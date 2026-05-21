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Bubsy 4D
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name : Bubsy 4D
platform : Playstation 5
editor : Atari
developer : Fabraz
genre : plates-formes
other versions : PC - Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Switch
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[Metacritic] Bubsy 4D : Pas de miracle


Certains y ont cru, mais Bubsy 4D ne fera pas de miracle.
Dommage pour le studio Fabraz qui avait sorti les sympathiques Demon Turf et Demon Tides.

PS5 60%
PS4 ?
Xbox ?
Switch ?
PC 63%

90 Monstervine
90 Noisy Pixel
85 CGMagazine
80 Gamereactor
75 Playstation Universe
70 Hardcore Gamer
70 Gamerin
60 GamingTrend
60 TrueAchievement
50 Creative Bloq
40 Gameliner
40 Game Informer
40 Metro Gamecentral
https://www.metacritic.com/game/bubsy-4d/
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    posted the 05/21/2026 at 01:47 PM by guiguif
    comments (6)
    coconutsu posted the 05/21/2026 at 02:03 PM
    Soit le jeu est vraiment pas ouf soit c'est noté comme un AAA alors que c'est un petit AA à 40e.
    coconutsu posted the 05/21/2026 at 02:04 PM
    Je sais pas si vous avez remarqué mais beaucoup de teste de jeux AA sont fait comme si c'était des AAA et ils sont comparer à des AAA alors qu'ils n'ont pas le budget ou la prétention d'en être.
    negan posted the 05/21/2026 at 02:10 PM
    C'est vraiment su nul comme licence ? Car la collection est en promo a 12€.

    C'est tentable?
    olimar59 posted the 05/21/2026 at 02:27 PM
    J'ai téléchargé la démo mais je n'ai pas réussi à la terminer tellement ça m'a ennuyé.
    Donc je ne suis pas vraiment surpris des notes
    punish62230 posted the 05/21/2026 at 02:42 PM
    Une moyenne de 60%, c'est pas mauvais franchement pour un jeu qui ne pète pas plus haut que son cul.
    Ça rentre dans la moyenne des premiers et ça évite les mêmes conneries que le 3D
    rogeraf posted the 05/21/2026 at 03:52 PM
    negan Oui la nostalgie te gagneras si tu as déja fait les anciens Bubsy

    Je suis en deuil, j'espérais mieux et le retour de Bubsy.
    Busby 5D sera peu etre cette fois le bon ?
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