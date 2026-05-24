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Epic officialise l'Unreal Engine 6 avec un teaser de RL
Premier teaser avec Rocket League qui s'apprête à passer sur la nouvelle itération.
Epic déclare que le moteur sera disponible d'ici 2 à 3 ans.
ça commence à sentir la next gen tout ça
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posted the 05/24/2026 at 05:02 PM by
neptonic
comments (
10
)
jaysennnin
posted
the 05/24/2026 at 05:03 PM
ah tu m'as devancé pour la publication ^^
neptonic
posted
the 05/24/2026 at 05:05 PM
jaysennnin
altendorf
posted
the 05/24/2026 at 05:05 PM
ENFIN. Maintenant manque plus que le retour du trading, et Psyonix arrive définitivement a relancer Rocket League.
jaysennnin
posted
the 05/24/2026 at 05:08 PM
altendorf
c'est pas un peu tôt pour l'unreal engine 6, on a l'impression que le 5 n'a même pas été exploité et a toujours des soucis d'optimisation
jenicris
posted
the 05/24/2026 at 05:09 PM
jaysennnin
+1
skuldleif
posted
the 05/24/2026 at 05:11 PM
j'espere que ce moteur tournera convenablement sur PS5/XSX lheure est a l'optimisation et non a "toujours + quitte a abandonner les précedents hardware" , vous me direz si ce moteur n'est pas crossgen de toute facon les dev n'iront pas dessus
neptonic
posted
the 05/24/2026 at 05:18 PM
les prémières previews d'ici "2/3 ans"
https://www.pcguide.com/news/unreal-engine-6-is-a-few-years-away-says-ceo-previews-could-arrive-in-2-3-years/
altendorf
posted
the 05/24/2026 at 05:20 PM
jaysennnin
Je parlais surtout pour Rocket League
akinen
posted
the 05/24/2026 at 05:42 PM
Je saurais même pas citer un seul AAA sous UE5
bourbon
posted
the 05/24/2026 at 05:48 PM
skuldleif
Tout dépend de quand il sera disponible, mais je pense qu'il sera cross-gen, surtout si les prix de la next-gen se confirment ; la transition pour les joueurs s'annonce plus compliquée que la précédente.
Par contre, toutes les technologies qu'il embarquera ne seront pas compatibles avec la génération actuelle, ce qui fera la différence entre les jeux cross-gen. Et encore, tout ça dépend de la sortie de cette nouvelle version. S'il est disponible d'ici deux à trois ans et qu'un jeu met 5 à 6 ans à se développer, pas sûr qu'on soit encore en cross-gen en 2036.
En bref, les jeux next-gen sous UE6 ce n'est pas pour tout de suite comme on a eu pas mal de jeux sous UE4 sur la génération actuelle.
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https://www.pcguide.com/news/unreal-engine-6-is-a-few-years-away-says-ceo-previews-could-arrive-in-2-3-years/
Par contre, toutes les technologies qu'il embarquera ne seront pas compatibles avec la génération actuelle, ce qui fera la différence entre les jeux cross-gen. Et encore, tout ça dépend de la sortie de cette nouvelle version. S'il est disponible d'ici deux à trois ans et qu'un jeu met 5 à 6 ans à se développer, pas sûr qu'on soit encore en cross-gen en 2036.
En bref, les jeux next-gen sous UE6 ce n'est pas pour tout de suite comme on a eu pas mal de jeux sous UE4 sur la génération actuelle.