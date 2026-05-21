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Runaway : A Road Adventure
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name : Runaway : A Road Adventure
platform : PC
editor : Focus Entertainment
developer : Pendulo Studios
genre : Aventure
european release date : 11/30/2002
official website : http://www.runaway-lejeu.com/
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obi69
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La saga Runaway va fêter ses 25 ans cette année


Sorti initialement en 2001 en Espagne, puis en 2003 chez nous, Runaway : a road Adventure va fêter ses 25 ans cette année en Juillet !

J'ai décidé de fêter l'anniversaire du jeu en avance, en vous proposant un let's play complet en commenté du jeu, à raison d'une video par chapitre.

Au programme : histoire de la saga, contexte de sa sortie dans une situation à l'époque où les jeux d'aventures avaient quasi disparu, présentation des forces et faiblesses de ce 1er épisode et analyse du doublage avec son casting fr 5 * !

Bon visionnage !
La chaine pour suivre les prochains chapitres ! - https://www.youtube.com/@GameForeverFR
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    posted the 05/21/2026 at 07:30 PM by obi69
    comments (3)
    adamjensen posted the 05/21/2026 at 07:36 PM
    Ça fait tellement longtemps que je les ai faits, mais c’est une excellente trilogie.
    altendorf posted the 05/21/2026 at 07:36 PM
    Ils ont tué la licence avec A Twist of Fate qui n'a pas été la suite qu'on attendait après la fin de The Dream of the Turtle...
    gaeon posted the 05/21/2026 at 07:48 PM
    Je me relancerai bien le 1 par nostalgie, même si je suis une bille a ce genre de jeux
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