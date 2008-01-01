La taille de l'écran dépend de la distance où l'on se trouve.



J'aborde ce sujet car il y a un débat pour savoir si c'est mieux sur grand ou petit écran pour jouer à un jeu (mais la question se pose aussi pour regarder un film par exemple, même s'il n'y a pas l’interactivité, mais ça, c'est un autre sujet).



La NS2 a un écran de 7,9 pouces ( donc quasiment 8 ), ça correspond à 170cm2 de surface en gros.

En portable, nous jouons généralement les bras pliés (rarement tendus, ça fatigue).

La distance dans ce cas est de 40 cm en moyenne.

Donc, pour obtenir exactement la même taille d'image dans ton œil avec une télévision de salon :

Si ton canapé est à 2,5 mètres de la TV, il te faut un écran de 50 à 55 pouces.

Si ton canapé est à 3 mètres, il te faut une TV de 65 pouces.



Par contre, il y a un point qu'il ne faut pas oublier : l'effort musculaire de l'œil n'est pas le même. Il est plus important quand on joue en portable.

En revanche, la densité de pixels joue en faveur de la portable : l'œil humain ne peut plus distinguer les pixels individuels, donc l'image paraît souvent plus nette et plus dense sur la portable que sur la grande TV, où l'image est étirée.



Cette différence physique dicte aussi notre manière de jouer : pour de longues sessions sur le long terme, le confort visuel du salon est bien supérieur car il préserve les yeux. Le mode portable, lui, est idéal pour des sessions plus courtes et dynamiques.



Enfin, la technologie de la dalle (LCD ou OLED) change la donne, mais cela a un coût. La NS2 fait par exemple le choix d'un écran LCD pour rester abordable. Cela joue directement sur ce que les gens peuvent se permettre d'acheter ou non, les revenus n'étant pas extensibles à l'infini. Cela montre bien la volonté de proposer une machine performante qui reste accessible à tous.