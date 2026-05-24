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Jouer à AAA en portable, c'est moins bien non ?


Je m'interroge quand même quand je vois l'argument du choix de la Switch 2 (alors qu'on possède une autre console) pour jouer à un jeu AAA en mode portable.

Déjà, la jouabilité est moins bonne avec ces petits sticks comparé à une vraie manette genre Dual Sens (sans compter les avantages de cette dernière) ou même la manette pro de Switch 2.

Ensuite, je pense quand même qu'on savoure mieux un AAA ambitieux et impressionnant sur un grand écran, par exemple pour Resident Evil Requiem qui devait faire bien plus d'effet sur grand écran !

Ceux qui jouent à la Switch 2 en portable, vous jouez chez vous ou ailleurs ? Vous trouvez pas que ça gâche un peu le jeu !?
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    posted the 05/24/2026 at 07:46 AM by djfab
    comments (18)
    elicetheworld posted the 05/24/2026 at 07:56 AM
    Non pour re9 en portable c'est excellent même si je joue plus en mode tv ,mes rare session portable je les trouvé très bonne.
    suikoden posted the 05/24/2026 at 07:57 AM
    Alors pour la manette deja tu réponds toi meme a la question, perso je prefere les manette pro Switch aux Dualsense. Je deteste les sticks symétriques.
    La Switch a aussi les vibration (d'ailleurs RE est le premier ou je constate vraiment un travail la dessus).
    Et j'ajouterai que la Switch ajoute le mode Joycon separe (perso j'adore jouer comme ca aux jeux ou faut viser je truffe ca plus immersif et fun) ou souris pour les jeux qui l'utilise.

    Ensuiter pour la technique, on est arrive a un stade ou meme "moins beau" les jeux restent beaux. oui les cheveux de Grace ou Diana (Prgamata) sont moins beaux ou realiste. Est ce que ca rend le jeu moche pour autant ? Non

    Et enfin : t'as la possibilite d'y jouer partout, dans le train, en vacances et quand meme pouvoir jouer sur tele sans te trimballer truc enorme comme un PC ou une PS5
    kayro posted the 05/24/2026 at 07:57 AM
    J’ai terminé Résident Evil Requiem sur mon PC fixe équipé d’une 5090 mais j’ai acheté le jeu sur ma switch 2 pour mes déplacements à l’étranger (parfois des dizaines d’heures de vol) et honnêtement oui le jeu est à des années lumières sur mon PC en terme qualitatif mais ça ne m’a pas empêché de prendre autant de plaisir sur la switch 2.

    Idem avec Forza Horizon 6 qui est sublime sur mon PC fixe mais j’ai pris ma Légion Go et j’y joue à 40fps sans frame gen et le jeu est très beau et je prends autant de plaisir.

    Après j’ai 42 ans et j’ai connu une époque où on pensait avant tout plaisir de jouer et pas conditions de jeu ceci explique peut-être cela mais pour moi un bon jeu reste un bon jeu peu importe qu’il soit moins poussé visuellement ou qu’on joue à 30fps, de MON point de vue ce n’est pas le principal.
    Et parfois on aime aussi des jeux que tout le monde considère mauvais aussi, et c’est la même chose comme par exemple Star Wars Outlaws que j’ai adoré et pourtant il a plein de défauts mais je l’ai terminé sur mon fixe et sur ma Switch 2.

    Ça permet surtout aux gens d’encore relancer leur guéguerre des consoles…j’ai toutes les consoles et un PC très haut de gamme mais pour moi peu importe le support ce qui importe c’est le plaisir qu’on prend lorsque l’on joue.
    redxiii102 posted the 05/24/2026 at 08:00 AM
    C'est moins bien en effet.
    masharu posted the 05/24/2026 at 08:05 AM
    C'est vrai que jouer sur Steam Deck c'est la honte.

    On va donc bruler les stocks d'occasion de tous ce qui est Game Boy à PS Vita, on va perquisitionner chez les gens et on va condamner les possesseurs de ces matériels désormais illégaux à 50 ans de prisons sans sursis.

