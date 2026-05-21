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Resident Evil Requiem
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name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Deux nouvelles affiches pour le film Resident Evil de Zach Cregger


En attendant un second trailer, le film Resident Evil de Zach Cregger s’offre deux nouvelles affiches.

On peut notamment y apercevoir un immense building mis fortement en avant. Il est donc possible qu’une partie du film s’y déroule au vu de son importance sur ces nouveaux visuels.

Le film est toujours attendu pour le 18 septembre 2026 en salle.

SONY Pictures
    tags : resident evil biohazard resident evil reboot resident evil movie resident evil requiem resident evil news resident evil requiem dlc resident evil film lives resident evil zach gregger resident evil summer game fest resident evil nouvelles images
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    posted the 05/21/2026 at 03:22 PM by marchand2sable
    comments (3)
    sephrius posted the 05/21/2026 at 03:26 PM
    La 1ère est sympa, la 2ème... On dirait TWD, on Silent Hill, ou tout film d'horreur classico.
    Le 1er trailer m'a bien refroidi d'ailleurs.
    marchand2sable posted the 05/21/2026 at 03:28 PM
    C’est moi ou cette tour ressemble a celle renversée dans resident evil requiem ?
    ducknsexe posted the 05/21/2026 at 03:50 PM
    Un Film Ubisoft, ils ne se sont pas fait chié, ils ont même copié la tour.

    https://staticctf.ubisoft.com/J3yJr34U2pZ2Ieem48Dwy9uqj5PNUQTn/7MG8eVKtoXcRYE9XxFw3nE/6320b772da07bf320415c78549236690/TCTD1_newsarticle_GiveAway_Promo.jpg
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