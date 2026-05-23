M2 a annulé le développement d'Ubusuna, le shoot'em up annoncé en 2014 par Hiroshi Iuchi, le créateur d'Ikaruga."Nous travaillions sur Ubusuna depuis son annonce en 2014, et c'est avec le cœur lourd que nous annonçons notre décision d'en annuler le développement", a déclaré Naoki Horii, président de M2, dans un communiqué."Le projet était mené par une équipe centrée autour de notre créateur de jeux interne, Hiroshi Iuchi. Cependant, des circonstances difficiles ont conduit M. Iuchi à présenter sa démission, que nous avons acceptée d'un commun accord."M. Horii a ajouté qu'Iuchi "n'a pas perdu tout espoir de terminer Ubusuna, indépendamment de M2", et qu'il espère trouver une opportunité pour le faire.La dernière fois que nous avions parlé du jeu, c'etait en 2022 avec la présentation de plusieurs artwork et d'une partie de l'OST (désormais supprimée de Youtube).