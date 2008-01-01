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Suggestion pour la soirée : Nuit des musées

Travaillant par moment dans un musée, je profite de parler de l’événement qui a lieu une fois par an.
L'entrée est gratuite pour les musées publics.

Avec le lien, vous trouverez des musées à visiter cette nuit.
https://nuitdesmusees.culture.gouv.fr/
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    kujiraldine, mercure7, yogfei
    posted the 05/23/2026 at 01:30 PM by nicolasgourry
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