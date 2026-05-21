En attendant un second trailer, le film Resident Evil
de Zach Cregger
s’offre deux nouvelles affiches.
On peut notamment y apercevoir un immense building mis fortement en avant. Il est donc possible qu’une partie du film s’y déroule au vu de son importance sur ces nouveaux visuels.
Le film est toujours attendu pour le 18 septembre 2026
en salle.
Le 1er trailer m'a bien refroidi d'ailleurs.
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