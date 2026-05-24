Je m'interroge quand même quand je vois l'argument du choix de la(alors qu'on possède une autre console)en mode portable.Déjà, laavec ces petits sticks comparé à une vraie manette genre Dual Sens (sans compter les avantages de cette dernière) ou même la manette pro de Switch 2.Ensuite, je pense quand même qu'un AAA ambitieux et, par exemple pour Resident Evil Requiem qui devait faire bien plus d'effet sur grand écran !Ceux qui jouent à la Switch 2 en portable, vous jouez chez vous ou ailleurs ? Vous trouvez pas que ça gâche un peu le jeu !?