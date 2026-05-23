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007 First Light
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ouroboros4
> blog
007 First Light : une aventure qui commence plus tôt que prévue !
Finalement reçu avec 4 jours d'avance, je le commence ce soir
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walterwhite
posted the 05/23/2026 at 08:10 PM by
ouroboros4
comments (
6
)
tlj
posted
the 05/23/2026 at 08:20 PM
Chez qui tu l’as commandé pour l’avoir si tôt ?
walterwhite
posted
the 05/23/2026 at 08:21 PM
C’est bien, tu réponds indirectement au topic du dessous, t’as esquivé la magnifique version Switch 2
ouroboros4
posted
the 05/23/2026 at 08:28 PM
walterwhite
si il y avait encore le moindre doute sur mon choix
killia
posted
the 05/23/2026 at 08:29 PM
Au delà de la mission 1 c'est possible de progresser dans le jeu ou sans le patch Day One c'est mort?
ouroboros4
posted
the 05/23/2026 at 08:32 PM
tlj
Auchan
rupinsansei3
posted
the 05/23/2026 at 08:33 PM
Tu joue en game key card toi aussi
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