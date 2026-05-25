Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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007 First Light
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name : 007 First Light
platform : Switch 2
editor : N.C
developer : IO Interactive
genre : action-infiltration
other versions : PC Xbox Series X -
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[Question] Quelles notes va récolter 007 : First Light?


Les codes ont été envoyés vendredi en fin de journée. C'est donc juste au moment où les testeurs peuvent enfin écrire, après avoir été coincés chez eux à rédiger leur test au lieu de profiter du long week-end. L'accès anticipé, inclus dans toutes les précommandes, est disponible lui dès mardi.

Ainsi, les testeurs américains n'ont qu'une demi-journée ouvrée pour tester le jeu complet, et les testeurs britanniques ont une journée entière pour le faire (lundi étant férié aux États-Unis), rédiger leur test, le corriger et le publier. C'est un envoi de codes de test vraiment tardif. De plus, IOI a officiellement publié les premières 13 minutes du jeu eux-même :



La vidéo avait déjà fuité avant par qui joueur qui a eu accès à une copie physique et le menu principal indique que seule la première mission est jouable sans aucun téléchargement.

Source : https://www.resetera.com/threads/reviews-codes-for-007-first-light-went-out-one-working-day-before-preorder-release.1528336/
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    aeris201
    posted the 05/25/2026 at 03:28 AM by link49
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    cyr posted the 05/25/2026 at 05:15 AM
    Je dirais après avoir regarder ma boule de cristal, entre 7 et 7,5...
    bookker posted the 05/25/2026 at 05:34 AM
    Je dirais un bon 8,5/10 ! Un bon roll and coaster !
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