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OH P**** LA CLAQUE!!!!!!!!!!
VIRTUA FIGHTER 6
BORDEL LA CLAQUE que ça va etre OMGGGGG!!!!!! (un leak apparement) >>>
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e3ologue
posted the 05/21/2026 at 10:12 AM by
foxstep
comments (
17
)
kikoo31
posted
the 05/21/2026 at 10:15 AM
le retour du SEGA peak?
ducknsexe
posted
the 05/21/2026 at 10:16 AM
C'est fluide et rapide
jenicris
posted
the 05/21/2026 at 10:19 AM
Ca l'air top
fuji
posted
the 05/21/2026 at 10:24 AM
Dingue comme c'est fluide
altendorf
posted
the 05/21/2026 at 10:25 AM
Ah ouais
aozora78
posted
the 05/21/2026 at 10:27 AM
En parlant de jeu de combat, si les rumeurs sont vraies, je vois bien Tifa être annoncée pour Street Fighter 6 dans la saison 4 au State of Play et un premier teaser pour FF7 Remake partie 3.
kurosu
posted
the 05/21/2026 at 10:30 AM
Au top
Par contre Cielo ressemble à rien, on dirait un avatar
thelastone
posted
the 05/21/2026 at 10:32 AM
Je suis passer au jeux vs 3d récemment et je regrette pas avec toutes tueries qui arrivent
pcverso
posted
the 05/21/2026 at 10:32 AM
blindzorro
posted
the 05/21/2026 at 10:33 AM
Auntant sans les interview des dev ça pouvais etre de l'IA, autant la m^me avec les meilleure, modèle genre seedence 2 on aurait pas eu cette qualitté donc je penses qu'on peux facilement se dire que c'est un vrai leak.
newtechnix
posted
the 05/21/2026 at 10:38 AM
on sent qu'ils ont maté un paquet de match mma.
y'a de l'impact et de l'intensité qui sonne très réaliste
vohmp
posted
the 05/21/2026 at 10:47 AM
ha ouais les animations et ça a l'air fluide
fan2jeux
posted
the 05/21/2026 at 10:49 AM
Oh mazette.
Par contre, le perso pai ressemble trop à pai dans sa movelist, tellement qu on dirait un upgrade.
Mais la video semble tellement credible.
dokidokii
posted
the 05/21/2026 at 11:03 AM
Enfin un jeu de baston suk donne envie et qui a de la gueule
fiveagainstone
posted
the 05/21/2026 at 11:08 AM
Je pense que c'est pas fake. Il a l'air soigné, notamment dans les animations.
wolfheart
posted
the 05/21/2026 at 11:13 AM
Ça démonte !
coconutsu
posted
the 05/21/2026 at 11:22 AM
Ouai ça a l'air bien mais bon j'aimerais surtout un retour de Bloody Roar...c'est Konami qui détient la licence d'ailleurs alors bon peut être un jour.
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Par contre Cielo ressemble à rien, on dirait un avatar
y'a de l'impact et de l'intensité qui sonne très réaliste
Par contre, le perso pai ressemble trop à pai dans sa movelist, tellement qu on dirait un upgrade.
Mais la video semble tellement credible.