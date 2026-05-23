Nouveau top et on va cette fois s'intéresser aux niveaux de ces 4 jeux car en effet j'inclus aussi Origins. Je précise que ce sont des niveaux qui ne SONT PAS dans l'open world, donc bien des niveaux "fermés" et qu'on trouve uniquement dans l'aventure principale. De même, les niveaux dans les quêtes annexes ne seront pas non plus inclus, les salles de L'homme Mystère notamment.10)- En plus d'être très original, il a un des meilleurs level design de toute la saga puisqu'il faudra se servir de la télécommande pour "dévier" le dirigeable et ainsi se frayer un passage. La vue quand on est tout en haut est absolument magnifique en plus de ça. Et ça fait du bien un niveau où il n'y a pas de Batmobile qui est certe très cool mais omniprésente dans le jeu. Enfin, j'ai beaucoup aimé la difficulté de ce niveau, qui est clairement pas à prendre à la légère. Les salles Prédateurs sont notamment excellente car on peut se servir de l'environnement pour neutraliser les ennemis.9)- Un des meilleurs niveaux classique des Arkham qui mélange très bien boss fight, salle Prédateur et enquête. Et surtout ce que jai beaucoup aimé, c'est que Batman est encore considéré comme un criminel à ce stade de l'aventure. Gordon ne lui fait pas confiance et le SWAT est corrompu. On y trouve aussi Barbara Gordon qui aidera Batman pour la première fois.On progresse dans un lieu "allié" en théorie mais totalement hostile dans les faits. Ça change des bâtiments "criminels" là Batman affronte la police contre son gré et j'ai trouvé ça génial !8 )- L'un des niveaux qui représente le mieux l'aspect gothique et sombre de Batman, avec ses bibliothèques, ses gargouilles, et son ambiance presque de maison hantée. Il mélange plusieurs styles de gameplay et est savamment bien dosés avec ses phases de combats, d'enquête et de Prédateur. Et la 2 ème apparition psychologique avec L'Épouvantail est particulièrement marquante, ou on peut imaginer et entendre pour la première fois la mort des parents de Batman. De même que la phase où il faut sauver le Docteur Young qui finira par mourir dans une explosion, preuve que Batman ne peut malheureusement pas sauver tout le monde.7)- C'est probablement la partie la plus mystique et mystérieuse du jeu, on quitte la surface pour explorer les profondeurs. Le jeu devient presque une aventure archéologique, ce qui est génial c'est que ce niveau donne l'impression d'explorer une vieille Gotham oubliée, hors du temps, presque figer, un peu comme une civilisation disparue. Et c'est aussi un des meilleurs exemples du côté "Metroidvania" de la série, énormément de passages cachés, de secrets à découvrir. Puis arrive Wonder City, une ville qui on dirait est "à part" du monde réel. Une civilisation oubliée et secrète et surtout la découverte du Grand Ra's al Ghul...6)- Le meilleur niveau en interieur de Batman Arkham Knight (en même temps yen a pas beaucoup) et qui ressemble le plus à Batman Arkham Asylum avec ce côté enfermement claustrophobique. Ça change des zones militaires, c'est claustrophobique, c'est silencieux et ça paraît presque hanté. D'ailleurs, les décorations de Halloween sont juste super jolies et renforce l'identité déjà très forte du lieu. Dans ce niveau, tu sens que le Joker est partout et que malgré sa mort, il continue de hanté Batman. Panessa Studios représente un peu le moment où Bruce commence à perdre le contrôle, il se fait un peu dépasser par les événements. La mise en scène vers la fin du niveau où le Joker danse et chante en se moquant de Batman est une pure masterclass !5)- Ce niveau pourrait être résumé à "Bienvenue chez les fous" tant Batman va s'enfoncer dans la folie dans cette partie de l'Asile. C'est une des zones les plus oppressante du jeu, contrairement au niveau précédent qui était gothique, celui ci est brutal, étouffant et sale. Jamais le sentiment de ce sentir enfermé n'aura était aussi bien rendu. Bien que Batman soit libre, on a l'impression d'être prisonnier de cet enfer..Le clou du spectacle est quand le Joker libère tous les fous qui hurlent et se jettent sur Batman. D'ailleurs la scène où Batman