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"Only On Playstation" n'est plus!!
Apparement le nouveau logo d'exclusivité sera changer "Only on Playstation" à "Happens on Playstation"

Trad cf: "Uniquement sur Playstation" >> "Se passe sur Playstation"



Foxstep
    tags : only on playstation happens on playstation
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    playstation2008
    posted the 05/24/2026 at 01:00 PM by foxstep
    comments (30)
    malroth posted the 05/24/2026 at 01:03 PM
    Le but de ce changement ? Surtout que le premier etait clair

    Ils aiment bien changer pour changer.
    kurosu posted the 05/24/2026 at 01:05 PM
    C'est moins vendeur
    rupinsansei3 posted the 05/24/2026 at 01:06 PM
    Énorme !
    masharu posted the 05/24/2026 at 01:07 PM
    C'est ce qu'on appelle un slogan, pas un logo. Et en effet c'est moins attrayant. On sens que ça s'adresse à l'audience moderne, ces mots.
    zanpa posted the 05/24/2026 at 01:14 PM
    ça veut plus sortir les exclus sur PC, mais ça change le titre ... c'est pas claire leur truc
    malroth posted the 05/24/2026 at 01:15 PM
    Et c'est vrai que ça fait moins "exclu"
    Le only etait claire

    La ça perds ce coté "exclu sûre", ça se passe sur ps5 mais donc ça peux se passer ailleurs aussi
    nicolasgourry posted the 05/24/2026 at 01:21 PM
    "Only On Playstation" n'est plus!!" Ça fait déjà un moment officieusement et officiellement, à partir du moment où leurs exclusivités sortent aussi sur PC. Il y a déjà un moment que ça aurait dû être fait, par cohérence.

    zanpa je me faisait la même réflexion, donc qu'est-ce que l'on doit en conclure, maintenant !
    guiguif posted the 05/24/2026 at 01:27 PM
    Vu le nombre de jeux Only Playstation qui n’était plus Only Playstation avec le temps, ils ont dû changer ce slogan qui n’était plus credible aux yeux de tous.
    De plus leurs jeux multijoueurs et ceux qu'ils éditeront comme Kena 2 sortiront aussi sur PC, ça sera pour différencier.
    altendorf posted the 05/24/2026 at 01:27 PM
    C'est loin d'être nouveau C'est lié au spot TV "It Happens On PS5 - Stunt Jump" diffusé il y a déjà six mois : https://www.youtube.com/watch?v=woGbrJqimvE />
    Et il y aussi le site :     https://www.playstation.com/fr-fr/it-happens-on-ps5/
    zanpa posted the 05/24/2026 at 01:28 PM
    nicolasgourry je sens venir le truc qu'ils vont encore changer d'avis et se rendre compte que de se priver de ce parc important de joueur et de plus en plus important, c'est pas le bon mouve ! surtout quand tu vois les très mauvais vente de Saros, qui aurait très bien marché sur PC
    kurosu posted the 05/24/2026 at 01:28 PM
    Ils veulent surtout préparer le terrain avec les futurs hardware, car ça n'a plus de sens 'seulement sur ps5'
    playstation2008 posted the 05/24/2026 at 01:31 PM
    GOAT move
    akinen posted the 05/24/2026 at 01:33 PM
    Comme xbox. Incroyable, c’est plus la même ludothèque now!
    foxstep posted the 05/24/2026 at 01:35 PM
    guiguif kurosu Oui c'est je pense, le terme "Only on Playstation" a était Décrédibiliser par Playstation eux meme donc fallait changer ça mdr
    guiguif posted the 05/24/2026 at 01:37 PM
    zanpa surtout quand tu vois les très mauvais vente de Saros, qui aurait très bien marché sur PC

    - On a aucun chiffre en dehors de Fake Alinea.
    - Returnal est l'un des plus gros bide de Sony sur PC et la sortie de Saros n'a même pas créée de pic de vente sur Steam pour ce dernier.
    niflheim posted the 05/24/2026 at 01:38 PM
    Carrément mieux Plus parlant !

    Ca se passe sur PS5 et nul par ailleurs !

    Des montées d'adrénaline pure. Un suspense haletant. Des instants de stupeur inoubliables. Peu importe ce qui se passe, ça se passe sur PS5.
    https://www.playstation.com/fr-fr/it-happens-on-ps5/

    Découvrez des possibilités de jeu incroyables qui dépassent l'extraordinaire avec les consoles PlayStation 5

    DES JEUX ÉPOUSTOUFLANTS
    Explorez de nouveaux mondes spectaculaires dans des jeux emblématiques exclusifs aux consoles PlayStation.https://www.playstation.com/fr-fr/ps5/


    Histoire de faire monter la hype pour le State of Play :

    Raf Grassetti (ancien directeur artistique chez SMS qui a rejoint ND) :

