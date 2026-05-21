Sorti initialement en 2001 en Espagne, puis en 2003 chez nous, Runaway : a road Adventure va fêter ses 25 ans cette année en Juillet !J'ai décidé de fêter l'anniversaire du jeu en avance, en vous proposant un let's play complet en commenté du jeu, à raison d'une video par chapitre.Au programme : histoire de la saga, contexte de sa sortie dans une situation à l'époque où les jeux d'aventures avaient quasi disparu, présentation des forces et faiblesses de ce 1er épisode et analyse du doublage avec son casting fr 5 * !Bon visionnage !