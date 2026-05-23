Pas un blog parfait, loin de là, mais un blog personnel, tout simplement...
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Kingdom Hearts IV
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name : Kingdom Hearts IV
platform : Xbox Series X
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
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[Switch 2] Kingdom Hearts : Les démos des versions cloud supprimées


Il a été constaté que les démos des versions cloud de Kingdom Hearts disponibles sur le Nintendo eShop aux États-Unis et au Japon ont été retirées du service. Les raisons de cette suppression restent floues, mais certains internautes spéculent qu'elle pourrait annoncer la sortie de versions natives pour la Nintendo Switch 2.

Les fans réclament en effet des versions natives des jeux Kingdom Hearts depuis un certain temps déjà. Sommes-nous sur le point d'avoir une annonce de la part de Square-Enix prochainement?

Source : https://mynintendonews.com/2026/05/23/kingdom-hearts-cloud-versions-demos-have-now-been-removed-from-eshop/
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    loreislife, aeris201, kisukesan
    posted the 05/23/2026 at 01:04 PM by link49
    comments (6)
    redxiii102 posted the 05/23/2026 at 01:06 PM
    aeris201 t'as un grave problème
    keiku posted the 05/23/2026 at 01:37 PM
    Le cloud ca coute cher, je pense que la raison est la
    sdkios posted the 05/23/2026 at 02:32 PM
    redxiii102 il a dit quoi?
    redxiii102 posted the 05/23/2026 at 02:36 PM
    sdkios Link49 a posté son article à 15h04 et à 15h05 il avait déjà mis à j'aime à son article. Le mec le stalke en permanence .
    yurienu posted the 05/23/2026 at 02:41 PM
    Une sortie Switch 2 avec une VF ?

    Un doux rêve !
    linkart posted the 05/23/2026 at 02:49 PM
    Je pense surtout que ces démos utilisent de la bande passante gratuitement et que vu que ces jeux ne vendent plus tant ils s'en débarrassent.
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