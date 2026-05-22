Nos données montrent que les joueurs Xbox sur console, PC et cloud se sont vraiment mobilisés pour Forza, représentant 42 % des exemplaires vendus (près de 2,1 millions) contre 2,8 millions pour Steam.

- C'est un résultat commercial fantastique, et les performances de lancement placent Forza Horizon 6 parmi les quatre meilleures sorties de 2026 avant même la fin de la première semaine.- Il s'agit là d'une performance exceptionnellement solide pour la Xbox, quel que soit le critère considéré, mais elle est d'autant plus impressionnante que plus de 3 millions de personnes ont accédé à Forza Horizon 6 via le Game Pass, en plus des plus de 2 millions d'exemplaires vendus.- Bien que la Xbox compte moins d'exemplaires vendus que Steam, la version Xbox de Forza Horizon 6 génère en réalité davantage de revenus.- Cette situation s'explique par des facteurs régionaux, car la base de joueurs Xbox est principalement occidentale, où les prix sont plus élevés et où les joueurs étaient davantage disposés à payer le prix pour bénéficier d'un accès anticipé. La base de joueurs de Steam est plus diversifiée sur le plan géographique, incluant la Chine (deuxième marché Steam pour Forza Horizon 6), le Japon (quatrième) et le Brésil (sixième).- La tarification régionale signifie que Forza coûte moins cher par joueur sur ces marchés, ce qui réduit le chiffre d'affaires par unité même si le volume des ventes est satisfaisant.- Les premiers contenus proposés dans le jeu ont également rencontré un franc succès. Environ 170 000 joueurs sur Steam ont acheté la carte au trésor de Forza Horizon 6, générant 400 000 dollars supplémentaires grâce à un simple déblocage de carte (un peu culotté de faire payer ça, si vous voulez mon avis).- Mais on ne peut pas le nier : Xbox engrange des revenus supplémentaires significatifs auprès de joueurs qui ont déjà payé le prix fort (voire plus !) pour le jeu, grâce à du contenu qui ne coûte pratiquement rien à produire. C'est le genre de stratégie de monétisation qui redéfinit discrètement l'économie des jeux first-party de Xbox, dans un contexte de stagnation du Game Pass et du matériel.- Avec 4,9 millions d'exemplaires vendus toutes plateformes confondues, Forza Horizon 6 occupe actuellement la quatrième place du classement des jeux de 2026 les plus vendus, tous supports confondus (Steam, Xbox et PlayStation).- Resident Evil Requiem (7,1 millions)- Slay the Spire 2 (6,5 millions)- Crimson Desert (5,3 millions)- Forza Horizon 6 (4,9 millions)- On peut affirmer sans risque que Forza Horizon 6 aurait déjà occupé la première place de ce classement à la fin du week-end (voire dès maintenant) s'il avait été lancé sur PS5 le jour même de la sortie de la console. À titre de référence, Forza Horizon 5 est sorti sur PS5 il y a presque exactement un an et s'est vendu à près de 6 millions d'exemplaires sur cette plateforme (330 millions de dollars de recettes brutes).- La sortie de Horizon 6 sur PS5 plus tard cette année constituera un indicateur stratégique clé pour Xbox dans ce contexte. Les chiffres de Forza Horizon 5 sur PS5 figurent déjà dans notre base de données, et Forza Horizon 6 même si l'effet de nouveauté lié à la sortie de Forza sur PS5 s'estompe quelque peu présente tous les signes commerciaux indiquant qu'il devrait faire mieux.- Pour l'instant, Forza Horizon 6 fait exactement ce qu'un lancement phare en first-party est censé faire. 4,9 millions d'exemplaires vendus, 325 millions de dollars de chiffre d'affaires brut, plus de 3 millions de joueurs Game Pass, et un public mondial qui réagit clairement au cadre japonais.