On savait déjà que la version physique de 007 First Light serait un "GameKeyDisc", mais voici quelques infos en plus.
Le titre est dans la nature et un utilisateur de X a fait parvenir que sans la mise à jour le jeu fait 45go et que seul le prologue et la première mission sont jouables. Une fois la mission 1 terminée, on vous demandera un téléchargement obligatoire faisant passer le jeu en 1.005 et a 51go selon Playstation Game Size, montrant que le jeu complet aurait pu parfaitement tenir entièrement sur un Blu-Ray.
tags :
posted the 05/22/2026 at 07:04 PM by guiguif
Mais alors c’est quoi le but final en fait de ne pas tout mettre sur le disque ?!
Obliger l’utilisateur à se connecter pour... surveiller ? Obtenir des infos personnelles ? Lutter contre le piratage en proposant une version incomplète ?
Les mecs ont même retardé la sortie du jeu, ils auraient pu faire un effort quoi.
C'est clairement un fourniquage de la préservation du jeu vidéo avec un produit qui ne contient pas le jeu en entier dont quid quand les serveurs seront HS, alors qu'ils ont les moyens de faire 2+ disques et que des mesures de modération devraient être prise avec les plateformes pour éviter la diffusion du jeu en ligne. Mais bon ce monde aime s'auto-flageller, c'est le monde à l'envers.
Officiellement : éviter le spoil.
Officieusement : dégoûter les joueurs du physique, qui n’est plus assez rentable pour eux
À quoi bon se lever, aller acheter une version physique, si de toute façon tu dois télécharger le jeu ?
Le jeu physique “du pauvre” (depuis qu’on a des disques durs dans nos consoles, donc ça ne date pas d’hier ), est le meilleur allié pour inciter les gens à passer encore plus vite au démat’, et ça fonctionne à merveille.
Par le passé, t'as des jeux qui ont fait ça pour economiser de la place, si je de dis pas de betise, un Xenoblade, je crois le X sur Wii U qui contenaient les voix Jap ou US en dehors du disque.
le but est clairement pas d'offrir la possibilité de jouer au jeu sans online.. et ça degoute du physique de tomber aussi vite sur une MAJ de contenu.
Simple couche : 25 GoD
ouble couche (DL) : 50 Go
Triple couche (BDXL) : 100 Go
Quadruple couche (BDXL) : 128 Go