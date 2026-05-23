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007 First Light
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name : 007 First Light
platform : PC
editor : N.C
developer : IO Interactive
genre : action-infiltration
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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ouroboros4
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ouroboros4 > blog
007 First Light : une aventure qui commence plus tôt que prévue !
Finalement reçu avec 4 jours d'avance, je le commence ce soir

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    walterwhite
    posted the 05/23/2026 at 08:10 PM by ouroboros4
    comments (6)
    tlj posted the 05/23/2026 at 08:20 PM
    Chez qui tu l’as commandé pour l’avoir si tôt ?
    walterwhite posted the 05/23/2026 at 08:21 PM
    C’est bien, tu réponds indirectement au topic du dessous, t’as esquivé la magnifique version Switch 2
    ouroboros4 posted the 05/23/2026 at 08:28 PM
    walterwhite si il y avait encore le moindre doute sur mon choix
    killia posted the 05/23/2026 at 08:29 PM
    Au delà de la mission 1 c'est possible de progresser dans le jeu ou sans le patch Day One c'est mort?
    ouroboros4 posted the 05/23/2026 at 08:32 PM
    tlj Auchan
    rupinsansei3 posted the 05/23/2026 at 08:33 PM
    Tu joue en game key card toi aussi
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