    Ça fait un an que je bosse sur Intergalactic et d’autres projets géniaux chez Naughty Dog, je ne pourrais pas être plus fier et enthousiaste à propos de l’équipe, de la direction du studio et du projet ! Druckmann est aussi vraiment trop fort, je peux le confirmer … À la santé de nombreuses autres années !

    https://www.instagram.com/p/DSc8UD5lM2V/
    kurosu posted the 05/24/2026 at 01:46 PM
    niflheim
    hatwa posted the 05/24/2026 at 01:46 PM
    Toi, t'as pas d'enfants pour depenser autant en JV à ton âge mdr
    grundbeld posted the 05/24/2026 at 01:55 PM
    zanpa Le fameux « parc grandissant » avait fait bider Returnal encore pire que sur PS5. Alors que tu avais les habituels propagandistes qui beuglaient que le public PC allait « sauver » Returnal parce que c’est là que se trouvaient les « vrais gamers » apparemment. Ouais, on l’a bien vu !

    On va pas blâmer Sony d’enfin faire quelque chose en faveur des gens qui les ont toujours soutenus et de ne plus privilégier les gens qui au mieux affichent un désintérêt poli, au pire ont du mal à cacher leur mépris total du monde de la console.
    pcverso posted the 05/24/2026 at 01:58 PM
    Un slogan plus ouvert c'est malin et ca leur évitera de devoir encore changer.
    51love posted the 05/24/2026 at 02:01 PM
    kurosu Bah justement, pour préparer le futur hardware (portable/ps6), ils auraient pu mettre "Happens on PlayStation" car c'est moins générique en termes de hardware que de mentionner "PS5" comme ici spécifiquement.

    De toute façon, le "Only on PlayStation" est de plus en plus difficile à tenir, et c'est là tout le paradoxe de leur politique actuelle.

    D'un côté, le pas en arrière logique vis-à-vis de Steam qui veut s'inviter dans les salons, et le retrait au même moment des notions de "cross-buy" et les logos "PS5/PC", suggérant l'arrivée d'un launcher PC dont on immagine l'arrivée depuis plusieurs années (qui a été a minima mis en pause en bonne partie à cause de Valve).

    Donc en gros, on (re)tend un peu plus vers du "Only" PlayStation en 2026, mais finalement le slogan se veut plus ouvert qu'avant

    Alors que pour les jeux solo à priori, ils devraient pour le moment pouvoir repasser du "Happens" au "Only"

    Sony fait vraiment tout à l'envers
    foxstep posted the 05/24/2026 at 02:03 PM
    Prochaine étape: enlever les jeux qui sont déja sur Steam et la on reviens en force
    abookhouseboy posted the 05/24/2026 at 02:03 PM
    zanpa les ventes sur PC n'était pas énorme mais effectivement, c'est peut-être mieux d'avoir régulièrement quelques ventes en plus que pas du tout ( sur console à part GTA et des jeux Nintendo, un jeu fait le gros de ses ventes les trois premières semaines puis disparaît totalement).

    Je pense aussi que Sony devrait repenser l'attractivité de ces jeux vidéo.
    Il y a des jeux basés à fond sur le gameplay comme Returnal ou Saros qui bident notamment parce que les personnages proposés sont hideux.

    Et dans notre côté il y a les mastodontes style Spider-Man 2 ou God of War Ragnarok qui voit leur hype totalement s'effondrer au bout d'un an et demi, à cause de mauvais rythme et d'une pénurie de moments épiques, là où les jeux Sony en débordement sur PS2 et 3.
    wickette posted the 05/24/2026 at 02:08 PM
    Ils ont du payer un cabinet de recherche un montants à 5 voir 6 chiffres pour ces changements

    Only on playstation est beaucoup plus clair mais je suppose ils veulent pas de litiges possibles si jamais ça débarque ailleurs...comme s'ils gardaient la fenêtre ouverte pour mettre les exclu ailleurs un jour
    cyr posted the 05/24/2026 at 02:12 PM
    Ça changeras rien.... Faut des ip vendeurs.

    C'est a dire il faut des exclu qui donne envie d'acheter la consoles pour y jouer. Et vu le prix des consoles de nos jours, il faut plus qu'un jeux.

    Qu'il prépare la ps6 , pour rassurer.....
    ducknsexe posted the 05/24/2026 at 02:12 PM
    Le Gif
    foxstep posted the 05/24/2026 at 02:16 PM
    cyr Faut dire ça à Nintendo surtout , la derniere fois qu'un jeu m'as donner envie et m'a fait acheter leur console c'est Bayonetta2, ça commence à dater serieusement
    mrpopulus posted the 05/24/2026 at 02:20 PM
    cyr C'est pas parce que tu aimes que les jeux pour gamin de 3 ans qu'il ya rien sur PS5...
    jenicris posted the 05/24/2026 at 02:25 PM
    mrpopulus
    shambala93 posted the 05/24/2026 at 02:26 PM
    L’autre c’est un panneau publicitaire PlayStation humain. Même Minbox ne faisait pas ça !
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