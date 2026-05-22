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007 First Light
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name : 007 First Light
platform : Playstation 5
editor : N.C
developer : IO Interactive
genre : action-infiltration
other versions : PC - Xbox Series X
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guiguif
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007 First Light : Ce qu'il y a vraiment sur le disque PS5...
On savait déjà que la version physique de 007 First Light serait un "GameKeyDisc", mais voici quelques infos en plus.

Le titre est dans la nature et un utilisateur de X a fait parvenir que sans la mise à jour le jeu fait 45go et que seul le prologue et la première mission sont jouables. Une fois la mission 1 terminée, on vous demandera un téléchargement obligatoire faisant passer le jeu en 1.005 et a 51go selon Playstation Game Size, montrant que le jeu complet aurait pu parfaitement tenir entièrement sur un Blu-Ray.

https://x.com/legacyreboot/status/2057809193743024505
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    22
    posted the 05/22/2026 at 07:04 PM by guiguif
    comments (24)
    22 posted the 05/22/2026 at 07:08 PM
    saram posted the 05/22/2026 at 07:08 PM
    Dans quelques années, la majorité des jeux n'auront plus rien sur le disque. Comme c'est le cas pour beaucoup des jeux tiers Switch 2.
    altendorf posted the 05/22/2026 at 07:08 PM
    ouroboros4 posted the 05/22/2026 at 07:09 PM
    Ce foutage de gueule avec ce patch day one zéro excuse
    icebergbrulant posted the 05/22/2026 at 07:12 PM


    Mais alors c’est quoi le but final en fait de ne pas tout mettre sur le disque ?!
    Obliger l’utilisateur à se connecter pour... surveiller ? Obtenir des infos personnelles ? Lutter contre le piratage en proposant une version incomplète ?
    ouroboros4 posted the 05/22/2026 at 07:12 PM
    Dans tous les cas une grosse partie du jeu est sur le disque nan? Car même avec le patch day one de 6Go c'est loin d'être suffisant pour faire tenir le reste du jeu?
    ozyxp posted the 05/22/2026 at 07:14 PM
    Cela devrait etre interdit ! si le jeu tiens dans le disque tu le met point !
    ouroboros4 posted the 05/22/2026 at 07:15 PM
    Dans tous les cas une grosse partie du jeu est sur le disque nan? Car même avec le patch day one de 6Go c'est loin d'être suffisant pour faire tenir le reste du jeu?
    fdestroyer posted the 05/22/2026 at 07:15 PM
    Mais What?! Quel intêret du coup?!
    nicolasgourry posted the 05/22/2026 at 07:16 PM
    ozyxp ou sinon tu indiques clairement sur la boite, comme ça tu es informé.
    cail2 posted the 05/22/2026 at 07:20 PM
    bah ce sera sans moi, même pour 007€...
    Les mecs ont même retardé la sortie du jeu, ils auraient pu faire un effort quoi.
    masharu posted the 05/22/2026 at 07:23 PM
    icebergbrulant La raison "officielle" qui va certainement être avancé pour justifier ça c'est "une mesure anti-spoiler" afin d'éviter que le jeu paraissent sur YouTube/Twitch avant la sortie.

    C'est clairement un fourniquage de la préservation du jeu vidéo avec un produit qui ne contient pas le jeu en entier dont quid quand les serveurs seront HS, alors qu'ils ont les moyens de faire 2+ disques et que des mesures de modération devraient être prise avec les plateformes pour éviter la diffusion du jeu en ligne. Mais bon ce monde aime s'auto-flageller, c'est le monde à l'envers.
    onsentapedequijesuis posted the 05/22/2026 at 07:25 PM
    Pire gen.
    51love posted the 05/22/2026 at 07:37 PM
    fdestroyer l’intérêt ?

    Officiellement : éviter le spoil.
    Officieusement : dégoûter les joueurs du physique, qui n’est plus assez rentable pour eux

    À quoi bon se lever, aller acheter une version physique, si de toute façon tu dois télécharger le jeu ?

    Le jeu physique “du pauvre” (depuis qu’on a des disques durs dans nos consoles, donc ça ne date pas d’hier ), est le meilleur allié pour inciter les gens à passer encore plus vite au démat’, et ça fonctionne à merveille.
    supasaiyajin posted the 05/22/2026 at 07:38 PM
    Ils utilisent peut être un BR de 50Go.
    redxiii102 posted the 05/22/2026 at 07:43 PM
    supasaiyajin c'est 100go maintenant..
    supasaiyajin posted the 05/22/2026 at 07:44 PM
    redxiii102 Il n'y a pas différentes capacités ?
    51love posted the 05/22/2026 at 07:46 PM
    supasaiyajin y'a que la mission 1 qui est dispo alors que le disque contient 90% des data du jeu, c'est pas comme si c'était les doublages audios additionels qui prennent bcp de place.

    Par le passé, t'as des jeux qui ont fait ça pour economiser de la place, si je de dis pas de betise, un Xenoblade, je crois le X sur Wii U qui contenaient les voix Jap ou US en dehors du disque.

    le but est clairement pas d'offrir la possibilité de jouer au jeu sans online.. et ça degoute du physique de tomber aussi vite sur une MAJ de contenu.
    redxiii102 posted the 05/22/2026 at 07:53 PM
    supasaiyajin
    Simple couche : 25 GoD
    ouble couche (DL) : 50 Go
    Triple couche (BDXL) : 100 Go
    Quadruple couche (BDXL) : 128 Go
    bennj posted the 05/22/2026 at 07:55 PM
    ouroboros4 "Ce foutage de gueule" Tu peux arrêter ta vulgarité s'il te plait ? je trouve ca irrespectueux pour les personnes qui te lisent.
    thejoke posted the 05/22/2026 at 08:06 PM
    Ridicule
    brook1 posted the 05/22/2026 at 08:06 PM
    C'est du foutage de gueule, mais hélas ça va devenir récurrent dans les années qui viennent
    rupinsansei3 posted the 05/22/2026 at 08:25 PM
    J'appelle au boycott
    yurius posted the 05/22/2026 at 08:34 PM
    Personnellement je comptais le prendre car le jeu m'intéressait mais depuis que je sais ça j'ai même plus envie d'y jouer, ce sera sans moi
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