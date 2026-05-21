Certains y ont cru, mais Bubsy 4D ne fera pas de miracle.Dommage pour le studio Fabraz qui avait sorti les sympathiques Demon Turf et Demon Tides.PS5 60%PS4 ?Xbox ?Switch ?PC 63%90 Monstervine90 Noisy Pixel85 CGMagazine80 Gamereactor75 Playstation Universe70 Hardcore Gamer70 Gamerin60 GamingTrend60 TrueAchievement50 Creative Bloq40 Gameliner40 Game Informer40 Metro Gamecentral