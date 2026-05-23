Solarr the PC Master

Bonjour les pros low, les pro high etc...



Ne vous êtes-vous pas dit, en déballant la console pour la première fois : "waaa elle est immense !"



Elle est donc bcp moins transportable que sa devancière. Ce dernier point ne semblerait pas être un argument de vente pour les japonais, mais permettez-moi d'en douter un brin : d'ailleurs, si vous avez des contacts japonais, qu'en disent-ils ?



Moi, je suis obligé de la ranger dans un sac à dos quand je pouvais mettre la Switch 1 limite dans certaines poches, pas toutes.

Je lui ai acheté un bel étui de protection made in Australie, et elle a pris un peu de poids et gagné de l'embonpoint.



Bref, comme certains d'entre nous, je ne m'attendais pas à un tel succès car ses dimensions sont au standard des consoles-PC portables, nombreuses sur le marché. Il faut croire que la magie Nintendo opère encore.



Reste l'augmentation du prix là-bas : la Switch 1 risque t-elle de retrouver un nouveau souffle. Les charts à venir seront intéressants.