Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Star Fox
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name : Star Fox
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action
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[Switch 2] Patch Day One Star Fox nécessaire pour débloquer certaines fonctionnalités


À l'approche de la sortie de Star Fox sur Switch 2 le mois prochain, le site web japonais de Nintendo a révélé qu'une mise à jour sera nécessaire pour débloquer certaines fonctionnalités.

Comme l'a repéré Nintendo Everything, cette mise à jour permettra de participer au mode Bataille en ligne, qui propose des combats aériens multijoueurs à 4 contre 4 entre l'équipe Star Fox et l'équipe Star Wolf.

La même page précise également que cette mise à jour sera requise pour accéder aux avatars de personnages et à la réalité augmentée (RA) du GameChat, permettant ainsi d'incarner Fox et son équipage.

Pour accéder au jeu en ligne et au GameChat, un abonnement Nintendo Switch Online actif sera nécessaire. De précédents jeux Nintendo ont également nécessité le téléchargement de mises à jour, voire la dernière version du firmware de la console, pour débloquer et accéder aux fonctionnalités en ligne.

Star Fox sera disponible en téléchargement sur Switch 2 le 25 juin 2026 et sortira le même jour en magasin. Les précommandes sont ouvertes sur l'eShop et la boutique Nintendo.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/05/star-fox-on-switch-2-is-getting-a-day-one-update/
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    posted the 05/24/2026 at 04:25 AM by link49
    comments (1)
    solarr posted the 05/24/2026 at 04:34 AM
    Non, c'était trop leur demander de repousser la sortie pour intégrer cette maj...
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