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007 First Light
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name : 007 First Light
platform : PC
editor : N.C
developer : IO Interactive
genre : action-infiltration
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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yanssou
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007 First Light : trailer de lancement


Moins d'une semaine à son lancement, Io Interactive dévoile un dernier trailer pour 007 First Light, le titre est à découvrir le 27 mai sur Ps5, Xbox Series, Pc et plus tard sur Switch 2.
https://www.youtube.com/watch?v=7wp3CkognPI
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    posted the 05/21/2026 at 08:27 PM by yanssou
    comments (6)
    nicolasgourry posted the 05/21/2026 at 08:29 PM
    Je le sens bien, je pense que c'est intéressant d'avoir confié la licence à IO Interactive.
    altendorf posted the 05/21/2026 at 08:30 PM
    nicolasgourry
    pcverso posted the 05/21/2026 at 08:32 PM
    biboufett posted the 05/21/2026 at 08:53 PM
    Espion pour cible, Nightfire me manque même quitte ou double. je suis de la génération Pierce Brosnan je n'arrive pas à voir d'autres 007 que lui même si c'est pas les meilleurs films. j'ai pas aimer l'air Craig sauf Casino Royal mais là, le perso de ce jeux pour moi c'est pas Bond
    judebox posted the 05/21/2026 at 09:01 PM
    Il a l'air sympa mais j'ai peur qu'il soit trop court et trop dirigiste...
    kinectical posted the 05/21/2026 at 09:10 PM
    judebox Deja que le suivis du jeu est prévu pour le genre de mode “virtuel” ça m’inquiète un peu pour le suivis niveau missions histoire
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