Les codes ont été envoyés vendredi en fin de journée. C'est donc juste au moment où les testeurs peuvent enfin écrire, après avoir été coincés chez eux à rédiger leur test au lieu de profiter du long week-end. L'accès anticipé, inclus dans toutes les précommandes, est disponible lui dès mardi.
Ainsi, les testeurs américains n'ont qu'une demi-journée ouvrée pour tester le jeu complet, et les testeurs britanniques ont une journée entière pour le faire (lundi étant férié aux États-Unis), rédiger leur test, le corriger et le publier. C'est un envoi de codes de test vraiment tardif. De plus, IOI a officiellement publié les premières 13 minutes du jeu eux-même :
La vidéo avait déjà fuité avant par qui joueur qui a eu accès à une copie physique et le menu principal indique que seule la première mission est jouable sans aucun téléchargement.