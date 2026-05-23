Il a été constaté que les démos des versions cloud de Kingdom Hearts disponibles sur le Nintendo eShop aux États-Unis et au Japon ont été retirées du service. Les raisons de cette suppression restent floues, mais certains internautes spéculent qu'elle pourrait annoncer la sortie de versions natives pour la Nintendo Switch 2.
Les fans réclament en effet des versions natives des jeux Kingdom Hearts depuis un certain temps déjà. Sommes-nous sur le point d'avoir une annonce de la part de Square-Enix prochainement?
Source : https://mynintendonews.com/2026/05/23/kingdom-hearts-cloud-versions-demos-have-now-been-removed-from-eshop/
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posted the 05/23/2026 at 01:04 PM by link49
Un doux rêve !