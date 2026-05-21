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OH P**** LA CLAQUE!!!!!!!!!!
VIRTUA FIGHTER 6

BORDEL LA CLAQUE que ça va etre OMGGGGG!!!!!! (un leak apparement) >>> LIEN
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    tags : vf leak
    1
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    Who likes this ?
    e3ologue
    posted the 05/21/2026 at 10:12 AM by foxstep
    comments (17)
    kikoo31 posted the 05/21/2026 at 10:15 AM
    le retour du SEGA peak?
    ducknsexe posted the 05/21/2026 at 10:16 AM
    C'est fluide et rapide
    jenicris posted the 05/21/2026 at 10:19 AM
    Ca l'air top
    fuji posted the 05/21/2026 at 10:24 AM
    Dingue comme c'est fluide
    altendorf posted the 05/21/2026 at 10:25 AM
    Ah ouais
    aozora78 posted the 05/21/2026 at 10:27 AM
    En parlant de jeu de combat, si les rumeurs sont vraies, je vois bien Tifa être annoncée pour Street Fighter 6 dans la saison 4 au State of Play et un premier teaser pour FF7 Remake partie 3.
    kurosu posted the 05/21/2026 at 10:30 AM
    Au top
    Par contre Cielo ressemble à rien, on dirait un avatar
    thelastone posted the 05/21/2026 at 10:32 AM
    Je suis passer au jeux vs 3d récemment et je regrette pas avec toutes tueries qui arrivent
    pcverso posted the 05/21/2026 at 10:32 AM
    blindzorro posted the 05/21/2026 at 10:33 AM
    Auntant sans les interview des dev ça pouvais etre de l'IA, autant la m^me avec les meilleure, modèle genre seedence 2 on aurait pas eu cette qualitté donc je penses qu'on peux facilement se dire que c'est un vrai leak.
    newtechnix posted the 05/21/2026 at 10:38 AM
    on sent qu'ils ont maté un paquet de match mma.

    y'a de l'impact et de l'intensité qui sonne très réaliste
    vohmp posted the 05/21/2026 at 10:47 AM
    ha ouais les animations et ça a l'air fluide
    fan2jeux posted the 05/21/2026 at 10:49 AM
    Oh mazette.
    Par contre, le perso pai ressemble trop à pai dans sa movelist, tellement qu on dirait un upgrade.
    Mais la video semble tellement credible.
    dokidokii posted the 05/21/2026 at 11:03 AM
    Enfin un jeu de baston suk donne envie et qui a de la gueule
    fiveagainstone posted the 05/21/2026 at 11:08 AM
    Je pense que c'est pas fake. Il a l'air soigné, notamment dans les animations.
    wolfheart posted the 05/21/2026 at 11:13 AM
    Ça démonte !
    coconutsu posted the 05/21/2026 at 11:22 AM
    Ouai ça a l'air bien mais bon j'aimerais surtout un retour de Bloody Roar...c'est Konami qui détient la licence d'ailleurs alors bon peut être un jour.
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