Solarr the PC Master

Hier soir, j'ai découvert la fameuse boutique Action, et j'ai acheté ça - dispose de touches macro de mémorisation - :Test de la manette Battletron Action pour PC - PS4 - PS5 (uniquement jeu PS4) et Nintendo Switch 1 & 2La manette Battletron de chez Action est un modèle polyvalent et économique, disponible aux alentours de 19.90 €, conçu pour fonctionner avec plusieurs plateformes, dont la Nintendo Switch, la PS4 et le PC. Bien qu’elle ne soit pas une manette officielle, elle offre un bon rapport qualité-prix pour les joueurs occasionnels ou en quête d’une manette de secours.Compatibilité et connectivitéLa version Battletron vendue chez Action est compatible avec la PS4, la Nintendo Switch 1 & 2 et le PC via Bluetooth. Elle se connecte facilement à ces appareils, bien que certains utilisateurs signalent des problèmes occasionnels de stabilité en Bluetooth, notamment sur PC. Il est recommandé d’éteindre la manette avant l’appairage pour éviter les dysfonctionnements.Performances et ergonomieLa manette dispose d’un gyroscope 6 axes, de 2 moteurs de vibrations, d’un bouton Turbo et d’un design ergonomique avec revêtement antidérapant. Les sticks analogiques sont généralement bien notés, bien que certains retours mentionnent une légère zone morte sur certains modèles. L’autonomie est d’environ 7 à 8 heures, rechargeable en 2 à 3 heures via USB-C.Elle ne dispose pas de fonction NFC, donc incompatible avec les Amiibo sur Switch. En revanche, elle est reconnue automatiquement sur PC et fonctionne bien dans des jeux comme Fortnite ou GTA V.Avis généralMalgré un plastique basique, la construction est jugée solide pour le prix. La diode LED très lumineuse est un point récurrent dans les retours, perçue comme gênante par certains. Pour les joueurs cherchant une alternative abordable à la DualShock 4 ou aux joy-con, la Battletron reste une bonne option en 2026, surtout pour un usage non compétitif.