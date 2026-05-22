On savait déjà que la version physique de 007 First Light serait un "GameKeyDisc", mais voici quelques infos en plus.Le titre est dans la nature et un utilisateur de X a fait parvenir que sans la mise à jour le jeu fait 45go et que seul le prologue et la première mission sont jouables. Une fois la mission 1 terminée, on vous demandera un téléchargement obligatoire faisant passer le jeu en 1.005 et a 51go selon Playstation Game Size, montrant que le jeu complet aurait pu parfaitement tenir entièrement sur un Blu-Ray.