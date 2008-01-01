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Timelapse, la merveille oubliée


Connaissez vous Timelapse? Il s'agit d'un jeu trop méconnu et pourtant mythique de 1996.

Sorti sur PC, il s'agissait du 1er jeu de GTE Entertainement et avait vocation a succéder au légendaire MYST.
Partez à la découverte des civilisations perdues et trouvez la route qui mène à la mythique ATLANTIDE !

Je n'ai pas peur de dire que ce jeu était, à sa sortie, le plus beau jeu jamais fait.

Etendu sur 4 cd-roms (du jamais vu à l'époque), le jeu témoigne d'un photoréalisme sidérant et de technologies de pointes, comme le morphing (Terminator 2 , Abyss...) et d'acteurs live costumés.

Je vous invite à découvrir cette merveille avec mon petit Let's Play !

Quelques screens maisons :





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    posted the 05/23/2026 at 10:02 PM by obi69
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