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Ubusuna : Le dernier jeu du créateur d'Ikaruga est annulé
M2 a annulé le développement d'Ubusuna, le shoot'em up annoncé en 2014 par Hiroshi Iuchi, le créateur d'Ikaruga.

"Nous travaillions sur Ubusuna depuis son annonce en 2014, et c'est avec le cœur lourd que nous annonçons notre décision d'en annuler le développement", a déclaré Naoki Horii, président de M2, dans un communiqué.

"Le projet était mené par une équipe centrée autour de notre créateur de jeux interne, Hiroshi Iuchi. Cependant, des circonstances difficiles ont conduit M. Iuchi à présenter sa démission, que nous avons acceptée d'un commun accord."

M. Horii a ajouté qu'Iuchi "n'a pas perdu tout espoir de terminer Ubusuna, indépendamment de M2", et qu'il espère trouver une opportunité pour le faire.

La dernière fois que nous avions parlé du jeu, c'etait en 2022 avec la présentation de plusieurs artwork et d'une partie de l'OST (désormais supprimée de Youtube).

https://www.gematsu.com/2026/05/ubusuna-canceled
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    posted the 05/23/2026 at 04:25 PM by guiguif
    comments (7)
    liberty posted the 05/23/2026 at 04:30 PM
    12 ans pour chier un Shmup faut pas déconner
    jenicris posted the 05/23/2026 at 04:32 PM
    Pas étonnant après 12 ans
    cyr posted the 05/23/2026 at 04:40 PM
    Ikaruga c'était pas sortie sur gamecube?
    escobar posted the 05/23/2026 at 04:42 PM
    cyr oui et Dreamcast
    fdestroyer posted the 05/23/2026 at 04:43 PM
    cyr Arcade, Dreamcast, Gamecube
    egguibs posted the 05/23/2026 at 04:51 PM
    Non plutain trop deg le gars à juste créé les'meilleeurs schmup de l'histoire
    5120x2880 posted the 05/23/2026 at 04:58 PM
    cyr escobar fdestroyer Par la suite, Steam, PS3, Xbox etc
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