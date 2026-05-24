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solarr
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Bug Gamekyo pour créer des vignettes
Hello Team Gamekyo,

Je ne sais pas si ça touche bcp de monde ici, mais depuis 24 heures, dans la page Envoyer des images, lorsque je clique sur Envoyer, la page se charge et se réinitialise.
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    posted the 05/24/2026 at 05:20 AM by solarr
    comments (4)
    bourbon posted the 05/24/2026 at 05:46 AM
    Testé à l'instant et j'ai bien pu envoyer une image sans soucis...

    Ça m'est déjà arrivé d'avoir ce problème en envoyant plusieurs images d'un coup ou car le poids d'une image était trop important, j'ai finalement compressé l'image pour que ça passe.

    Je n'ai jamais trouvé le poids maximal d'upload pour les images sur le site, c'est probablement ce qui bloque ?
    solarr posted the 05/24/2026 at 06:02 AM
    bourbon merci, en passant de 3Mo à 700 Ko, c'est passé. Mais je n'avais pas ce souci il y a 3 semaines.
    bourbon posted the 05/24/2026 at 06:38 AM
    solarr De rien

    Peut-être que ton fichier était à la limite il y a 3 semaines ? Je n'ai jamais réussi à mettre au-delà de 3Mo de mémoire et finalement j'ai pris l'habitude de compresser avant de passer par le site
    solarr posted the 05/24/2026 at 06:43 AM
    bourbon possible.
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