Solarr the PC Master
Bonjour les pros low, les pro high etc...
Ne vous êtes-vous pas dit, en déballant la console pour la première fois : "waaa elle est immense !"
Elle est donc bcp moins transportable que sa devancière. Ce dernier point ne semblerait pas être un argument de vente pour les japonais, mais permettez-moi d'en douter un brin : d'ailleurs, si vous avez des contacts japonais, qu'en disent-ils ?
Moi, je suis obligé de la ranger dans un sac à dos quand je pouvais mettre la Switch 1 limite dans certaines poches, pas toutes.
Je lui ai acheté un bel étui de protection made in Australie, et elle a pris un peu de poids et gagné de l'embonpoint.
Bref, comme certains d'entre nous, je ne m'attendais pas à un tel succès car ses dimensions sont au standard des consoles-PC portables, nombreuses sur le marché. Il faut croire que la magie Nintendo opère encore.
Reste l'augmentation du prix là-bas : la Switch 1 risque t-elle de retrouver un nouveau souffle. Les charts à venir seront intéressants.
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posted the 05/23/2026 at 12:49 PM by solarr
Le Steam Deck, Rog Ally etc… ont tous un ecran plus petit
Tu arriver a mettre la switch 1 dans une poche? Bordel j'j'ai pas de poche aussi grande. Sans parler que.....pas envie de l'abimer....