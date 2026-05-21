Sorti initialement en 2001 en Espagne, puis en 2003 chez nous, Runaway : a road Adventure va fêter ses 25 ans cette année en Juillet !
J'ai décidé de fêter l'anniversaire du jeu en avance, en vous proposant un let's play complet en commenté du jeu, à raison d'une video par chapitre.
Au programme : histoire de la saga, contexte de sa sortie dans une situation à l'époque où les jeux d'aventures avaient quasi disparu, présentation des forces et faiblesses de ce 1er épisode et analyse du doublage avec son casting fr 5 * !