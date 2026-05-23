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La meilleure chanson en soutien à Patrick Bruel
Pour soutenir le violeur, écouter en boucle sa meilleure chanson :




N'oublions pas la presemption d'innocence au cas où les 30 plaignantes auraient menti sur cette être de lumière
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    alexkidd
    posted the 05/23/2026 at 09:30 AM by liberty
    comments (12)
    alexkidd posted the 05/23/2026 at 09:34 AM
    shinz0 posted the 05/23/2026 at 09:35 AM
    6 ans ce sketch, depuis des années certains savaient...
    liberty posted the 05/23/2026 at 09:36 AM
    shinz0 alexkidd y a plus drôle sur twitter certains ont twitté depuis longtemps qu'il était scato, qu'il laissait les chambre d'hôtel pleinent de merde
    alexkidd posted the 05/23/2026 at 09:37 AM
    liberty non arrête t'es serieux ?
    liberty posted the 05/23/2026 at 09:39 AM
    alexkidd oui je viens de trouver sur youtube :

    https://www.youtube.com/watch?v=hNnm_VCxOC4&t=382s
    defcon5 posted the 05/23/2026 at 10:12 AM
    En tout cas je ne m'inquiète pas pour son avenir : si jamais il ne peut plus chanter en concert, il pourra toujours postuler dans le périscolaire à la mairie (socialiste) de Paris.

    (quoi que les petites victimes sont peut-être un peu trop jeunes pour lui, j'avoue)
    gaeon posted the 05/23/2026 at 10:21 AM
    En voyant le titre j'ai pensé que Ganesh2 avait sévit mais je ne sais pas s'il sait l'imiter ^^'
    kidicarus posted the 05/23/2026 at 10:33 AM
    Un très grand chanteur du Groland.
    blindzorro posted the 05/23/2026 at 10:41 AM
    D'ailleurs j'ai vue hier que Flavie Flament c'était fait cancel son emission 1 semaine après sa plainte... A la télé ca va vite mais pas du coté des victimes.
    liberty posted the 05/23/2026 at 10:44 AM
    defcon5 quelle horreur !
    blindzorro abusé. T'imagine le réseau et l'influence néfaste de ses gens
    blindzorro posted the 05/23/2026 at 10:47 AM
    liberty Yep. Puis t'a quelques millions de Français qui les défende aussi...
    kidicarus posted the 05/23/2026 at 10:49 AM
    blindzorro c'est sûr, on c'était déjà prévu vu que son émission ne faisait pas trop d'audience.
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