    A un moment va falloir rentrer dans vos cranes de merde qu'il faut jouer sur PS5 Pro Max Turbo.
    nyseko posted the 05/24/2026 at 08:09 AM
    Si ton objectif est de te focaliser sur le nombre de pixels, tu trouveras probablement l'expérience moins bonne, et tu seras de toute façon éternellement déçu car il y aura toujours mieux.

    Si ton objectif est de te focaliser sur l'expérience de jeu, ce ne sera pas moins bien et ce sera même potentiellement mieux si cela te permet de jouer à des endroits où tu ne pouvais pas jouer précédemment et ainsi de récupérer des moments perdus.

    Considérer les choses d'une façon binaire est assez étriqué d'esprit.
    fdestroyer posted the 05/24/2026 at 08:11 AM
    Pour ma part c'est pas tant la technique, mais plutôt l'ambiance, l'immersion, que je n'arrive pas vraiment à retrouver en portatif. Maintenant avec un bon casque, c'est peut-être une autre pair de manche.
    ganon29 posted the 05/24/2026 at 08:12 AM
    J'ai beau avoir une Switch 2 et un équivalent Steam Deck, pour moi un AAA ça ce joue sur PC avec un écran OLED incurvé avec minimum 120hz avec toutes les options graphiques d'une bonne carte Nvidia (minimum 4XXX), et un bon casque sur les oreilles.
    kirk posted the 05/24/2026 at 08:12 AM
    Comme pour regarder Blade Runner 2049 sur un petit écran je me vois pas jouer à Cyberpunk sur cette console.
    nicolasgourry posted the 05/24/2026 at 08:16 AM
    Le triple A, c'est comme le blockbuster au cinéma, c'est fait pour en mettre plein la vue (de là à dire que ça sera donc un bon jeu ou un bon film, là c'est tout un débat), mais c'est plus adapté à un grand écran qu'un petit écran (d'ailleurs les portables agrandissent leur taille d'écran). Le souci, c'est que ça coûte de plus en plus cher, ça demande plus de temps, c'est pour ça que le double A ou "l'indé" ont du succès sur des écrans plus petits (de plus, comme pour les gros budgets, tu peux avoir un bon jeu ou un bon film avec un budget moins gros).
    Les gros budgets sont plus risqués, donc ils vont moins tenter de choses ; de plus, pour qu'ils soient rentables, ils doivent toucher un maximum de public, donc ils peuvent être aseptisés (lisses). Le jeu à petit budget, c'est l'inverse, donc je pense que le mieux, c'est un budget qui reste dans un entre-deux, pour avoir une certaine liberté de ton et technique, avec dans ce cas un écran qui serait un entre deux, si on va bout du raisonnement.
    La réelle immersion, c'est l'interactivité, dans le jeu vidéo, à mon avis, il faut jamais l'oublier.
    ducknsexe posted the 05/24/2026 at 08:16 AM
    Les gros AAA normalement c'est soie sur switch 2 en mode TV ou sur un autre support.( xbox/ps5 ) Mais jamais en mode portable. Je me sert du mode portable surtout pour les jeux indé.
    narukamisan posted the 05/24/2026 at 08:18 AM
    Je pense surtout que vous vous posez pas les bonnes questions et pour cela on tiens la raison du succès de la switch, jouez comme vous voulez..... La 3ds étais une portable donc selon toi la 3ds n'as pas eu de AAA? AAA veux juste dire que c'est un jeux a gros budget, le support sur lequel tu y joue ne veux rien dire sauf que TU as un attente sur la manière dont tu y joue, perso même en portable je me suis déjà surpris a me décrocher la machoir parfois même plus que sur TV car sur petit écran tu vois moins les défauts, ma dernière claque sur Switch 2 s'était ni resident evil requiem, ni pragmata mais tales of arise.
    supasaiyajin posted the 05/24/2026 at 08:21 AM
    Ma dernière console portable a été la Vita, donc ça remonte. Et je ne pense vraiment pas rejouer un jour sur une console portable. Je vois aussi beaucoup de gens regarder des films ou des séries sur smartphone, personnellement j'y arrive pas. Pour moi, c'est uniquement sur grand écran avec un système audio adéquat. Et quand je sors, que je suis en déplacement ou en voyage, je ne joue tout simplement pas.
    fiveagainstone posted the 05/24/2026 at 08:28 AM
    Je trouve que c'est mieux d'y jouer en portable, pour ça que je le fais. Pour moi c'est plus impressionnant de faire tenir certains jeux dans un "petit" hardware et avec une consommation 10 fois plus basse.

