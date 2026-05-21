Famitsu Sales: Week 20, 2026 (May 11 - May 17)
01./01. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo) {2026.04.16} (¥6.480) - 98.092 / 1.141.649
02./02. [NS2] Pokemon Pokopia (Pokemon Co.) {2026.03.05} (¥8.164) - 22.758 / 1.001.464
03./03. [NS2] Mario Kart World # (Nintendo) {2025.06.05} (¥9.073) - 12.651 / 2.938.509
04./06. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) - 3.857 / 4.207.594
05./09. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) - 3.305 / 8.436.761
06./08. [NS2] Animal Crossing: New Horizons - NS2 Edition (Nintendo) {2026.01.15} (¥6.480) - 3.229 / 120.098
07./05. [PS5] Pragmata # (Capcom) {2026.04.17} (¥7.264) - 2.937 / 62.455
08./00 [NS2] Kirby Air Riders (Nintendo) {2025.11.20} (¥7.255) - 2.778 / 530.268
09./00. [NS2] Super Mario Party Jamboree NS2 Edition + Jamboree TV (Nintendo) {2025.07.24} (¥7.255) - 2.778 / 530.268
10./00. [NS2] Pokemon LEGENDS Z-A NS2 Edition (Pokemon Co.) {2025.10.17} (¥7.200) - 2.340 / 1.123.0 43
Top 10
NS2 - 6
NSW - 3
PS5 - 1
Hardware :
Switch 2 : 217.922 (LTD : 5 585 582)
Switch : 5.285 (LTD : 20 297 345)
Switch Lite : 8.303 (LTD : 6 966 710)
Switch OLED : 7.804 (LTD : 9 579 293)
Cumul Switch : 21.392 (LTD : 36.843.348 )
PS5 : 594 (LTD 5 918 705)
PS5 Digital Edition : 6.902 (LTD : 1 292 244)
PS5 Pro : 1.747 (LTD : 356.067)
Cumul PS5 : 9.243 (LTD : 7.567.016)
Xbox Series X : 193 (LTD : 326 579)
Xbox Series X Digital Edition : 191 (LTD : 342.005)
Cumul Xbox Series : 384 (LTD : 699.664)