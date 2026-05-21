Bungie vient de confirmer ce que beaucoup redoutaient : le suivi de Destiny 2 prendra fin avec une dernière mise à jour prévue le 9 juin 2026. Une décision qui marque clairement la fin d’une époque pour le looter-shooter lancé en 2017.Le studio américain a expliqué que, malgré l’attachement toujours intact à la licence, l’évolution du jeu et de son univers a atteint un point de rupture après The Final Shape. Bungie estime désormais que les mondes partagés de Destiny doivent continuer à exister autrement que via Destiny 2 tel qu’on le connaît aujourd’hui.Dans son communiqué, le studio revient sur le chemin parcouru avec émotion, évoquant les nombreuses destinations emblématiques du jeu, du Cosmodrome au Cœur Pâle en passant par les Frontières sans foi ni loi. Bungie insiste sur l’ampleur de l’univers construit avec les joueurs, fait de campagnes, de raids et de moments marquants partagés sur plusieurs années.Cette dernière mise à jour ne sera pas anodine : Bungie promet une sorte de “lettre d’amour” aux joueurs, avec des ajustements et du contenu visant à rendre l’expérience plus fluide et plus variée, quel que soit le style de jeu. L’objectif affiché est de permettre aux joueurs de revenir sur Destiny 2 à tout moment, que ce soit pour du compétitif, du PvE ou simplement de l’exploration.En parallèle, Bungie indique que la fin du suivi majeur de Destiny 2 ouvre une nouvelle phase pour le studio, qui va désormais se concentrer sur l’incubation de nouveaux projets. Le jeu restera néanmoins accessible en ligne, dans une logique similaire à celle du premier Destiny, afin de préserver sa pérennité.Cette annonce intervient dans un contexte particulier pour Bungie, acquis par Sony pour 3,6 milliards de dollars il y a quelques années. Depuis, la gestion du studio et l’évolution de Destiny 2 ont été marquées par des difficultés, des choix contestés et une érosion progressive de la confiance de la communauté.Malgré une tentative de relance avec The Final Shape, le constat semble aujourd’hui clair : le modèle actuel n’était plus tenable. Pour certains observateurs, cette fin de suivi ressemble à un abandon progressif d’un projet devenu trop lourd à maintenir dans sa forme actuelle.À noter enfin que, même après la dernière mise à jour, la boutique Eververse restera active, tout comme l’achat de la monnaie premium Silver, un détail qui ne manquera pas de faire réagir la communauté.