    Au final, tout dépend de ce que chacun recherche, si c'est la technique, go pc si c'est le confort de jouer sur le balcon ou au fond du lit, go portable.
    Il y a aussi le critère du type de jeu et sa durée de vie.
    Il y a déjà eu le même type d'article hier, pourtant c'est pas difficile de comprendre en se disant qu'on a pas tous les mêmes attentes, mais qu'au final on joue au même jeux, ce qui devrait être l'essentiel.
    ziggourat posted the 05/24/2026 at 08:30 AM
    Je suis quasiment tout le temps en déplacement donc la proposition de Nintendo me convient parfaitement. Et la taille de la S2 permet de profiter des jeux blockbusters en gardant une immersion convenable.

    De plus si je suis chez moi, je joue parfois en mode salon, mais je ne joue que sur des cessions courtes, j'ai l'impression d'être prisonnier du canapé. Depuis que j'ai goûté au jeu en mode portable, j'ai vraiment pris goût à cette manière de jouer.

    Maintenant, je rejoins masharu cette nouvelle tendance à "ne pas comprendre" pourquoi certains joueurs privilégient la S2 pour les jeux tiers ou les AAA au détriment des autres plateformes, ça comment à devenir un peu lourdingue, je trouve ça même méprisant d'elistisme une nouvelle fois.

    Et c'est même souvent orienté vers le public Nintendo, parce que étrangement le Steamdeck, les Xbox rog ally etc, personne ne vient poser des questions, pourtant la taille des consoles est approximativement la même. Et je pense même que personne ne se posera la question avec l'arrivée de la PS6 portable.

    Bref, chacun joue de la manière qu'il souhaite, le principal c'est de trouver son bonheur.
    ricky posted the 05/24/2026 at 08:43 AM
    Encore un débat de merde made in DjFab pour dénigrer la Switch... il est usant ce gars
    djfab posted the 05/24/2026 at 08:44 AM
    ziggourat : le public Nintendo est souvent visé tout simplement parce qu'on sait très bien que certains vont choisir la version Switch 2 non pas pour le mode portable (même s'ils le prétendent) mais pour acheter le plus de jeux possible sur console Nintendo et le moins possible sur les autres. Et c'est là qu'on comprend pas trop le fait qu'ils s'infligent des inferiors versions alors qu'ils pourraient choisir les superiors. Après pour ceux qui jouent vraiment en portable, le débat est ouvert, mais moi je trouve que c'est moins bien en portable (j'ai une Switch 2), cependant je comprends l'intérêt pour les déplacements.
    nicolasgourry posted the 05/24/2026 at 08:49 AM
    ziggourat
    La vraie raison pour laquelle la Switch ou la NS2 sont plus attaquées que le Steam Deck ou Xbox Rog Ally, c’est une question de territoire.
    Le Steam Deck par exemple est vendu comme un PC portable de complément. Nintendo, en incluant le dock d'office au prix d'une console de salon, s'est positionné en concurrent direct de la PS5 et de la XSX. Ça crée une friction : les puristes du salon défendent leur territoire en attaquant la puissance de la portable.
    Pourtant, la force de l’hybride est physique et logique :
    En portable, la machine bride sa puissance pour préserver la batterie et ne pas brûler les mains en portable.
    En salon, la contrainte électrique saute, la console peut chauffer davantage et libérer sa puissance pour le grand écran.
    C’est une console portable pensée comme telle, dont le dock libère le potentiel (d’où l'importance du DLSS). Le mépris vient de ceux qui s'obstinent à juger une puce mobile avec les critères d'un gros boîtier de salon.
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