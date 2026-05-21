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name :
007 First Light
platform :
PC
editor :
N.C
developer :
IO Interactive
genre :
action-infiltration
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Playstation 5
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Games Story
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Game Info
007 First Light : trailer de lancement
Moins d'une semaine à son lancement, Io Interactive dévoile un dernier trailer pour 007 First Light, le titre est à découvrir le 27 mai sur Ps5, Xbox Series, Pc et plus tard sur Switch 2.
https://www.youtube.com/watch?v=7wp3CkognPI
tags :
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posted the 05/21/2026 at 08:27 PM by
yanssou
comments (
6
)
nicolasgourry
posted
the 05/21/2026 at 08:29 PM
Je le sens bien, je pense que c'est intéressant d'avoir confié la licence à IO Interactive.
altendorf
posted
the 05/21/2026 at 08:30 PM
nicolasgourry
pcverso
posted
the 05/21/2026 at 08:32 PM
biboufett
posted
the 05/21/2026 at 08:53 PM
Espion pour cible, Nightfire me manque même quitte ou double. je suis de la génération Pierce Brosnan je n'arrive pas à voir d'autres 007 que lui même si c'est pas les meilleurs films. j'ai pas aimer l'air Craig sauf Casino Royal mais là, le perso de ce jeux pour moi c'est pas Bond
judebox
posted
the 05/21/2026 at 09:01 PM
Il a l'air sympa mais j'ai peur qu'il soit trop court et trop dirigiste...
kinectical
posted
the 05/21/2026 at 09:10 PM
judebox
Deja que le suivis du jeu est prévu pour le genre de mode “virtuel” ça m’inquiète un peu pour le suivis niveau missions histoire
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