arrive et qu'on entends les hurlements des fous au loin fait son petit effet.Enfin, bien qu'on affronte pas vraiment Harley, j'ai adoré sa pourchasse et sa neutralisation à la fin. Petite déception en revanche pour ce niveau, il est totalement dépourvu de phase Prédateur.4)- C'est le territoire du Joker par excellence et celui qui représente le plus sa folie. L'ambiance est industrielle, sale et toxique. La zone est presque "malade" comme si le Joker avait contaminé cet endroit, et que Harley prenait le relais car en effet, celui ci se fait bien discret, et pourtant, on a l'impression qu'il est partout. C'est son repaire, son quartier général et ça sera pas simple de le dénicher. C'est aussi ce niveau où Harley est au premier plan, elle prend les rennes pendant que le Joker se montre absent. Au niveau du gameplay c'est excellent puisqu'il mélange parfaitement les combats et les phases prédateurs, mais aussi un peu de "plate-forme" notamment quand on doit y revenir la seconde fois en se créant des plate-forme de glace sur l'acide. Et surtout, c'est ici que Batman se fera infecté par le sang du Joker malade du Titan, prenant un sacré tournant dans l'histoire.3)- Mon niveau préféré de Batman Arkham Asylum, cette ambiance "horreur médical" quand le Joker en prend le contrôle est impeccable. Il ya des couloirs abandonnés, des traces de sang et des expériences menées qui ont l'air d'être parfaitement illégale. A un moment, on se croirait presque dans un Survival-Horror, notamment lors de la première confrontation avec L'Épouvantail. Au début, on sait pas trop ce qu'il se passe, on croit voir Gordon mort, puis on arrive dans une morgue et on voit les parents de Batman.L'aspect folie du lieu y est à son paroxysme, on s'enfonce dans la folie. C'est aussi ici que Batman découvrira le Projet Titan mais aussi le véritable plan du Joker, mais également la confrontation avec un autre ennemi, Bane. Au niveau du gameplay c'est très variés avec pas mal de phases de Prédateur et de combat. La dernière portion où faut neutraliser aucun sbire mais juste "liquider l'opérateur" apporte une originalité supplémentaire.2)- C'est le meilleur niveau du jeu, son ambiance Noël (qui se casse la gueule) est magnifique. Le level design gagne en verticalité puisque l'objectif sera de "prendre se la hauteur" dans cet hôtel qui tombe en ruine. Ce niveau rappelle un peu l'escalade de la Tour Wonder de Arkham City. Les salles Prédateurs sont excellente et loin d'être facile, obligeant le joueur à utiliser tout l'environnement à son avantage pour neutraliser les ennemis. C'est aussi là que le Joker semble obséder par Batman, que leur "relation" mythique commence réellement notamment quand Batman sauve le Joker qui tente de se suicider en se jetant dans le vide.Le combat contre Bane à la fin du niveau est également bien sympa.1)- Le meilleur niveau de toute la saga selon moi. Il contient tout ce que fait la force de Arkham City dans un seul bâtiment immense. Il a une vraie identité visuelle ultra marquante. Batman galère à entré dans le musée car il faudra au préalable désactiver 3 brouilleurs pour avoir le mot de passe. On se fait accueillir par un énorme T Rex électronique et la voix de la présentatrice du musée laissée à l'abandon. Tout le lieu reflète la personnalité cruel du Pingouin qui n'a jamais autant brillé que dans City.L'introduction de Mister Freeze est également au top quand on le voit tout faible et à moitié en train de mourir dans sa vitrine. Que dire aussi de la traverser sur la glace ou il faudra sauver les policiers avec un gigantesque requin dans le bassin. Mais la cerise sur le gâteau est que ce musée garder un secret bien plus grand, un gigantesque monstre endormi dans ses profondeurs, et que le Pingouin va réveiller pour tuer une bonne fois pour toute Batman. Un combat qui est d'ailleurs très sympa et qui change un peu bien qu'il ne soit vraiment pas difficile.Ce niveau réuni à lui seul un excellent gameplay, une énorme personnalité et une identité forte, un méchant marquant et de vrai moment fort. C'est un niveau complet et passionnant et le meilleur selon moi de la saga Arkham.J'espère que ce top vous aura plu, à très bientôt et bon week-end !