégases. Et là aussi, il est possible de recruter la chef de ces renforts (Tate), mais soit avec Roy ou le perso qu'on vient de recruter, Klein. Et en plus de ça, il faut gérer des cavaliers qui arrivent en renforts. Bref et ça, c'est le mode NORMAL du jeu.Et pour rajouter un peu plus de difficulté, Roy est l'un des protagonistes les plus faibles de toute la licence. Il se prend 2/3 coups et il est KO, ce con XD.Bref, ce genre de mission est chiante la première fois mais par contre, c'est plutôt fun lorsqu'on connaît ce qui arrive. Je ne dirai pas que toutes les missions sont de cet acabit mais le jeu en a quelques-unes comme celle-ci.Le jeu exige au joueur quand même un minimum de réflexion.Autre "difficulté" cette fois, tout comme les premiers Fire Emblem, il faut obligatoirement un guide pour arriver au vrai boss final et donc à la vraie fin.Pour atteindre cette fin, il faut obligatoirement faire tous les chapitres "gaiden" et les conditions pour y accéder vont du "c'est assez facile" à " mais vous vous foutez ma gueule ?"Par exemple, dans la catégorie "foutage de gueule", dans un certain chapitre, pour accéder à son gaiden, il faut ne pas tuer un perso qui, lui, vous pourchasse. Vous ne pouvez pas lui parler et le jeu ne vous dit jamais qu'il faut le laisser en vie. Sans guide, c'est quasiment sûr que vous allez le tuer et donc, arriver dans les derniers chapitres, vous allez vous rendre compte que "bah oui, fallait laisser vivant Jean-Michellu dans le chapitre 16 ,LolPTDR, allez recommence tout le jeu s'il te plaît ! "Fire Emblem 6 est le dernier jeu de la licence où un guide est obligatoire pour arriver à la bonne fin et tant mieux. Avec le hit rate dégueulasse des opus nes, ça doit être la chose qui me déplaît le plus dans les 6 premiers Fire Emblem ( seul le 4 peut être fait sans guide, pas de bonne fin à débloquer, pas de softlock à la con possible comme dans le 5)Je rajouterai aussi que pas mal de maps sont quand même bien trop grande . Alors on est loin de genealogy mais quand même, ces maps rallongent énormément le temps pour finir un chapitre . Ca peut facilement , et ce très rapidement , atteindre les 1H par chapitre.FE 6 revient au final à un Fire Emblem beaucoup plus classique que FE4 et 5. Donc pas de système de génération, pas de capture mais aussi exit le système de skill introduit dans FE4.A la place, le jeu met en place les "affinités" . Chaque perso se voit attribuer un élément : feu, foudre, vent, glace, ténèbres, lumière et animaEt chacun de ces éléments augmente, grâce au système de support, l'une des stats que sont : le hit rate, l'esquive, l'esquive de coup critique, la force et la défense.Quand un perso atteint un niveau de support avec une autre unité (rang C, B et A), les stats qui sont boostées par son élément vont s'additionner aux stats de l'élément de l'autre unité et les deux, s'ils sont assez proches, pourront profiter d'un boost non négligeable.Par exemple : - le feu permet d'avoir 0,5 en force, 2,5 en hit rate, 2,5 en esquive et 2,5 en crit-la foudre quant à elle donne 0,5 en déf, 2,5 en esquive, 2,5 en crit et 2,5 en esquive de critIl faut alors additionner et arrondir au nombre entier inférieur. Les deux unités auront donc : +5 en esquive, +5 en crit, 2 en hit rate et 2 en esquive de crit .Et plus le rang de support est élevé, plus les boosts seront conséquents.Système très intéressant mais qui au final demandera à la fin de pas mal de maps, une fois que tous les ennemis sont vaincus, de juste mettre les unités que vous voulez augmenter de lvl de support côte à côte, et spammer le bouton "fin de tour" pour être sûr d'avoir les meilleurs boosts.À noter que pour accéder à pas mal de chapitres Gaiden (nécessaire pour la vraie fin), il faut finir certains chapitres en un temps limité de tours donc faites bien attention dans quel chapitre vous faites cette manip.Qu'est-ce qu'elle est magnifique cette 2D... Je n'ai pas d'autre mot face à ce pixel art. Alors contrairement à pas mal de monde, je ne dirai pas que ça enterre tout ce qui a été fait avant car mine de rien, la 2D des opus SNES est aussi magnifique mais c'est indéniablement dans le haut du panier. Que ce soit les animations des chevaux ou encore des coups critiques, rien à jeter....enfin presque. Roy a sans doute la pire animation de tout le jeu, il donne l'impression d'avoir un bâton dans le c**, disons le haha. Son anim est d'une telle rigidité, mais heureusement, à un certain moment, cela s'arrange, mais faut quand même faire avec cette animation pendant un long moment. Mais à part ce détail, c'est du pixel art de haute volée et pendant longtemps pour moi, Fire Emblem devait être comme ça, avec ce style.À un tel point que j'ai été catégoriquement contre la 3D dans la série (path of radiance/radiant dawn). Cette 2D est tellement magnifique que passer de ça à un rendu 3D ou c'est tellement moche........ Mouais. Heureusement que awakening est passé par là et m'a réconcilié avec la 3D dans les FE. (Je précise, je critique les opus GC et wii que sur leur 3D dégeulasse. A part ça, ça reste dans le haut niveau de FEPar contre, niveau OST, je serai un peu moins emballée. De mon point de vue, je préfère cette OST à celle de Thracia, mais on n'est clairement pas au même niveau que celle de Genealogy. Malgré tout, comme Path of Radiance à Eternal bond ou encore FE1 et 3 ont le thème de FE, ce binding blade possède de mon point de vue quand même une piste assez marquante : Beaneath a new light.Version originalversion rearrangedL'OST a évidemment d'autres pistes assez bonnes mais ça reste celle qui m'a le plus marqué.Quant au design, comme dit plus haut, on a Eiji Kaneda aux commandes. C'est clairement l'un des designs de FE qui fait le plus "shōnen" avec le design de Yusuke Kozaki pour Fe awakening et Fates. Et ce n'est clairement pas pour me déplaire, même si je sais apprécier tous les différents styles qu'a proposés la licence, les designs de l'ère GBA/3DS restent quand même mes préférés