Certains y ont cru, mais Bubsy 4D ne fera pas de miracle.
Dommage pour le studio Fabraz qui avait sorti les sympathiques Demon Turf et Demon Tides.
PS5 60%
PS4 ?
Xbox ?
Switch ?
PC 63%
90 Monstervine
90 Noisy Pixel
85 CGMagazine
80 Gamereactor
75 Playstation Universe
70 Hardcore Gamer
70 Gamerin
60 GamingTrend
60 TrueAchievement
50 Creative Bloq
40 Gameliner
40 Game Informer
40 Metro Gamecentral
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posted the 05/21/2026 at 01:47 PM by guiguif
C'est tentable?
Donc je ne suis pas vraiment surpris des notes
Ça rentre dans la moyenne des premiers et ça évite les mêmes conneries que le 3D
Je suis en deuil, j'espérais mieux et le retour de Bubsy.
Busby 5D sera peu etre cette fois le bon ?