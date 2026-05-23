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La meilleure chanson en soutien à Patrick Bruel
Pour soutenir le violeur, écouter en boucle sa meilleure chanson :
N'oublions pas la presemption d'innocence au cas où les 30 plaignantes auraient menti sur cette être de lumière
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alexkidd
posted the 05/23/2026 at 09:30 AM by
liberty
comments (
12
)
alexkidd
posted
the 05/23/2026 at 09:34 AM
shinz0
posted
the 05/23/2026 at 09:35 AM
6 ans ce sketch, depuis des années certains savaient...
liberty
posted
the 05/23/2026 at 09:36 AM
shinz0
alexkidd
y a plus drôle sur twitter certains ont twitté depuis longtemps qu'il était scato, qu'il laissait les chambre d'hôtel pleinent de merde
alexkidd
posted
the 05/23/2026 at 09:37 AM
liberty
non arrête t'es serieux ?
liberty
posted
the 05/23/2026 at 09:39 AM
alexkidd
oui je viens de trouver sur youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=hNnm_VCxOC4&t=382s
defcon5
posted
the 05/23/2026 at 10:12 AM
En tout cas je ne m'inquiète pas pour son avenir : si jamais il ne peut plus chanter en concert, il pourra toujours postuler dans le périscolaire à la mairie (socialiste) de Paris.
(quoi que les petites victimes sont peut-être un peu trop jeunes pour lui, j'avoue)
gaeon
posted
the 05/23/2026 at 10:21 AM
En voyant le titre j'ai pensé que Ganesh2 avait sévit mais je ne sais pas s'il sait l'imiter ^^'
kidicarus
posted
the 05/23/2026 at 10:33 AM
Un très grand chanteur du Groland.
blindzorro
posted
the 05/23/2026 at 10:41 AM
D'ailleurs j'ai vue hier que Flavie Flament c'était fait cancel son emission 1 semaine après sa plainte... A la télé ca va vite mais pas du coté des victimes.
liberty
posted
the 05/23/2026 at 10:44 AM
defcon5
quelle horreur !
blindzorro
abusé. T'imagine le réseau et l'influence néfaste de ses gens
blindzorro
posted
the 05/23/2026 at 10:47 AM
liberty
Yep. Puis t'a quelques millions de Français qui les défende aussi...
kidicarus
posted
the 05/23/2026 at 10:49 AM
blindzorro
c'est sûr, on c'était déjà prévu vu que son émission ne faisait pas trop d'audience.
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https://www.youtube.com/watch?v=hNnm_VCxOC4&t=382s
(quoi que les petites victimes sont peut-être un peu trop jeunes pour lui, j'avoue)
blindzorro abusé. T'imagine le réseau et l'influence néfaste de ses gens