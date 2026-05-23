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Switch 1 VS Switch 2 : souci de taille
Solarr the PC Master
Bonjour les pros low, les pro high etc...

Ne vous êtes-vous pas dit, en déballant la console pour la première fois : "waaa elle est immense !"

Elle est donc bcp moins transportable que sa devancière. Ce dernier point ne semblerait pas être un argument de vente pour les japonais, mais permettez-moi d'en douter un brin : d'ailleurs, si vous avez des contacts japonais, qu'en disent-ils ?

Moi, je suis obligé de la ranger dans un sac à dos quand je pouvais mettre la Switch 1 limite dans certaines poches, pas toutes.
Je lui ai acheté un bel étui de protection made in Australie, et elle a pris un peu de poids et gagné de l'embonpoint.

Bref, comme certains d'entre nous, je ne m'attendais pas à un tel succès car ses dimensions sont au standard des consoles-PC portables, nombreuses sur le marché. Il faut croire que la magie Nintendo opère encore.

Reste l'augmentation du prix là-bas : la Switch 1 risque t-elle de retrouver un nouveau souffle. Les charts à venir seront intéressants.
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    aeris201
    posted the 05/23/2026 at 12:49 PM by solarr
    comments (7)
    thelastone posted the 05/23/2026 at 12:54 PM
    La ds me manque , portable , ergonomique et ingénieuse avec l'écran tactile et le stylé à l'époque
    aeris201 posted the 05/23/2026 at 12:54 PM
    Je crois que l’ecran de la Switch 2 est celui qui a la plus grande diagonale de toute les consoles portables du marché.

    Le Steam Deck, Rog Ally etc… ont tous un ecran plus petit
    cyr posted the 05/23/2026 at 12:58 PM
    Ma switch était transporter dans mon sac a dos (dans un étui). Ma switch2 est transporter dans le même sacado. Aussi dans un étui.

    Tu arriver a mettre la switch 1 dans une poche? Bordel j'j'ai pas de poche aussi grande. Sans parler que.....pas envie de l'abimer....
    mrvince posted the 05/23/2026 at 01:03 PM
    La switch 1 dans une poche ? on t'as reconnu Wembanyama !
    solarr posted the 05/23/2026 at 01:04 PM
    thelastone oui je préférais les DS et 3DS, avec double écran et tactile. Autant je trouve la Switch 2 au niveau de finition attendu, autant je trouve le design lambda, comme le reste : Legion Go, Steam M, Rally etc... c'est avoir tous types de jeux qui m'enchantent, mais je trouve l'absence de double-écran frustrant. Je ne parle même pas de la 3D, je ne jouais pas sans.
    solarr posted the 05/23/2026 at 01:05 PM
    mrvince j'ai bien précisé "ça dépend de la taille de la poche" ; dans un jean ça ne va pas par exemple.
    solarr posted the 05/23/2026 at 01:06 PM
    Mr Carter
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