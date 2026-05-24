Je m'interroge quand même quand je vois l'argument du choix de la Switch 2
(alors qu'on possède une autre console) pour jouer à un jeu AAA
en mode portable.
Déjà, la jouabilité est moins bonne
avec ces petits sticks comparé à une vraie manette genre Dual Sens (sans compter les avantages de cette dernière) ou même la manette pro de Switch 2.
Ensuite, je pense quand même qu'on savoure mieux
un AAA ambitieux et impressionnant sur un grand écran
, par exemple pour Resident Evil Requiem qui devait faire bien plus d'effet sur grand écran !
Ceux qui jouent à la Switch 2 en portable, vous jouez chez vous ou ailleurs ? Vous trouvez pas que ça gâche un peu le jeu !?
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posted the 05/24/2026 at 07:46 AM by djfab
La Switch a aussi les vibration (d'ailleurs RE est le premier ou je constate vraiment un travail la dessus).
Et j'ajouterai que la Switch ajoute le mode Joycon separe (perso j'adore jouer comme ca aux jeux ou faut viser je truffe ca plus immersif et fun) ou souris pour les jeux qui l'utilise.
Ensuiter pour la technique, on est arrive a un stade ou meme "moins beau" les jeux restent beaux. oui les cheveux de Grace ou Diana (Prgamata) sont moins beaux ou realiste. Est ce que ca rend le jeu moche pour autant ? Non
Et enfin : t'as la possibilite d'y jouer partout, dans le train, en vacances et quand meme pouvoir jouer sur tele sans te trimballer truc enorme comme un PC ou une PS5
Idem avec Forza Horizon 6 qui est sublime sur mon PC fixe mais j’ai pris ma Légion Go et j’y joue à 40fps sans frame gen et le jeu est très beau et je prends autant de plaisir.
Après j’ai 42 ans et j’ai connu une époque où on pensait avant tout plaisir de jouer et pas conditions de jeu ceci explique peut-être cela mais pour moi un bon jeu reste un bon jeu peu importe qu’il soit moins poussé visuellement ou qu’on joue à 30fps, de MON point de vue ce n’est pas le principal.
Et parfois on aime aussi des jeux que tout le monde considère mauvais aussi, et c’est la même chose comme par exemple Star Wars Outlaws que j’ai adoré et pourtant il a plein de défauts mais je l’ai terminé sur mon fixe et sur ma Switch 2.
Ça permet surtout aux gens d’encore relancer leur guéguerre des consoles…j’ai toutes les consoles et un PC très haut de gamme mais pour moi peu importe le support ce qui importe c’est le plaisir qu’on prend lorsque l’on joue.
On va donc bruler les stocks d'occasion de tous ce qui est Game Boy à PS Vita, on va perquisitionner chez les gens et on va condamner les possesseurs de ces matériels désormais illégaux à 50 ans de prisons sans sursis.
A un moment va falloir rentrer dans vos cranes de merde qu'il faut jouer sur PS5 Pro Max Turbo.
Si ton objectif est de te focaliser sur l'expérience de jeu, ce ne sera pas moins bien et ce sera même potentiellement mieux si cela te permet de jouer à des endroits où tu ne pouvais pas jouer précédemment et ainsi de récupérer des moments perdus.
Considérer les choses d'une façon binaire est assez étriqué d'esprit.
Les gros budgets sont plus risqués, donc ils vont moins tenter de choses ; de plus, pour qu'ils soient rentables, ils doivent toucher un maximum de public, donc ils peuvent être aseptisés (lisses). Le jeu à petit budget, c'est l'inverse, donc je pense que le mieux, c'est un budget qui reste dans un entre-deux, pour avoir une certaine liberté de ton et technique, avec dans ce cas un écran qui serait un entre deux, si on va bout du raisonnement.
La réelle immersion, c'est l'interactivité, dans le jeu vidéo, à mon avis, il faut jamais l'oublier.
Au final, tout dépend de ce que chacun recherche, si c'est la technique, go pc si c'est le confort de jouer sur le balcon ou au fond du lit, go portable.
Il y a aussi le critère du type de jeu et sa durée de vie.
Il y a déjà eu le même type d'article hier, pourtant c'est pas difficile de comprendre en se disant qu'on a pas tous les mêmes attentes, mais qu'au final on joue au même jeux, ce qui devrait être l'essentiel.
De plus si je suis chez moi, je joue parfois en mode salon, mais je ne joue que sur des cessions courtes, j'ai l'impression d'être prisonnier du canapé. Depuis que j'ai goûté au jeu en mode portable, j'ai vraiment pris goût à cette manière de jouer.
Maintenant, je rejoins masharu cette nouvelle tendance à "ne pas comprendre" pourquoi certains joueurs privilégient la S2 pour les jeux tiers ou les AAA au détriment des autres plateformes, ça comment à devenir un peu lourdingue, je trouve ça même méprisant d'elistisme une nouvelle fois.
Et c'est même souvent orienté vers le public Nintendo, parce que étrangement le Steamdeck, les Xbox rog ally etc, personne ne vient poser des questions, pourtant la taille des consoles est approximativement la même. Et je pense même que personne ne se posera la question avec l'arrivée de la PS6 portable.
Bref, chacun joue de la manière qu'il souhaite, le principal c'est de trouver son bonheur.
La vraie raison pour laquelle la Switch ou la NS2 sont plus attaquées que le Steam Deck ou Xbox Rog Ally, c’est une question de territoire.
Le Steam Deck par exemple est vendu comme un PC portable de complément. Nintendo, en incluant le dock d'office au prix d'une console de salon, s'est positionné en concurrent direct de la PS5 et de la XSX. Ça crée une friction : les puristes du salon défendent leur territoire en attaquant la puissance de la portable.
Pourtant, la force de l’hybride est physique et logique :
En portable, la machine bride sa puissance pour préserver la batterie et ne pas brûler les mains en portable.
En salon, la contrainte électrique saute, la console peut chauffer davantage et libérer sa puissance pour le grand écran.
C’est une console portable pensée comme telle, dont le dock libère le potentiel (d’où l'importance du DLSS). Le mépris vient de ceux qui s'obstinent à juger une puce mobile avec les critères d'un gros boîtier de salon.